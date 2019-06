Nguyên phó trưởng phòng Tín dụng Agribank bị tố “cuỗm” 700 triệu tiết kiệm của khách hàng

(Kiến Thức) - Do tin tưởng ông Việt thời điểm còn giữ chức vụ Phó trưởng phòng tín dụng Agribank chi nhánh Tràng An, anh C. đưa 700 triệu đồng cho vị này làm sổ tiết kiệm. Tới giờ sổ tiết kiệm anh C. vẫn chưa nhận được, trong khi vị Phó trưởng phòng này bất ngờ nghỉ việc...

Vừa qua, phản ánh tới báo điện tử Kiến Thức, anh Phạm Văn C (SN 1973, trú tại Đống Đa, Hà Nội) vô cùng bức xúc trước việc bị nguyên Phó trưởng phòng Tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Agribank chi nhánh Tràng An lợi dụng tín nhiệm “cuỗm” 700 triệu đồng khi đến giao dịch gửi tiền tiết kiệm.



Cụ thể, anh C. cho biết: “Ngày 7/1/2019, tôi đến giao dịch gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tràng An - số 1 Phạm Huy Thông (Hà Nội). Tôi đã nộp 700 triệu đồng cho ông Trần Quốc Việt, thời điểm đó còn giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tín dụng Agribank chi nhánh Tràng An.

Sau khi tôi nộp tiền, ông Việt đã viết giấy xác nhận của Ngân hàng Agribank cho tôi, nhưng chưa trả ngay cho tôi sổ tiết kiệm do sếp của ông là Nguyễn Hữu Hồng - Giám đốc chi nhánh - đang đi công tác. Tôi đồng ý”.

Do tin tưởng quen biết với ông Việt nên anh C. đưa số tiền 700 triệu đồng cho ông Việt làm sổ tiết kiệm. Tuy nhiên thay vì làm sổ cho anh C., nguyên Phó trưởng phòng tín dụng Agribank chi nhánh Tràng An lại "cuỗm" mất số tiền.

Theo anh C., đến ngày 25/1/2019, anh quay trở lại Agribank chi nhánh Tràng An gặp ông Việt để lấy sổ tiết kiệm. Tuy nhiên ông Việt vẫn không trả sổ tiết kiệm cho anh C.

“Ông Việt tiếp tục viết giấy cam kết, hứa khi nào sếp về sẽ có trách nhiệm trả sổ tiết kiệm cho tôi. Đến nay, đã nhiều tháng qua đi, ông Việt hẹn hết lần này đến lần khác mà vẫn chưa trả sổ tiết kiệm cho tôi”, anh C. bức xúc thông tin.

“Tôi mong muốn cơ quan báo chí, công an vào cuộc giúp tôi và gia đình đòi lại công bằng, khởi tố và làm rõ hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của ông Việt, nếu ông Việt nhận tiền của tôi với tư cách cá nhân. Đồng thời tôi cũng mong muốn cơ quan chức năng làm rõ hành vi của ông Việt xem có được ai tiếp tay hay không”, anh C. bày tỏ.

Ngân hàng Agribank chi nhánh Tràng An, nơi ông Việt từng công tác.

Để làm rõ và khách quan thông tin, ngày 17/6, PV Kiến Thức đến liên hệ và đặt lịch làm việc với Ngân hàng Agribank chi nhánh Tràng An.

Bước đầu, một đại diện của Agribank Tràng An xác nhận ông Trần Quốc Việt từng công tác tại Ngân hàng này. Tuy nhiên, hiện tại ông Việt không còn làm ở đây.

Ngoài ra, vị đại diện này cho hay, phía ngân hàng sẽ phối hợp xác minh lại các thông tin và phản hồi cụ thể sau.

Chiều cùng ngày, PV Kiến Thức cũng liên hệ với lãnh đạo Công an phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội) và được biết, đơn vị vẫn chưa nhận được đơn tố cáo của công dân Phạm Văn C.

Kiến Thức tiếp tục thông tin về vụ việc.