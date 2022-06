Nợ ngập đầu của Ông chủ sân golf Đầm Vạc và bóng dáng My Way Group?

Khoản nợ hơn 800 tỷ của ông chủ sân golf Đầm Vạc

Mới đây, OceanBank tiếp tục thông báo bán đấu giá khoản nợ hơn 800 tỷ đồng của Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị (CUD) với giá khởi điểm là 692,7 tỷ đồng.

Theo đó, khoản nợ xấu của CUD tại OceanBank phát sinh theo hợp đồng tín dụng từ tháng 8/2007. Tổng dư nợ tạm tính đến hết ngày 7/4 là hơn 807,9 tỷ đồng, trong đó nợ gốc chiếm 229,8 tỷ đồng, còn lại là tổng tiền lãi và tiền phạt.

Đây là lần thứ 4 khoản nợ này được rao bán, mức đấu giá lần này giảm hơn 110 tỷ đồng so với lần đầu rao báo vào cuối tháng 3.

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ là toàn bộ tài sản gắn liền với hơn 50 ha đất thuộc quyền sử dụng của CUD trong thời hạn đến ngày 3/2/2054 tại xã Thanh Trù, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tài sản gắn liền đất gồm các tài sản đã và đang hoặc sẽ hình thành trong tương lai, bao gồm sân golf, công trình câu lạc bộ, công trình khách sạn 5 sao, hệ thống giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, khu bảo dưỡng sân golf, các công trình phụ trợ khác...

Đáng chú ý, khu đất nói trên được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận đầu tư xây dựng dự án sân golf Đầm Vạc và khu biệt thự, nhà vườn Mậu Lâm Đầm Vạc, thị xã Vĩnh Yên từ năm 2014 và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 sân golf và khu biệt thự, nhà vườn Mậu Lâm Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên (lần 1) năm 2013. CUD là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng sân golf Đầm Vạc và khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm Đầm Vạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sân golf Đầm Vạc. Ảnh: Heron Lake Golf Course

Năm 2009, dự án của CUD thuộc diện phải chia tách hoạt động sân golf độc lập với khu đô thị. Vì vậy, CUD đã dùng phần tài sản thuộc sân golf góp vốn vào pháp nhân mới là Công ty CP Khu nghỉ dưỡng và Sân golf Đầm Vạc để vận hành, quản lý.



Sau khi thành lập pháp nhân mới, các cổ đông cũ và cổ đông mới tại CUD đã hoán đổi cổ phần sang Công ty Đầm Vạc, từ đó phát sinh một khoản công nợ phải thu từ các cổ đông hoán đổi với số tiền 276,7 tỷ đồng.

Theo Oceanbank, CUD đã không thực hiện đúng nghĩa vụ của bên thế chấp tài sản và yêu cầu phải trả lại nguyên trạng tài sản. Tuy nhiên, đến nay, CUD vẫn chưa thực hiện theo yêu cầu của ngân hàng, trong khi Oceanbank đã nhiều lần rao bán khoản nợ nhưng bất thành.

"Bóng dáng" My Way Group

Theo tìm hiểu, Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị (CUD) thành lập ngày 16/4/2004, trụ sở chính tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Viettimes, tính đến tháng 8/2016, CUD có vốn điều lệ 110 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: CTCP Tài chính và Đầu tư Gia Phát do ông Trần Đình Lâm đại diện (40,23% VĐL); CTCP Sao Phương Nam (9,01% VĐL); CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Phố Wall (13% VĐL); ông Lê Kiên Thành (1,37% VĐL); ông Nguyễn Bình Khiêm (6,26% VĐL) và các cổ đông khác (30,13% VĐL).

Trong nhiều năm, vị trí Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của CUD lần lượt do 2 cá nhân đảm nhiệm là ông Đỗ Vũ Diên (SN 1975) và Đỗ Vũ Đạt (SN 1984), trước khi chuyển giao cho ông Lương Thanh Bình (SN 1969) vào tháng 4/2021.

Ông Đỗ Vũ Diên và Đỗ Vũ Đạt là những lãnh đạo chủ chốt trong hệ sinh thái My Way Group – tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng và bất động sản tại Quảng Ninh, Hà Nội và Huế.

Theo Nhadautu.vn, ông Đỗ Vũ Diên từng là cổ đông sáng lập của CTCP My Way Việt Nam trước khi thoái vốn vào năm 2017; cổ đông sáng lập của CTCP Thực phẩm và Dịch vụ My Way. Ông Diên cũng có khoảng thời gian làm người đại diện và là cổ đông lớn tại CTCP Đầu tư và Khách sạn My Way Hạ Long.

Còn theo Viettimes, ông Đỗ Vũ Đạt hiện đang đứng tên đại diện cho CTCP Thực phẩm và Đồ uống My Way - Chi nhánh TP. HCM. Ngoài ra, ông Đạt còn giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật tại CTCP Tài chính và Đầu tư Gia Phát – cổ đông lớn nhất nắm giữ 40,23% cổ phần của CUD.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Khu nghỉ dưỡng và sân golf Đầm Vạc được thành lập từ tháng 12/2011, hiện nay do ông Vũ Duy Thành làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Công ty đăng ký trụ sở trùng với địa chỉ của Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển đô thị tại phố Đình Ấm, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Thành cũng là một trong những nhân sự quan trọng trong hệ sinh thái My Way Group (một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng và bất động sản tại Quảng Ninh, Hà Nội và Huế), là cổ đông sáng lập của Công ty CP Thể thao và Giải trí C.L.U.B.M, Công ty CP My Way Việt Nam. Ông Thành còn đang đứng tên tại Công ty CP Thực phẩm và Đồ uống My Way.