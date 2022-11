Quảng Ninh: Nguy cơ xâm hại cảnh quan, môi trường từ dự án Green Dragon City 2

Phản ánh tới đường dây nóng Báo Tri thức và Cuộc sống, một số người dân sinh sống tại Cẩm Phả cho biết, Chủ dự án Green Dragon City 2 - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TTP (Công ty TTP - PV) có dấu hiệu dùng đá, than thải tại các mỏ than làm vật liệu san lấp. Người dân lo ngại tình trạng này có thể gây ô nhiễm cảnh quan, môi trường.

Ghi nhận của PV hồi cuối tháng 9/2022 cho đến ngày 9/11/2022 cho thấy, tại dự án Green Dragon City 2, hầu hết mặt bằng được sử dụng chất thải mỏ than để san lấp. Tại đây chất thải mỏ than được đổ thành đống gồm những đá than đen cùng với rác lẫn lộn nằm dưới, trên cùng là một lớp đất được máy cán mỏng dính trông như những chiếc bánh tráng.

Việc san lấp mặt bằng tại dự án Green Dragon City 2 đang được triển khai nhanh chóng. Những đống chất thải mỏ than và các vật liệu san lấp mặt bằng được chất đống ngổn ngang tại dự án này. Bên trong dự án có những rãnh nước thải đen kịt, kết váng, chảy qua một đường cống hướng thẳng ra Vịnh Bái Tử Long.

Anh Nguyễn Văn H (sống gần công trình Bái Tử Long 2) cho hay, từ khi dự án này tiến hành thi công, ngày nào anh cũng thấy xe ben chở đất đá về tập kết, hầu hết là đất đá, than thải, hễ gặp mưa là xói lở. "Dòng nước đen kịt đang ngày ngày chảy từ dự án Green Dragon City 2 ra Vịnh Bái Tử Long. Tình trạng này diễn ra không chỉ diễn ra trong 1, 2 ngày, ếu quan chức năng không ngăn chặn và có biện phải xử lý kịp thời thì cảnh quan, môi trường nơi đây sẽ nguy cơ bị xâm hại rất lớn", ông P., người dân sống ở đây bức xúc.

Theo tìm hiểu của PV, dự án khu đô thị - du lịch, dịch vụ Bái Tử Long (Green Dragon City) nằm bên bờ Vịnh Bái Tử Long, trên địa bàn các phường Cẩm Trung, Cẩm Thành, Cẩm Bình (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Dự án có tổng diện tích gần 100ha, được chia làm 3 giai đoạn, có nguồn vốn cho giai đoạn 1 khoảng hơn 1.600 tỷ đồng là vốn tự có của doanh nghiệp, với diện tích 39,33ha và được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật.

Theo giới thiệu, trong giai đoạn 1, Công ty TTP xây thô 286 căn (191 căn nhà shophouse, 25 căn nhà liên kế và 70 căn biệt thự), tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 150.000m2; bàn giao hạ tầng trong quý 1 năm 2022.

Đối với dự án Green Dragon City 2 của Công ty TTP có diện tích gần 49ha, trong đó đất ở xây thô hoàn thiện mặt ngoài là 10,4ha sẽ xây 479 căn nhà gồm 16 căn shophouse, 374 căn liên kế và 89 căn biệt thự; đất ở 6,3ha sẽ do nhà đầu tư thứ cấp xây dựng theo thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt gồm 474 căn liền kề.

Ngày 14/11/2022, PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ qua điện thoại với bà Đặng Thị Thịnh - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Cẩm Phả nhằm tìm hiểu thông tin đa chiều, tuy nhiên vị này chưa bắt máy.

Một số hình ảnh PV Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận tại dự án Green Dragon City 2: