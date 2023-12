Tập đoàn Hòa Phát bổ nhiệm nữ Trưởng Ban pháp chế làm Phó Tổng giám đốc

Ngày 1/12, HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) ban hành nghị quyết về việc bổ nhiệm nhân sự. Theo đó, Hòa Phát bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Pháp chế làm Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Ban Pháp chế.

Bà Trần Thị Thu Hiền sinh năm 1984, trình độ Cử nhân Luật. Bà Hiền gia nhập Tập đoàn Hòa Phát từ tháng 6/2008 và làm Trưởng Ban Pháp chế từ tháng 8/2013 đến nay.

Về phía Ban Giám đốc của Hòa Phát, kể từ tháng 4/2021, khi ông Trần Tuấn Dương rời ghế Tổng giám đốc nhường chỗ cho ông Nguyễn Việt Thắng đến nay, Ban Giám đốc của Hòa Phát chỉ có 2 người là ông Nguyễn Việt Thắng và bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên.

Như vậy, với sự bổ sung bà Trần Thị Thu Hiền, nhân sự Ban Giám đốc sẽ tăng lên thành 3 người.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2023, Hòa Phát ghi nhận 85.430 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 3.830 tỷ đồng, lần lượt giảm 27% và 63% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch năm 2023, Hòa Phát đã hoàn thành được 48% chỉ tiêu về lợi nhuận.

Trong năm 2023, Chứng khoán MBS dự kiến sản lượng tiêu thụ của Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đạt 6,3 triệu tấn thép xây dựng, HRC và phôi thép (giảm 12% so cùng kỳ), doanh thu đạt 114.928 tỷ đồng (giảm 18% so cùng kỳ) và lãi ròng dự kiến đạt 6.337 tỷ đồng (giảm 29% so cùng kỳ).

Cho năm 2024, MBS dự báo lợi nhuận các doanh nghiệp ngành thép dự kiến tăng trưởng 40% so cùng kỳ nhờ doanh thu dự kiến hồi phục 25% nhờ sản lượng và giá bán tăng trưởng 9% và 8%.