Tập đoàn Hòa Phát có thể lãi 2.300 tỷ đồng trong quý 4

Tập đoàn Hòa Phát (HPG) cho biết sản lượng tiêu thụ thép xây dựng, HRC và phôi thép của HPG trong tháng 11 đạt 709.000 tấn. Đây là mức cao nhất theo tháng kể từ tháng 4/2022, với mức tăng trưởng 11,7% so với tháng trước và 60% so với cùng kỳ.

Theo SSI Research sản lượng tiêu thụ cao hơn nhiều so với sản lượng sản xuất (623.000 tấn) là do một lò cao ở Khu liên hợp Hải Dương vẫn đang trong thời gian bảo dưỡng định kỳ. Sản lượng tiêu thụ tháng 11 tương đương tỷ lệ công suất hoạt động gần 100% tính trên tổng công suất thép thô của công ty khoảng 8,5 triệu tấn/năm.

Kết quả này được thúc đẩy nhờ sản lượng tiêu thụ thép xây dựng phục hồi mạnh với mức tăng 62,7% so với cùng kỳ và 20,9% so với tháng trước đạt 410.000 tấn. Nguyên nhân chủ là do yếu tố mùa vụ cùng với việc đẩy mạnh đầu tư công tại thị trường trong nước.

Ngoài ra sản lượng xuất khẩu ổn định khoảng 95 nghìn tấn trong tháng (giảm 14% so với tháng trước nhưng tăng 228% so với cùng kỳ).

Cuối cùng là do giá thép tháng trước tăng khoảng 1%-3% đã khuyến khích các nhà phân phối tăng tích trữ hàng tồn kho.

HPG ghi nhận mức lợi nhuận tăng trưởng trong quý 4.

Sản lượng HRC vẫn ở mức cao 270.000 tấn (giảm 1% so với tháng trước và tăng 50% svck), nhờ nhu cầu thành phẩm cải thiện và kênh xuất khẩu phục hồi mạnh. Sản lượng tiêu thụ thép mạ kẽm và thép ống của Hòa Phát cũng tăng lần lượt 37,8% và 60,1% đạt 73.000 tấn và 37.000 tấn.

Tính chung cả hai tháng 10 và 11, tổng sản lượng tiêu thụ thép xây dựng, HRC và phôi thép đạt 1,34 triệu tấn, tăng 44% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ mỗi tháng tăng 18% so với mức trung bình trong quý 3/2023. Sản lượng tiêu thụ phục hồi sẽ giúp bù đắp cho việc biên lợi nhuận của công ty thu hẹp trong quý 4 so với quý 3/2023 do chi phí đầu vào cao hơn.

SSI Research cho biết đã dự báo sản lượng tiêu thụ của HPG tăng trong quý 4, nhưng kết quả trong tháng 11 vẫn cao hơn kỳ vọng trước đó của đơn vị này. Do đó, nhóm phân tích điều chỉnh ước tính lợi nhuận ròng năm 2023 từ 5.950 tỷ đồng lên 6.150 tỷ đồng (giảm 27,5% so với cùng kỳ),

Như vậy mức lợi nhuận ròng quý 4/2023 của Hoà Phát có thể đạt khoảng 2.300 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 2.000 tỷ đồng trong quý 4/2022. SSI Research dự báo công ty sẽ ghi nhận khoản lỗ tỷ giá thấp hơn nhiều hoặc thậm chí thu được một khoản lãi tỷ giá nhẹ trong quý 4/2023.

SSI Research cũng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận năm 2024 của Hòa Phát từ 10.700 tỷ đồng lên 11.200 tỷ đồng (tăng 82% so với cùng kỳ). Nguyên nhân chủ yếu do SSI Research điều chỉnh tăng ước tính sản lượng tiêu thụ.