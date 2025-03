Sóc Trăng: Loại 5 đối thủ, Cty xây dựng ĐMA trúng gói làm đường ĐT 932B

Loại 5 đối thủ

Quyết định KQ2400603013_2503110920 ngày 11/03 công nhận kết quả trúng thầu Gói thầu số 16: Thi công xây dựng (Hạng mục cầu Sao Sáo và cầu Xuân Hòa) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 932B, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Mới đây, giám đốc Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng - Thạch Minh Hoài phê duyệt Quyết định KQ2400603013_2503110920 ngày 11/03 công nhận kết quả trúng thầu Gói thầu số 16: Thi công xây dựng (Hạng mục cầu Sao Sáo và cầu Xuân Hòa) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 932B, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cho Công ty CP đầu tư xây dựng ĐMA với giá 63,148 tỷ đồng (giá gói thầu 76,02 tỷ đồng).

Gói thầu số 16: Thi công xây dựng (Hạng mục cầu Sao Sáo và cầu Xuân Hòa) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 932B, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt dự án tại Quyết định 3055/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 với tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng.

Dự án được đầu tư nhằm phục vụ vận chuyển hàng hóa, sự đi lại của người dân, nên cần sớm được đầu tư nâng cấp, mở rộng để phục vụ vận chuyển hàng hóa, sự đi lại an toàn của người dân, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao, nâng cao chất lượng khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư của Quốc lộ 1, Quốc lộ Nam Sông Hậu, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện theo quy hoạch, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế đa ngành theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thủy sản của tỉnh Sóc Trăng.

KHLCNT số 2477/QĐ-UBND được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt ngày 17/10/2024. Nguồn MSC

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng chịu trách nhiệm đại diện chủ đầu tư. Theo đó dự án có 3 lần thay đổi kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT).

Tại KHLCNT số 2477/QĐ-UBND được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt ngày 17/10/2024 (Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung 05 gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 932B, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), phụ lục đính kèm thể hiện dự án có 5 gói thầu với tổng giá trị hơn 75,105 tỷ đồng. Trong đó, Gói thầu số 16: Thi công xây dựng (Hạng mục cầu Sao Sáo và cầu Xuân Hòa) có giá 72,763 tỷ đồng sau đó điều chỉnh dự toán lên 76,02 tỷ đồng. Được Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng phê duyệt E-HSMT tại Quyết định 503/QĐ-BQLDA2 ngày 23/12/2024, đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày.

Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nguồn vốn thực hiện được trích từ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương.

Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 11/01/2025, gói thầu nêu trên có 6 nhà thầu tham gia cạnh tranh gồm:

Liên danh Công ty TNHH Thăng Long và Công ty Cổ Phần Xây Dựng CTGT Thái Sơn dự thầu với giá 62,446 tỷ đồng;

Công ty CP đầu tư xây dựng ĐMA dự thầu với giá 63,148 tỷ đồng;

Công ty CP xây dựng công trình 525 dự thầu với giá 64,51 tỷ đồng;

Công ty CP Trí Việt Investcons dự thầu với giá 72,384 tỷ đồng (điều chỉnh giảm 8,3% còn 66,376 tỷ đồng);

Công ty CP 471 dự thầu với giá 71,278 tỷ đồng;

Công ty CP đầu tư xây lắp Miền nam dự thầu với giá 75,64 tỷ đồng (điều chỉnh giảm 2,62% còn 73,658 tỷ đồng).

Theo báo cáo đánh giá E-HSDT số 21/BCĐG.2025 của Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại và dịch vụ STD thể hiện. Công ty CP Trí Việt Investcons không đạt tại bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, không đáp ứng yêu cầu về khả năng huy động thiết bị cho gói thầu như: Máy phun nhựa đường; máy toàn đạc và máy thủy bình, không cung cấp bổ sung tài liệu để làm rõ thêm về thông tin doanh nghiệp, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự theo yêu cầu của bên mời thầu trong quá trình làm rõ E-HSDT.

Tại bước đánh giá về kỹ thuật Liên danh Công ty TNHH Thăng Long và Công ty Cổ Phần Xây Dựng CTGT Thái Sơn đã không đáp ứng yêu cầu đánh giá về kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT.

Sau thời gian đánh giá, Công ty CP đầu tư xây dựng ĐMA là nhà thầu xếp hạng 1 (trúng thầu), các nhà thầu còn lại: Công ty CP xây dựng công trình 525, Công ty CP 471, và Công ty CP đầu tư xây lắp Miền Nam lần lượt xếp hạng 2,3 và 4.

Năng lực nhà thầu

Công ty CP đầu tư xây dựng ĐMA có địa chỉ tại Quận 12, TP HCM, thành lập năm 2011 với loại hình công ty cổ phần, người đại diện pháp luật Hách Công Bắc.

Nhà thầu gia nhập "làng thầu" năm 2017, đến 2018 được ghi nhận trúng gói thầu đầu tiên trị giá hơn 109 tỷ đồng với vai trò thành viên liên danh. Từ đó tới này (18/3/2025) nhà thầu được ghi nhận đã tham gia và trúng 7/21 gói, trượt 8 gói, 2 gói chưa có kết quả, 4 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 271,632 tỷ đồng trong đó với vai trò độc lập hơn 162,6 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 109 tỷ đồng (bao gồm giá trị trúng thầu các thành viên liên danh).

Hiện, nhà thầu đang chờ kết quả Gói thầu số 12: Thi công xây lắp phần cầu Hòa Bình (đoạn từ C34+43,66 đến C36+26,05) thuộc dự án Tuyến tránh đường tỉnh 951 (đoạn từ Km8+550 đến Km15+950) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Tân làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá dự toán 26,111 tỷ đồng, hoàn thành mở thầu ngày 10/3 với 9 nhà thầu cạnh tranh, trong đó Công ty CP đầu tư xây dựng ĐMA dự thầu độc lập với giá 23,431 tỷ đồng.

Gói thầu Xây lắp 1: Xây dựng cầu (kể cả thu hồi thép cầu cũ, đảm bảo an toàn giao thông thủy) thuộc dự án Xây dựng cầu Rạch Tôm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (TP HCM) làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá dự toán hơn 80,386 tỷ đồng, hoàn thành mở thầu ngày 20/1/2025 với 4 nhà thầu cạnh tranh, trong đó Công ty CP đầu tư xây dựng ĐMA dự thầu độc lập với giá 70,192 tỷ đồng....

Năm 2024 nhà thầu tham gia 9 gói được ghi nhận trúng 2 gói gồm: Gói thầu số 06: Xây dựng công trình thuộc dự án Cầu Cồn Cát (nối xã An Thạnh 1 và xã An Thạnh Tây), huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng do Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng làm chủ đầu tư. Công ty CP ầu tư xây dựng ĐMA trúng thầu độc lập với giá 27,75 tỷ đồng;

Và gói thầu Thi công xây dựng cầu N1, cầu N2 thuộc dự án 06 cầu còn lại trên tuyến ĐT.831 (đoạn Vĩnh Bình - cửa khẩu Long Khốt và đoạn Vĩnh Hưng - Tân Hưng đi Tân Phước) do Sở Giao thông vận tải Long An làm chủ đầu tư. Công ty CP đầu tư xây dựng ĐMA trúng thầu độc lập với giá 28,275 tỷ đồng...