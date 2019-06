Nữ sinh 'bùng' 20 ly trà sữa lên tiếng xin lỗi và kêu oan

Đến hôm nay, vụ việc nữ sinh Vũng Tàu đặt 20 ly trà sữa rồi ”bỏ bom” shipper Grab vẫn khiến cộng đồng mạng sôi sục. Sự phẫn nộ tăng cao đến mức người trong cuộc - nữ sinh có tên P. Thư đã phải khoá Facebook để tránh ”gạch đá” của cư dân mạng.

Nhưng trong sáng nay, tài khoản này đã được mở lại và đăng tải một bài viết có nội dung giải thích và xin lỗi, nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt chia sẻ chỉ trong 1 thời gian ngắn. Ngay từ đoạn mở đầu, cô gái này đã khẳng định ”Em bị oan”.

Em bị oan.

Em xin lỗi anh shipper, xin lỗi mọi người vì lỗi của mình để có sự việc ngày hôm nay, em mong mọi người dành vài phút đọc ạ.

Em và gia đình đã gọi điện xin lỗi anh shipper và rất mong được gặp anh shipper tại Sài Gòn để xin lỗi xảy ra việc như vậy và đền bù số tiền bị boom.

Chiều 8/6, khoảng lúc 16h giờ, khi em đang đi chơi ở Bình Thuận cùng 23 bạn thì em có nhận được tin nhắn của em trai xin mã xác nhận được gởi về điện thoại em để tạo tài khoản Grab, em gọi lại và đọc mã cho em trai và không suy nghĩ gì.

Khoảng 1 tiếng sau, em nhận được điện thoại của một anh (sau này biết là anh shipper bị boom) nói nhận trà sữa, em tưởng lộn số nên nói không có đặt, sau đó thì cũng không lấy.

Bắt đầu từ buổi tối em nhận được rất nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn chửi, hù dọa. Chiều hôm qua em đi Bình Thuận về, có nhiều người tới nhà tìm em làm rõ…

Lý do em trai em xài điện thoại của mẹ em nhưng cần mã xác nhận từ số điện thoại em là vì trước đó, em trai em đã dùng SĐT của mẹ em để đăng ký và bỏ bom GrabShare (theo lời em trai em đã nhận, sau này gia đình mới biết), dẫn đến bị khóa tài khoản SĐT của mẹ em, nên hôm nay nó phải điền số em để phá tiếp.

Lúc em trai em đặt xong, anh ship hàng có nhắn tin bằng ứng dụng và em trai em trả lời là “Gọi vào số 0975482453” - số của mẹ em, sau đó em trai em nghe máy và xác nhận, chứ em không có xác nhận đã đặt ạ. Sau này đọc FB em mới biết đó là em trai em. Sau vụ boom 1 triệu 2 nó đã boom thêm 2 vụ khác.

Em vô trách nhiệm khi giao mã xác nhận cho em trai em mà không lường trước hậu quả. Em xin lỗi các anh shipper và cộng đồng mạng, gia đình em đã liên lạc với Grab xin gặp các anh shipper nhưng chưa được giải quyết. Hiện nay gia đình em rất bối rối vì nhiều người đe dọa và tìm tới nhà.

Thứ 2 này em và ba mẹ và em trai sẽ lên công ty Grab cầu cứu và gởi đơn cầu cứu công an nhờ làm rõ. Nếu công an kết luận do em làm việc đó, em xin cam chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Em xin mọi người trong thời gian chờ kết quả, hãy tạm tha thứ cho em và gia đình em. Em trai em và gia đình em có lỗi, em biết các anh Grab rất cực, nhà em mong có cơ hội được xin lỗi các anh chị bị làm phiền và sẽ dạy dỗ em trai em.

2 ngày nay nhà em bị khủng bố rất nhiều, tinh thần cả nhà hoảng loạn, em lại sắp thi tốt nghiệp cấp 3. Em hứa em nói đúng sự thật và đều có thể chứng minh. Anh chị nào nếu muốn đến làm rõ em xin được hợp tác để chứng minh ạ.