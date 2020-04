Nguồn cung đất nền, căn hộ tại TP HCM thấp kỷ lục trong 5 năm

Công ty Cổ phần DKRA Việt Nam (DKRA Vietnam) vừa công bố “Báo cáo thị trường bất động sản Nhà ở TP HCM Quý 1/2020" với nguồn cung phân khúc đất nền và căn hộ đều khan hiếm, thấp nhất 5 năm (2015 - 2020).

Cụ thể, ở phân khúc đất nền, quý I chỉ có 3 dự án dự án mới đáng chú ý ra mắt thị trường, cung cấp khoảng 175 nền, giảm đến 74% so với quý trước và giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý có nguồn cung thấp nhất kể từ năm 2015 đến nay. Tỷ lệ tiêu thụ nguồn cung mới đạt 81%, giảm 37% cùng kỳ.

Khu vực phía Đông dẫn đầu về nguồn cung mới lẫn tỷ lệ tiêu thụ. Các dự án mới đa phần tập trung ở khu vực vùng ven như Quận 9, Bình Chánh, Nhà Bè,… Mặc dù khan hiếm nguồn cung mới trong quý I nhưng thị trường không có nhiều diễn biến tích cực khi giao dịch thứ cấp giảm mạnh và mức giá thứ cấp cũng có dấu hiệu giảm.

Ở nguồn cung căn hộ, toàn thị trường có 7 dự án được mở bán, cung ứng khoảng 1.547 căn hộ, giảm 47% cùng kỳ. Tỷ lệ tiêu thụ nguồn cung mới đạt 74%, giảm đến 74% so với quý trước. Đây cũng là quý ghi nhận nguồn cung mới và lượng tiêu thụ thấp nhất kể từ năm 2015 đến nay.

Khu Đông tiếp tục dẫn đầu về nguồn cung mới lẫn lượng tiêu thụ. Về loại hình, căn hộ hạng B chiếm tỷ trọng lớn trong khi căn hộ hạng C vẫn khan hiếm. Mức giá sơ cấp từ chủ đầu tư đối với phân khúc hạng B dao động từ 32 - 40 triệu đồng/m2, đối với căn hộ hạng A từ 53 - 58 triệu đồng/m2.

Nguồn DKRA Vietnam.

Với nhà phố và biệt thự, nguồn cung mới giảm nhẹ. Toàn thị trường có 8 dự án đáng chú ý được mở bán, cung ứng khoảng 718 căn, giảm 9% so với quý trước nhưng tăng đến 132% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tiêu thụ trong quý đạt 50% nguồn cung mới, tăng 58% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ tập trung chủ yếu vào những dự án mới mở bán trong tháng 1 và tháng 2, với mức giá khoảng 15 tỷ đồng/căn có vị trí đẹp và tiến độ xây dựng tích cực.

Khu Nam dẫn đầu thị trường về nguồn cung mới và lượng tiêu thụ trong quý, các dự án tập trung chủ yếu ở Nhà Bè và Bình Chánh. Giá bán không có nhiều biến động, giao dịch thứ cấp kém sôi động và có dấu hiệu giảm nhẹ so với quý trước, do đó tính thanh khoản của thị trường hiện nay khá thấp.

Theo nhận định chung của đơn vị này, trong quý II và có thể đến cả quý III, thị trường bất động sản nhà ở TP HCM sẽ phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức về nguồn cung lẫn sức cầu. Với những dự án có nguồn cung mới, tình hình giao dịch có thể sẽ biến động phụ thuộc vào sức cầu và diễn biến của thị trường.