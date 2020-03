Sở TN&MT Hà Nam vào cuộc vụ Xi măng Xuân Thành phá hủy môi trường

Liên quan đến thông tin sự việc Công ty cổ phần, “cày nát” mặt đường khi khai thác đá sét xi măng ở Khe Non 2 (Hà Nam) (), ngày 12/3, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã có quyết định số 67/QĐ-TNMT, do ông Nguyễn Văn Hảo - Phó Giám đốc Sở ký ban hành về việc: “Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, khoáng sản đối với Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành tại dự án khai thác mỏ đá sét xi măng Khe Non 2 thuộc các xã Thanh Hương, Thanh Lưu và Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam”.