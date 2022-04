Nhà văn hóa thôn Đống mới dùng đã hỏng: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thanh Oai nói gì?

Trong bài phản ánh trước, Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin về sự việc nhà văn hóa thôn Đống (xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội) mới đưa vào sử dụng chưa được bao lâu, thì nhiều hạng mục đã bị hư hỏng.



Đặc biệt, người dân còn gửi đơn thư tố cáo, thời điểm công trình này xây dựng, ông Nguyễn Tiến Hải (khi đó là Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Oai), hiện là Bí thư Đảng ủy xã Cao Viên và ông Phan Đức Hạnh (Hiện là Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Oai) đã có nhiều sai phạm, nhưng chưa bị xử lý dứt điểm, còn được bổ nhiệm chức vụ cao hơn?

Có hay không nhiều hạng mục nhà văn hóa bị hư hỏng do tác động ngoại lực?

Liên quan đến thông tin trên, ngày 19/4/2022, trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Lê Tuấn Anh - Cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Oai (gọi tắt BQLDA huyện Thanh Oai) cho biết, công trình nhà văn hóa thôn Đống do UBND huyện Thanh Oai là chủ đầu tư, BQLDA huyện Thanh Oai đại diện. Tổng mức đầu tư nhà văn hóa thôn Đống hơn 3 tỷ đồng, hoàn thành và bàn giao cho địa phương từ tháng 5/2019.

Ngày 18/4/2022, khi nhận được thông tin phản ánh một số hạng mục nhà văn hóa thôn Đống bị hư hỏng, BQLDA huyện Thanh Oai đã lên trực tiếp và mời Công an xã cùng đến kiểm tra, lập biên bản ghi nhận hiện trạng.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện một số hạng mục tường rào bị xê dịch, tường nhà văn hóa bị cạo sơn, tường nhà vệ sinh có hiện tượng bị sơn phun, nghi do tác động “ngoại lực”, phá hoại.

Do vậy, BQLDA huyện Thanh Oai đang mời Công an xã Cao Viên, Công an huyện Thanh Oai vào cuộc điều tra, xử lý.

“Phía trước nhà văn hóa có một đường thảm do BQLDA huyện làm. Trước khi làm đường thảm này, BQLDA và thôn, xã cũng đã đi ra soát các công trình bên cạnh thì thấy, không có hiện tượng gì của nhà văn hóa bị lún nứt, hư hỏng”, ông Tuấn Anh thông tin.