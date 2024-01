“Sức khỏe” Sunshine Homes của đại gia Đỗ Anh Tuấn thế nào trước khi bị phạt?

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Phát triển Sunshine Homes (mã: SSH).



Theo đó, Sunshine Homes bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; thông tin về ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên ban kiểm soát để bầu tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Cùng đó, Sunshine Homes còn bị phạt thêm 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, cụ thể: Báo cáo thường niên năm 2021 chưa nêu rõ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh là công ty con gián tiếp của công ty.

Ngoài ra, báo cáo thường niên các năm 2021, năm 2022 không trình bày đủ thông tin, thiếu một số chỉ tiêu như: Hệ số thanh toán nhanh, giá vốn hàng bán/hàng tồn kho, chưa nêu cụ thể về thông tin tình hình thực hiện các dự án lớn, báo cáo và thông tin về tình hình nợ phải trả…

Đặc biệt, tại báo cáo thường niên 2022 thiếu thông tin về danh sách công ty con trực tiếp và gián tiếp là Công ty CP Sunshine AM (thông qua Công ty CP Sao Ánh Dương và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh, tỷ lệ phần sở hữu là 44,6%); không nêu công ty liên kết gián tiếp là Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng (tỷ lệ sở hữu 17,96%) và Công ty CP Xây lắp Sunshine E&C (tỷ lệ sở hữu 17,96%).

Mặt khác, Sunshine Homes còn công bố thông tin sai lệch và bị xử phạt hành chính 150 triệu đồng và buộc cải chính thông tin theo quy định. Như vậy, tổng số tiền phạt hành chính đối với Sunshine Homes là 280 triệu đồng.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Sunshine Homes. Ảnh: Internet.

Lãi ròng quý III/2023 tăng hơn 600%

Tìm hiểu được biết, Công ty CP Phát triển Sunshine Homes do đại gia gốc Thanh Hóa - ông Đỗ Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT). Tại ngày 30/9/2023, Sunshine Homes có vốn điều lệ là 3.750 tỷ đồng, trong đó, ông Đỗ Anh Tuấn sở hữu 243,75 triệu cổ phiếu SSH của công ty, chiếm 65% vốn điều lệ.

Thông tin trên báo chí, ngoài Sunshine Homes, ông Tuấn còn là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Real Tech; thành viên HĐQT, cổ đông lớn của Tập đoàn Sunshine; Chủ tịch, cổ đông lớn của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-Homes; cổ đông lớn tại Tập đoàn Xây dựng SCG, Công ty CP Sunshine Nhật Tân, Công ty CP S"School, Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Vietnet, Công ty CP Giải trí Ánh Dương; chủ sở hữu Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Phú Thượng; đại diện chủ sở hữu Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear.

Ngoài ra, ông Đỗ Anh Tuấn còn là Chủ tịch điều hành Quỹ đầu tư HAOTRUST (HAOTRUST Capital Investments), ra mắt vào tháng 6/2023 tại Phnom Penh, Vương quốc Campuchia. Đây là quỹ đầu tư duy nhất tại Campuchia được Cơ quan Quản lý Ủy thác Campuchia (Trust Regulator) cấp phép hoạt động chính thức cho cả 4 loại hình ủy thác - thế mạnh pháp lý đặc biệt để HAOTRUST thực hiện các mục tiêu chiến lược đường dài.

Về Sunshine Homes, doanh nghiệp có tiền thân là Công ty CP Xây dựng Sunshine Việt Nam được thành lập ngày 9/3/2015, với số vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính tại tầng 9, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội và hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Nhìn lại báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2023 được công bố, Sunshine Homes ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.075 tỷ đồng, tăng 5,5 lần so với quý III/2022, được đóng góp chính từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Sunshine Homes giảm 52% so với cùng kỳ về gần 229 tỷ đồng, do hoạt động cho vay giảm. Chi phí tài chính giảm 56% do chi phí lãi vay và lãi trái phiếu giảm. Ngược lại, chi phí bán hàng tăng 773% so với cùng kỳ năm trước do hoạt động chuyển nhượng bất động sản tăng; chi phí quản lý doanh nghiệp biến động không đáng kể. Qua đó, công ty báo lãi gộp gần 720 tỷ đồng.

Đáng kể, Sunshine Homes còn ghi nhận khoản lợi nhuận khác trong kỳ âm 4,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ cũng âm 12,5 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, Sunshine Homes báo lãi sau thuế hơn 537 tỷ đồng, tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (lãi ròng) trong quý tăng trưởng hơn 608% so với cùng kỳ năm 2022 khi đạt gần 511 tỷ đồng. Đây là quý có lợi nhuận cao nhất kể từ khi doanh nghiệp này công bố thông tin vào năm 2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Sunshine Homes đạt trên 2.588 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.261 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 6,2 lần và 5,6 lần so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 526% và 460%. So với kế hoạch năm 2023, Sunshine Homes đã hoàn thành 80% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã vượt 2,8 lần kế hoạch lợi nhuận cả năm.

“Sức khỏe” Sunshine Homes của đại gia Đỗ Anh Tuấn thế nào trước khi bị phạt? (ảnh minh họa: Internet).

