Nhà băng lãi “khủng” 9 tháng đầu năm gọi tên TPBank, Techcombank, Vietcombank?

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 với lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 75,76% kế hoạch của cả năm, tương đương khoảng 4.394 tỷ đồng. Các chỉ số hiệu quả sử dụng vốn ROA và ROE của ngân hàng lần lượt là 2,01% và 22,59%.



Thu lãi thuần từ dịch vụ trong quý 3/2021 của TPBank đã tăng xấp xỉ 30% so với cùng kỳ năm trước và đạt 1.052 tỷ đồng. Trong đó, thu dịch vụ từ hoạt động thanh toán, dịch vụ bảo hiểm và tư vấn chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản của TPBanđạt 260.328 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước và tăng 26,2% so với đầu năm. Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 9.868 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng trong ba quý qua là 15%.

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm của TPBank đạt khoảng 4.394 tỷ đồng. (Ảnh minh họa).

Mặc dù đến thời điểm này mới chỉ có TPBank công bố báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, song Công ty SSI Research dự báo một loạt ngân hàng khác cũng đều ghi nhận lợi nhuận "khủng" trong quý 3/2021.

Cụ thể, ngân hàng có mức lợi nhuận cao nhất là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) với 5.200 tỷ đồng, tăng 35,7% so với cùng kỳ, nhờ tín dụng tăng 16%.

Thông tin trên Vietnamfinance, đ ứng thứ hai là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với khoảng 5.000 tỷ đồng nhờ tăng trưởng tín dụng 11,5% so với đầu năm. Nguyên nhân khiến lợi nhuận Vietcombank thấp hơn Techcombank là do ngân hàng này đẩy mạnh cắt giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng và tăng trích lập dự phòng nợ xấu. SSI cũng dự báo Techcombank đạt lợi nhuận khủng trong 9 tháng đầu năm nay. (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng, Vietcombank vẫn được dự báo là "quán quân" lợi nhuận của toàn hệ thống với con số 18.600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tiếp đó là Techcombank đạt lợi nhuận 16.700 tỷ đồng. Cả năm 2021, Techcombank khả năng đạt 22.300 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 40,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, Vietcombank có khả năng đạt 24.300 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 5,4%.

Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng được dự báo sẽ đạt lợi nhuận cao ở quý này với lãi trước thuế ước đạt 3.200-3.400 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số các ngân hàng được SSI Research dự báo, duy nhất Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) sẽ có kết quả tăng trưởng âm. Dù tăng trưởng tín dụng đạt 11% so với đầu năm, nhưng thu nhập lãi thuần của ngân hàng này vẫn bị ảnh hưởng tiêu cực do VIB tăng cường tái cơ cấu để hỗ trợ khách hàng.

Do đó, SSI dự báo lợi nhuận trước thuế quý 3/2021 của VIB ước tính đạt 1.300-1.400 tỷ đồng (giảm 16% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của VIB dự báo vẫn đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 36,6% so với cùng kỳ 2020.