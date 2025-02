TP HCM: Gói thầu nâng cấp công viên tổ 21 về tay Cty Kiến Gia Hưng?

Chỉ một nhà thầu tham gia

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), dự án trên có tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng do UBND huyện Cần Giờ phê duyệt theo Quyết định 1483/QĐ-UBND ngày 26/12/2024.

Dự án sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TP HCM cho huyện Cần Giờ để thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; mục tiêu từng bước đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, tạo mảng xanh, không gian xanh công cộng cho nhân dân địa phương.

Ngày 9/1/2025, UBND huyện Cần Giờ đã phê duyệt Quyết định 16/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Dự án: Nâng cấp công viên Tổ 21 ấp Thạnh Hòa. Theo đó, KHLCNT gồm 5 gói thầu liên kết, trong đó gói thầu xây lắp có giá hơn 1,61 tỷ đồng được giao cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Công trình Hà An mời thầu, UBND xã Thạnh An chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu. Ngày 24/1/2025, UBND xã Thạnh An đã phê duyệt Quyết định E2500033721_2501241939 về phê duyệt E-HSMT gói thầu xây lắp thuộc KHLCNT Nâng cấp Công viên tổ 21 ấp Thạnh Hòa.

Gói thầu được Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Công trình Hà An đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 24/1/2025, hoàn thành mở thầu ngày 11/2/2025.

Biên bản mở thầu đã công bố ngày 17/2/2025. Tính đến 15h ngày 25/2/2025, gói thầu vẫn trong trạng thái đang xét thầu. Nguồn: MSC

Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 17/2/2025, gói thầu trên chỉ duy nhất Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Gia Hưng dự thầu với giá hơn 1,569 tỷ đồng.

Thường xuyên trúng thầu tại Cần Giờ

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Gia Hưng (địa chỉ tại Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM) được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 21/07/2017.

Theo thống kê chưa đầy đủ của PV, công ty đã tham gia 50 gói thầu, trúng 35 gói, 1 chưa có kết quả, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả độc lập và liên danh) hơn 118,38 tỷ đồng. Công ty trúng với vai trò độc lập hơn 103 tỷ đồng; tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh hơn 15,38 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Công ty thường xuyên trúng thầu tại Cần Giờ. Năm 2024, công ty đã trúng liền 12 gói thầu (riêng tháng 7/2024 trúng liền 5 gói xây lắp). Công ty thường trúng thầu tại Phòng Quản lý Đô thị huyện Cần Giờ, UBND xã Thạnh An, An Thới Đông, Lý Nhơn, Thị trấn Cần Thạnh…

Bên mời thầu chủ yếu Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Quang Vinh, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Công trình Hà An…

Các gói thầu công ty đã trúng phải kể đến:

Gói thầu Duy tu giao thông trên địa bàn xã Bình Khánh và xã Tam Thôn Hiệp thuộc KHLCNT Dịch vụ sự nghiệp công năm 2014; hạng mục: Duy tu giao thông trên địa bàn xã Bình Khánh và xã Tam Thôn Hiệp của Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ với giá trúng thầu hơn 8,455 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày. Tại gói thầu này, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng 8868 bị loại.

Gói thầu thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường khu dân cư Tổ 38 ấp Thiềng Liềng của UBND xã Thạnh An với giá trúng thầu hơn 939 triệu đồng thực hiện trong 180 ngày;

Tại dự án Nâng cấp, mở rộng đường khu dân cư Tổ 39 ấp Thiềng Liềng, UBND xã Thạnh An đã phê duyệt cho Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Gia Hưng trúng gói thầu xây lắp với giá hơn 1,28 tỷ đồng. Nguồn: MSC

Cũng tại dự án Nâng cấp, mở rộng đường khu dân cư Tổ 39 ấp Thiềng Liềng, UBND xã Thạnh An đã phê duyệt cho Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Gia Hưng trúng thầu với giá hơn 1,28 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tổ 7 từ đường Lý Nhơn đến nhà bà Nguyễn Thị Tư của UBND xã An Thới Đông với giá trúng thầu hơn 2,515 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày. Đối thủ, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng 8868 bị loại với lý do “Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT được duyệt”.

Tại dự án Nâng cấp đường LN1 vào Khu du lịch Vàm Sát (điểm đầu đường Lý Nhơn điểm cuối sông Gốc Tre) của UBND xã Lý Nhơn, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Gia Hưng trúng gói thầu thi công xây dựng với giá hơn 2,395 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Nâng cấp đường Tổ 1 (Đặng Văn Nớt) ấp Doi Lầu của UBND xã An Thới Đông với giá trúng thầu hơn 3,55 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày.

Trước đó ngày 30/5/2024, Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ đã phê duyệt cho liên danh Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Thương mại Phước Tài và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Gia Hưng trúng gói thầu xây lắp thuộc KHLCNT Dịch vụ sự nghiệp công năm 2024 - Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cần Giờ với giá hơn 15,38 tỷ đồng thực hiện trong 100 ngày…