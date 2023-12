Ôm nhiều đất vàng, Seaprodex làm ăn ra sao trước khi Nova Hospitality thâu tóm?

Mới đây, Công ty CP Nova Hospitality - thành viên thuộc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) đã hoàn tất mua 17,6 triệu cổ phiếu SEA của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex, mã chứng khoán: SEA).



Sau giao dịch, Nova Hospitality nâng sở hữu tại Seaprodex từ 4,52% lên 18,6% vốn, trở thành cổ đông lớn của Seaprodex.

Trong ngày công ty con của Novaland thực hiện giao dịch trên, cổ phiếu SEA của Seaprodex đã xuất hiện giao dịch thỏa thuận 17,6 triệu đơn vị với tổng giá trị 330 tỷ đồng.

Trụ sở chính của Seaprodex tại Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM. (Ảnh: Dân Trí).

Theo tìm hiểu, Seaprodex có trụ sở chính tại số 2-4-6 Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM với vốn điều lệ 1.250 tỷ đồng và giá trị vốn hóa thị trường gần 2.900 tỷ đồng. Tiền thân là Công ty Xuất khẩu hải sản, doanh nghiệp được thành lập từ năm 1978 và đã có hơn 40 năm hình thành, phát triển.

Tính đến cuối tháng 9, cơ cấu cổ đông của Seaprodex bao gồm: Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sở hữu 63,38% vốn, Công ty Đầu tư Bất động sản Hướng Công Viên sở hữu 14,02%, còn lại thuộc về cổ đông khác.

Seaprodex có ngành nghề kinh doanh chính liên quan đến các hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản, cùng với một số mảng khác như thức ăn chăn nuôi, bất động sản...

Hiện doanh nghiệp này đang sở hữu “đất vàng” nằm tại số 2-4-6 Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM. Ngoài ra, công ty còn có chi phí xây dựng cơ bản dở dang là mua quyền sử dụng đất khách sạn Blue Sapphire Vũng Tàu, dự án số 2 Ngô Gia Tự Hà Nội... Tại thời điểm cuối quý III/2023, Công ty có quy mô tài sản 2,683 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với đầu năm. Đáng chú ý, tổng các khoản phải thu ngắn hạn quá hạn thanh toán (nợ xấu) giá trị gần 54 tỷ đồng.

Trong quý III/2023, lợi nhuận sau thuế và doanh thu của Seaprodex giảm do doanh thu từ hàng hóa xuất khẩu giảm, dẫn đến chi phí giá vốn giảm 40,29% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm 81,08% so với cùng kỳ do doanh thu từ cổ tức năm 2022 phát sinh chủ yếu trong quý III/2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Seaprodex đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 63,3 tỷ đồng, giảm 40,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 9 tháng đạt 74,4 tỷ đồng, giảm 31,6% so với cùng kỳ.