Hơn 70% tài sản là các khoản phải thu

Tính đến ngày 30/9/2023, quy mô tổng tài sản của Sunshine Homes đạt trên 13.256 tỷ đồng, giảm 31% so với hồi đầu năm. Theo đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của Sunshine Homes là các khoản phải thu với tổng giá trị 9.320 tỷ đồng (tương đương 70%).

Trong đó, một số khoản phải thu lớn như cho Công ty CP Đầu tư xây dựng Xuân Đỉnh vay 3.300 tỷ đồng không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn tối đa 5 năm và lãi suất 17,5%/năm. Hay phải thu hơn 1.160 tỷ đồng từ các đơn vị gồm: Công ty CP KSHomes Plus, Công ty CP Đầu tư KSFinance, Công ty CP KSHomes Premier nhận nợ thay cho các cá nhân đã ký hợp đồng mua bán căn hộ với các công ty con của Sunshine Homes.

Bên cạnh đó, Sunshine Homes còn phải thu 450 tỷ đồng tiền đã đặt cọc để mua cổ phần sở hữu 45% vốn tại Công ty CP Sunshine Tây Hồ - chủ đầu tư dự án Sunshine Wonder Villas tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội, thuộc Khu đô thị Ciputra và được giới thiệu là dự án biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng 6 sao đầu tiên tại Hà Nội. Dự án có tổng diện tích 110.542m2, kế hoạch cung cấp ra thị trường 120 lô shophouse, 140 căn biệt thự song lập, 25 căn biệt thự đơn lập với diện tích từ 108 – 425m2/căn gồm 5 phòng ngủ và 5 toilet. Diện tích sàn xây dựng 395 – 650m2. Quy cách xây dựng là 5 tầng.

Ở diễn biến liên quan, gần nhất, ngày 22/12/2023, HĐQT Sunshine Homes đã thông qua nghị quyết về việc hoàn thành nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Sunshine Tây Hồ. Theo đó, Sunshine Homes đã nhận chuyển nhượng 4,5 triệu cổ phần của Sunshine Tây Hồ, tương đương 45% vốn điều lệ của công ty này. Giá trị thương vụ là 450 tỷ đồng, tương ứng 100.000 đồng/cp.

Sunshine Homes cho hay, do công ty đã đặt cọc toàn bộ 450 tỷ đồng cho Công ty CP Tập đoàn Sunshine theo hợp đồng đặt cọc giữa hai bên nên công ty chỉ cần thực hiện chuyển đổi tiền đặt cọc thành tiền thanh toán là hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng.

Ngoài ra, kết thúc quý III/2023, các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Sunshine Homes giảm từ 6.809 tỷ đồng cùng kỳ về 1.830 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp đã giảm một nửa giá trị đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, thông qua việc thoái vốn tại ba đơn vị: Công ty CP Bất động sản Wonderland, Công ty CP Xây lắp Sunshine E&C và Công ty CP Bảo Tín Sơn Tùng.

Tương tự, tại thời điểm 30/9/2023, Sunshine Homes có hơn 1.010 tỷ đồng hàng tồn kho, giảm 44% so với đầu năm. Trong đó, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang chiếm phần lớn với hơn 943 tỷ đồng, gồm các dự án như: Sunshine City gần 283 tỷ đồng, Sunshine Garden hơn 105 tỷ đồng, Sunshine Capital Tây Thăng Long hơn 324 tỷ đồng, biệt thự tại Khu dịch vụ và nhà ở thấp tầng Noble gần 127 tỷ đồng, Sunshine Center hơn 82 tỷ đồng, Sunshine Palace 21,3 tỷ đồng.

Riêng tại dự án Sunshine Center và Sunshine City còn ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang lần lượt là gần 122 tỷ đồng và hơn 87 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.300 tỷ đồng

Bên kia bảng cân đối kế toán hợp nhất, nợ phải trả của Sunshine Homes tại ngày 30/9/2023 đã giảm 47% về hơn 7.453 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay nợ tài chính giảm gần 59% còn hơn 3.400 tỷ đồng, chủ yếu do cắt được nhóm nợ dài hạn. Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ghi nhận đạt 5.802 tỷ đồng; khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 2.306 tỷ đồng.

Mặt khác, Sunshine Homes còn ghi nhận phải trả ngắn và dài hạn khác hơn 1.751 tỷ đồng, bao gồm 747 tỷ đồng phải trả liên quan đến việc hợp tác tại dự án Hòn Rơm; 318 tỷ đồng kinh phí bảo trì các căn hộ đã bàn giao; 300 tỷ đồng nhận đặt cọc theo hợp đồng môi giới độc quyền cho ba dự án; gần 200 tỷ đồng đã thu từ các công ty, cá nhân mua bất động sản thuộc dự án của công ty con do thanh lý các hợp đồng chuyển nhượng này.

Đáng chú ý, việc ghi nhận các khoản phải thu và phải trả lớn hàng nghìn tỷ đồng trên dẫn đến dòng tiền kinh doanh của Sunshine Homes âm hơn 1.303 tỷ đồng (cùng kỳ âm hơn 731 tỷ đồng) dù kết quả kinh doanh tăng trưởng cao.