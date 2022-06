Tham vọng của My Way Group trên bản đồ địa ốc

Thời gian gần đây, hệ sinh thái My Way Group của ông Đỗ Vũ Diên liên tục có động thái mở rộng địa bàn hoạt động thông qua đơn vị thành viên Công ty CP Vườn Thời Đại Việt Nam (Times Garden Việt Nam).

Tìm hiểu của phóng viên, Times Garden Việt Nam được thành lập vào tháng 10/2015 bởi ba cổ đông gồm: Chủ tịch HĐQT Đỗ Vũ Diên (93,75%), ông Vũ Duy Thành (5,25%) và ông Trần Đình Lâm (1%).

Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Đỗ Vũ Diên. Công ty có trụ sở tại dự án Times Garden Hạ Long, đường 25 tháng 4, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Phối cảnh dự án khách sạn Hạ Long Bay.

Ngoài Times Garden Việt Nam, ông Đỗ Vũ Diên đang đứng tên tại một số pháp nhân khác như: Công ty CP Khách sạn C.L.U.B.M Hạ Long, Công ty CP Khu nghỉ dưỡng Vườn Cọ, Công ty CP Công nghệ Bể bơi thông minh, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Trí Đức.

Ông Đỗ Vũ Diên từng là cổ đông sáng lập của Công ty CP My Way Việt Nam trước khi thoái vốn vào năm 2017; cổ đông sáng lập của Công ty CP Thực phẩm và Dịch vụ My Way.

Ông Đỗ Vũ Diên - Chủ tịch HĐQT Times Garden Việt Nam và ông Phạm Thanh Hưng - đại diện Cen Group tại buổi ký kết hợp tác năm 2016. (Ảnh: Cen Group). Trên thị trường BĐS, Times Garden được biết đến với hai dự án lớn là Times Garden Vĩnh Yên (nằm tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) và Times Garden Hạ Long (nằm trên đường 25 tháng 4, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Trong đó, chủ đầu tư Times Garden Vĩnh Yên là liên danh CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị (CUD) - Công ty TNHH Phát triển Nhà Vĩnh Yên.

Theo tìm hiểu, lãnh đạo của hai doanh nghiệp này đều có liên quan đến Times Garden Việt Nam.

Còn chủ đầu tư Times Garden Hạ Long là Công ty CP Đầu tư và Khách sạn My Way Hạ Long. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2014, đến tháng 3/2015, ông Đỗ Vũ Diên xuất hiện trong danh sách cổ đông của My Way Hạ Long và trở thành Tổng Giám đốc Công ty vào tháng 7/2021.

Bản thân Times Garden Việt Nam vào tháng 12/2017 cũng trở thành cổ đông của My Way Hạ Long sau khi nhận chuyển nhượng gần 15,6 triệu cổ phần tại doanh nghiệp này.

Bên cạnh hai doanh nghiệp nói trên, nhóm My Way Group còn có loạt cái tên khác như: Công ty CP Khách sạn C.L.U.B.M Hạ Long; Công ty CP Thể thao và Giải trí C.L.U.B.M; Công ty CP Khách sạn và Nghỉ dưỡng My Way; Công ty CP Thực phẩm và Dịch vụ My Way; My Way Hospitality; Công ty CP Thực phẩm và Đồ uống My Way...

Kể từ khi thành lập, chiến lược phát triển các dự án bất động sản của My Way Group chủ yếu tập trung tại khu vực phía bắc như Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang.

Tại Quảng Ninh, My Way Group còn đứng sau dự án Khách sạn Hạ Long Bay và Khu dịch vụ cao cấp tại khu vực Cột 3, phường Hồng Hải (Sheraton Hạ Long Bay); Cung Quy hoạch, hội chợ, triển lãm và văn hóa tỉnh Quảng Ninh.

Tại Bắc Giang, ông Đỗ Vũ Diên và dàn lãnh đạo My Way đã thành lập Công ty CP Dịch vụ Tây Yên Tử để đầu tư dự án Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử, song đã nhường chỗ cho một tập đoàn địa ốc mới nổi.

Trong khoảng thời gian gần đây, My Way Group liên tục có động thái mở rộng địa bàn hoạt động thông qua việc tài trợ quy hoạch, nghiên cứu đầu tư loạt dự án quy mô lớn tại nhiều địa phương trên cả nước.

Điển hình như cuối tháng 9/2021, UBND tỉnh Thái Bình đã ký kết với Times Garden Việt Nam biên bản ghi nhớ hợp tác lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tháng 11/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã đồng ý giao Times Garden Việt Nam lập quy hoạch tổng thể khu vực phía Nam TP Đông Hà đến Hồ Ái Tử, huyện Triệu Phong với quy mô nghiên cứu khoảng 4.000 ha.

Cùng với đó, địa phương này duyệt cho doanh nghiệp lập quy hoạch tổ hợp du lịch - dịch vụ Cảng cá Cửa Tùng; nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 1; tư vấn quy hoạch dự án Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà,...

Tháng 12/2021, Times Garden Việt Nam đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, báo cáo về việc triển khai tài trợ lập quy hoạch chung xây dựng TP Buôn Ma Thuột và tìm hiểu về dự án phố đi bộ mua sắm tại phường Tân An.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng xin chủ trương nghiên cứu, đề xuất một số dự án trên địa bàn tỉnh, như sân golf 18 lỗ hồ Ea Kao (76,7 ha, hơn 1.370 tỷ đồng); Khu biệt thự hồ Ea Kao (46 ha,7.824 tỷ đồng); Khu đô thị sinh thái hồ Ea Tam (49,6 ha, 3.197 tỷ đồng).

Tháng 1/2022, Times Garden Việt Nam có công văn gửi lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề xuất khảo sát, nghiên cứu và tài trợ lập quy hoạch các dự án bất động sản với tổng diện tích 4.000 ha.