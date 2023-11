Nguồn vốn Hodeco mua hơn 4 triệu cổ phiếu HUB từ đâu?

Theo HDC, việc mua và tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu HUB đã được HĐQT, Ban điều hành công ty lên kế hoạch cẩn trọng và nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của công ty.

Cụ thể, HĐQT đã ban hành nghị quyết ngày 24/3/2022 về việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu HUB. Đến ngày 2/101/2023, HĐQT tiếp tục ban hành nghị quyết về việc nhận chuyển nhượng này.

Do đó, việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu HUB bị kéo dài thời gian hơn so với dự tính ban đầu do HĐQT, Ban điều hành đã cẩn thận xem xét đánh giá nhiều yếu tố trong đó có yếu tố về nguồn vốn, đảm bảo sự phát triển lâu dài và ổn định của công ty.

Về nguồn vốn mua cổ phiếu HUB, tại BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu 2023, công ty có 10,5 tỷ tiền mặt, tuy nhiên khoản mục Phải thu ngắn hạn của khách hàng còn gần 703 tỷ đồng.

Trong thời gian qua, HDC đã đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, đảm bảo nguồn tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động đầu tư.

Ngoài ra, HDC còn đạt được sự tín nhiệm cao từ các tổ chức tín dụng, việc vay vốn bổ sung cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh luôn được các ngân hàng hỗ trợ, chấp thuận.

Vì vậy, HDC cho rằng nguồn tiền để mua cổ phiếu HUB đã được lên kế hoạch sẵn sàng. Đến hết ngày 31/10/2023, HDC đã mua hơn 4,23 triệu cổ phiếu trong tổng số đăng ký mua 4,87 triệu cổ phiếu HUB.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/10, cổ phiếu HUB xanh điểm tại mức 15.950 đồng/cp, ghi nhận mức giảm hơn 10% trong vòng 3 tháng qua. Thanh khoản khá èo uột khi bình quân chỉ hơn 46.000 cổ phiếu được sang tay mỗi phiên.

Đặc biệt, trong phiên ngày 26/10 có hơn 1,3 triệu cổ phiếu được sang tay và ngày 31/10 cũng hơn 859.000 cổ phiếu khớp lệnh, cao hơn hẳn những ngày trước đó. Như vậy, khả năng HDC đã chỉ khoảng 67 tỷ đồng để mua vào số cổ phiếu trên của HUB.

Về tình hình kinh doanh của HDC trong 9 tháng 2023, doanh thu thuần suy giảm mạnh 58% so cùng kỳ về mức 474 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng giảm 66% so cùng kỳ, về vỏn vẹn 84 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của HDC tăng nhẹ lên mức 4.540 tỷ đồng, trong đó lượng tiền mặt chỉ hơn 9,3 tỷ đồng, chứng khoán kinh doanh khá lớn với 111 tỷ đồng nhưng phải dự phòng gần 24 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn vẫn duy trì ở mức cao với 1.101 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng ở mức 1.145 tỷ đồng...