TGĐ Cty Đất Lành sàm sỡ khách nữ Vietnam Airlines: Trường hợp nào bị đuổi, cấm bay vĩnh viễn?

Chiều 26/7, trên chuyến bay VN 253 từ Hà Nội đi TP HCM của Vietnam Airlnes, một nam hành khách ngồi ghế thương gia có biểu hiện say xỉn rồi sờ mông 1 cô gái.

Nữ hành khách trẻ tuổi bị quấy rối cho biết, khi cô vừa ngồi xuống ghế được vài phút thì nam hành khách đi qua sờ vai rồi lần xuống phía sườn, mông.

Ngay lúc đó, tiếp viên trưởng chuyến bay có mặt nhận định tình hình. Tiếp viên trưởng hỏi vị khách có phải đang say không thì ông này đã thừa nhận.

Tiếp viên trưởng trấn an cô gái và báo cáo cơ trưởng về vụ việc. Cơ trưởng chuyến bay sau đó quyết định từ chối phục vụ nam hành khách này.

Biên bản vụ việc.

An ninh sân bay, nhân viên phục vụ mặt đất có mặt và yêu cầu vị khách nam ra khỏi máy bay.

Theo cô, vị khách sàm sỡ kia còn dọa tiếp viên về việc ông ta có quan hệ với người có chức sắc, tuy nhiên, phi hành đoàn vẫn kiên quyết xử lý.

Vị khách có hành vi không đúng mực này là Tổng giám đốc công ty Bất động sản Đ.L ở Sài Gòn.

Theo Thông tư số 13/2019 của Bộ GTVT quy định chi tiết chơng trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không VN chính thức có hiệu lực từ 1/6/2019, khách say rượu bia sẽ không được đi máy bay.

Khách say rượu bia sẽ không được đi máy bay. Ảnh minh họa.

Cụ thể, thông tư của Bộ GTVT quy định rõ về việc kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với hành khách bị mất khả năng làm chủ hành vi (gồm mất khả năng làm chủ hành vi do bị bệnh tâm thần; Mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích).

Trường hợp khách bị mất khả năng làm chủ hành vi do sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích sẽ không được chấp nhận chuyên chở. Đối với hành khách bị bệnh tâm thần, việc chuyên chở do đại diện hãng hàng không đánh giá và quyết định.

Hành khách gây bạo loạn sẽ bị cấm bay vĩnh viễn

Theo Nghị định về an ninh hàng không vừa được Chính phủ ban hành, hành khách gây rối; không thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng; phát ngôn mang tính đe dọa sử dụng bom, mìn, chất nổ, vật liệu nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh học trong khu vực làm thủ tục vận chuyển, khu vực cách ly, sân bay, trên tàu bay;

cố ý tung tin, cung cấp thông tin sai về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh hóa học gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng; sử dụng giấy tờ giả để đi tàu bay; có hành vi vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật tại cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay sẽ bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không có thời hạn từ 3 đến 12 tháng.

Nữ hành khách chửi bới tiếp viên, hành khách trên máy bay trước đó. Trường hợp đối tượng đã bị xử lý nhưng vẫn vi phạm một trong những hành vi nêu trên thì bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không có thời hạn trên 12 tháng đến 24 tháng. Ngoài ra, hình thức xử lý này cũng áp dụng đối với người có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng quy định tại các điểm đ, e, g và h Khoản 2 Điều 190 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Đặc biệt, cấm vận chuyển vĩnh viễn đối với đối tượng đã bị xử lý nhưng vẫn vi phạm một trong các trường hợp bị cấm vận chuyển trên 12 đến 24 tháng; người có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng quy định tại các điểm a, b, c và d Khoản 2 Điều 190 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam; người chiếm đoạt, gây bạo loạn tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở cung cấp dịch vụ điều hành bay.