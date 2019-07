TGĐ Cty Đất Lành Vũ Anh Cường sàm sỡ khách nữ Vietnam Airlines không hề say xỉn?

(Kiến Thức) - Một nữ hành khách bị quấy rối sàm sỡ bởi nam hành khách khi người này vừa lên máy bay. Thông tin cho rằng nam hành khách có dấu hiệu say xỉn. Tuy nhiên, việc nam hành khách say xỉn cần được làm rõ bởi theo quy định, không chấp nhận chuyên chở hành khách mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích.

Thông tin về việc một nữ hành khách bị một vị khách quấy rối trên chuyến bay VN253 từ Hà Nội đi TP.HCM của Vietnam Airlines vào chiều 26/7 đang khiến dư luận xôn xao mặc dù ngay khi xảy ra sự việc, nam hành khách có hành vi quấy rối được cho là say xỉn đã bị cơ trưởng chuyến bay quyết định từ chối phục vụ.



Trao đổi với báo chí, nữ hành khách trẻ tuổi bị quấy rối cho biết, bản thân bị nam hành khách quấy rối khi vừa ngồi xuống ghế được vài phút. Nam hành khách đi qua đã sờ vào vai rồi dần sờ xuống phía sườn khiến nữ hành khách hoảng hốt và nói “chú làm gì đấy” nhưng vị khách chối cãi nói: “Chú có làm gì đâu".

Ngay khi đó, tiếp viên trưởng có mặt kịp thời. Tiếp viên này hỏi nam hành khách có phải đang say không và nam hành khách đã thừa nhận. Sau đó tiếp viên trưởng đã báo cáo cơ trưởng chuyến bay về vụ việc trên.

Nam hành khách bị yêu cầu rời khỏi chuyến bay sau khi bị tố sàm sỡ, quấy rối nữ hành khách.

Đáng chú ý, trao đổi với báo chí, một nguồn tin cho biết, nam hành khách có hành vi sàm sỡ quấy rồi trên là ông Vũ Anh Cường - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đất Lành. Đây là công ty chuyên về bất động sản.

Theo đó, ông Tổng giám đốc công ty Đất lành Vũ Anh Cường đi chuyến bay ngày 26/7, vào hồi 14h45, từ Hà Nội đi TP.HCM, ghế ngồi số 6D. Ông Cường được cho là khách hàng thường xuyên của hạng thượng gia.

Tuy nhiên, liên quan vụ việc trên, dư luận cho rằng, thời điểm có hành vi sàm sỡ, quấy rối nữ hành khách trên chuyến bay, ông Vũ Anh Cường - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đất Lành không hề say xỉn.

Bởi Thông tư số 13/2019 của Bộ GTVT quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không VN chính thức có hiệu lực từ 1/6/2019, khách say rượu bia sẽ không được đi máy bay.

Cụ thể, tại điều 58 – Thông tư số 13/2019 quy định về việc kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với hành khách bị mất khả năng làm chủ hành vi nêu rõ, hành khách mất khả năng làm chủ hành vi như mất khả năng làm chủ hành vi do bị bệnh tâm thần; Mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích.

Trong đó, không chấp nhận chuyên chở hành khách mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích.

Tại điều 59 cũng quy định rõ quy trình xử lý hành khách gây rối, cụ thể: Trường hợp hành khách chưa lên tàu bay, nhân viên kiểm soát an ninh hàng không ngăn chặn không cho phép hành khách lên tàu bay, tạm giữ người, giấy tờ về nhân thân của hành khách. Các bước xử lý tiếp theo như quy định tại Điều 83, 84 của Thông tư này. Việc xử lý phải đảm bảo hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng hoạt động bình thường của cảng hàng không, sân bay.

Trường hợp hành khách đã lên tàu bay và tàu bay đang ở mặt đất, người chỉ huy tàu bay phải áp dụng biện pháp xử lý thích hợp theo thẩm quyền; quyết định tạm dừng chuyến bay nếu xét thấy cần thiết vì lý do bảo đảm an toàn, an ninh cho chuyến bay; thông báo cho đại diện hãng hàng không; đại diện hãng hàng không thông báo vụ việc cho lực lượng kiểm soát an ninh hàng không và Cảng vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay để phối hợp xử lý.

Căn cứ như các quy định trên, việc ông Vũ Anh Cường - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đất Lành vượt mặt lực lượng kiểm soát an ninh hàng không là không thể xảy ra nếu lực lượng này kiểm soát chặt chẽ hành khách như quy định. Trường hợp, để hành khách say xỉn lên máy bay rõ ràng là trách nhiệm của nhiều đơn vị trong đó có lực lượng kiểm soát an ninh hàng không và trách nhiệm của tổ bay khi không kiểm soát tốt trường hợp hành khách này.

Trong trường hợp, ông Vũ Anh Cường - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đất Lành không say xỉn mà có hành vi quấy rối, sàm sỡ nữ hành khách có chủ ý thì cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

PV Kiến Thức tiếp tục thông tin vụ việc trên…