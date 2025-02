Nhà thầu nào trúng gói xây lắp tại Quảng trường Văn hóa Thị xã An Khê?

Ngày 19/02/2025, Ban quản lý dự án đầu tư Xây dựng thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) có Quyết định số KQ2500013424_2502190746 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu số 05, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Quảng trường Văn hóa thị xã An Khê.

Theo quyết định nêu trên, Liên danh công ty Trần Quang Trung - Phú Thuận (gồm các thành viên: Công ty CP Xây dựng Phú Thuận và Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Trần Quang Trung) là nhà thầu trúng gói thầu số 05 với giá 13,449 tỷ đồng (giá gói thầu 13,476 tỷ đồng, tiết kiệm 26,8 triệu đồng so với giá gói thầu, tỉ lệ tiết kiệm sau giảm giá 0,2%) thuộc loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện gói thầu 60 ngày.

Trụ sở UBND Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. (ảnh: Internet)



Trước đó, ngày 28/11/2024, UBND thị xã An Khê công bố Quyết định số 2367/QĐ-UBND phê duyệt dự án: Quảng trường Văn hóa thị xã An Khê do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã An Khê làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 14,9 tỷ đồng.

Ngày 25/12/2024, UBND thị xã An Khê có Quyết định số 2621/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tên: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Quảng trường Văn hóa thị xã An Khê. Được biết, gói thầu số 5 là một trong sáu gói thầu thuộc dự án Quảng trường Văn hóa thị xã An Khê

Ngày 10/01/2025, Ban quản lý dự án đầu tư Xây dựng thị xã An Khê phê duyệt E-HSMT tại Quyết định số E2500013424_2501101604, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ". Nguồn vốn từ ngân sách thị xã (tiền sử dụng đất).

Thời điểm hoàn thành mở thầu ngày 19/01/2025, chỉ có duy nhất Liên danh Công ty Trần Quang Trung - Phú Thuận tham gia dự thầu.

Năng lực nhà thầu

Công ty CP Xây dựng Phú Thuận - Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT, công ty được thành lập ngày 21/04/2008 có địa chỉ tại phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), từ ngày 01/04/2015 đến ngày 19/02/2025, công ty đã tham gia 111 gói thầu (64 gói tại tỉnh Gia Lai), trong đó trúng 83 gói, trượt 22 gói, 3 chưa có kết quả và 3 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là 497,467 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 153,921 tỷ đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là 343,545 tỷ đồng (Bao gồm giá trị trúng thầu các thành viên liên danh).

Năm 2024, công ty tham gia tổng cộng 17 gói thầu (trúng 12 gói, trượt 2 gói, chưa có kết quả 2 gói và 1 gói hủy thầu). Cụ thể, Công ty CP Xây dựng Phú Thuận tham gia và trúng nhiều nhất tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pa (chủ đầu tư), trong đó trúng 3 gói (1 gói với tư cách độc lập, 1 gói liên danh chính, 1 gói liên danh phụ) với tổng giá 26,221 tỷ đồng và 2 gói đang chờ kết quả.

Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Trần Quang Trung - Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT, công ty được thành lập ngày 29/04/2016 có địa chỉ tại phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), từ ngày 16/07/2019 đến ngày 19/02/2025, công ty đã tham gia 54 gói thầu, trong đó trúng 44 gói và trượt 10 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là 345,882 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 24,698 tỷ đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là 321,183 tỷ đồng (Bao gồm giá trị trúng thầu các thành viên liên danh).

Trong năm 2024, công ty đã tham gia tổng cộng 10 gói thầu, trúng 9 gói và trượt 1 gói. Các gói trúng thầu phần lớn thực hiện tại các huyện Đức Cơ và TP Pleiku. Cụ thể, trúng 3 gói do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ làm chủ đầu tư với tổng giá 26,256 tỷ đồng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku làm chủ đầu tư 3 gói với tổng giá trúng thầu 105,451 tỷ đồng, công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Trần Quang Trung trúng thầu với vai trò liên danh phụ.