Thị trường khởi sắc, Chứng khoán VIX chỉnh tăng lãi gấp 1,7 lần

Ngày 20/9, HĐQT CTCP Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) đã có tờ trình cổ đông về việc điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2023.

Theo đó, VIX muốn điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận trước thuế từ 676 tỷ đồng lên 1.150 tỷ đồng, tức gấp 1,7 lần. Tương ứng lợi nhuận sau thuế cũng tăng từ 540 tỷ lên 920 tỷ đồng, tăng 170%.

Kế hoạch điều chỉnh của VIX

Đồng thời, VIX cũng có kế hoạch trả cổ tức năm 2023 dự kiến với tỷ lệ 10%. Đối với phần thặng dư vốn cổ phần còn lại, HĐQT VIX sẽ xem xét và xin ý kiến cổ đông năm 2024 quyết định.

Việc VIX điều chỉnh kế hoạch cả năm 2023 cũng dễ hiểu khi chỉ trong 6 tháng đầu năm, công ty chứng khoán này đã đạt lợi nhuận sau thuế 576 tỷ đồng, tăng mạnh gần 77% so với cùng kỳ 2022.

Theo VIX, thị trường chứng khoán Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 đã chứng kiến những phiên giao dịch đầy khởi sắc, dòng tiền đã có dấu hiệu quay trở lại thị trường, nhiều mã chứng khoán đã tăng 60-80% so với giá trị tại cuối năm 2022. Vì vây, chỉ tiêu Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) của VIX đã tăng hơn 36% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 180%.

Đồng thời, vốn chủ sở hữu tăng giúp VIX đa dạng các khoản đầu tư tài chính, việc nắm giữ các tài sản nắm giữ tới ngày đáo hạn (HTM) đã đem lại lợi nhuận cho VIX là 154 tỷ đồng.

Ngoài ra, thị trường đã có nhiều chuyển biến tích cực so với thời điểm đầu năm 2023 nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái khiến cho doanh thu từ hoạt động cho vay giảm 17,7% tương ứng với 20,3 tỷ đồng, đồng thời chi phí tài chính cũng giảm 34 tỷ và doanh thu môi giới giảm 71% tương ứng với 72 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái.