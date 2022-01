Ngày 26 Tết, rửa ô tô tăng giá gấp đôi, chủ xe nối đuôi nhau chờ tới lượt

Ghi nhận của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống sáng 28/1 (tức 26 Tết Nguyên đán), các cửa hàng dịch vụ rửa xe ô tô nằm ở phố Vũ Quỳnh (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhộn nhịp khách ra vào. Nhiều xe bên trong rửa chưa xong, các xe bên ngoài đã xếp hàng chờ tới lượt. Tại một cửa hàng khác cũng nằm trên phố Vũ Quỳnh, các thợ rửa xe làm việc mỏi cả tay. Cơ sở này hiện có khoảng 6 - 7 thợ rửa, nhưng vẫn treo biển tuyển nhân viên vì lượng khách quá đông. Người tới làm dịch vụ rửa xe ô tô đều chọn hình thức dọn nội thất, rửa ngoại thất nhanh chóng để trở lại guồng quay công việc. Tại một cơ sở dịch vụ khác nằm ở Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội), các xe ô tô tới rửa cũng phải xếp hàng, chờ đợi. Nhân viên rửa xe phải làm việc rất nhiều. Cơ sở này niêm yết công khai giá rửa xe ô tô là 100 nghìn đồng/xe trong ngày 26 Tết. So với ngày thường, giá rửa xe ô tô tại đây đã tăng gấp đôi (giá rửa xe ô tô ngày thường khoảng 50 nghìn đồng/xe). Lý giải nguyên nhân giá rửa xe dịp Tết tăng chóng mặt, một số chủ tiệm rửa xe cho hay, do số lượng xe làm dịch vụ vào thời điểm này tăng đột biến, trong khi số nhân viên có hạn. Muốn đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhiều khi phải thuê thêm nhân viên nhưng giá rất cao. Hơn nữa, dịp Tết, giá hầu hết các dịch vụ khác đều tăng giá nên dịch vụ rửa xe ô tô tăng giá cũng là điều dễ hiểu. Dù giá rửa xe ngày Tết tăng gấp đôi, thậm chí có chỗ gấp 3, nhưng đa phần khách "tặc lưỡi trả tiền" để chiếc xe được sạch sẽ sử dụng. Hầu hết giá cả rửa xe ô tô hoàn toàn do chủ cơ sở đưa ra mà không theo bất cứ quy định nào. Dịch vụ rửa xe ô tô đang "hốt bạc" vào ngày Tết.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống sáng 28/1 (tức 26 Tết Nguyên đán), các cửa hàng dịch vụ rửa xe ô tô nằm ở phố Vũ Quỳnh (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhộn nhịp khách ra vào. Nhiều xe bên trong rửa chưa xong, các xe bên ngoài đã xếp hàng chờ tới lượt. Tại một cửa hàng khác cũng nằm trên phố Vũ Quỳnh, các thợ rửa xe làm việc mỏi cả tay. Cơ sở này hiện có khoảng 6 - 7 thợ rửa, nhưng vẫn treo biển tuyển nhân viên vì lượng khách quá đông. Người tới làm dịch vụ rửa xe ô tô đều chọn hình thức dọn nội thất, rửa ngoại thất nhanh chóng để trở lại guồng quay công việc. Tại một cơ sở dịch vụ khác nằm ở Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội), các xe ô tô tới rửa cũng phải xếp hàng, chờ đợi. Nhân viên rửa xe phải làm việc rất nhiều. Cơ sở này niêm yết công khai giá rửa xe ô tô là 100 nghìn đồng/xe trong ngày 26 Tết. So với ngày thường, giá rửa xe ô tô tại đây đã tăng gấp đôi (giá rửa xe ô tô ngày thường khoảng 50 nghìn đồng/xe). Lý giải nguyên nhân giá rửa xe dịp Tết tăng chóng mặt, một số chủ tiệm rửa xe cho hay, do số lượng xe làm dịch vụ vào thời điểm này tăng đột biến, trong khi số nhân viên có hạn. Muốn đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhiều khi phải thuê thêm nhân viên nhưng giá rất cao. Hơn nữa, dịp Tết, giá hầu hết các dịch vụ khác đều tăng giá nên dịch vụ rửa xe ô tô tăng giá cũng là điều dễ hiểu. Dù giá rửa xe ngày Tết tăng gấp đôi, thậm chí có chỗ gấp 3, nhưng đa phần khách "tặc lưỡi trả tiền" để chiếc xe được sạch sẽ sử dụng. Hầu hết giá cả rửa xe ô tô hoàn toàn do chủ cơ sở đưa ra mà không theo bất cứ quy định nào. Dịch vụ rửa xe ô tô đang "hốt bạc" vào ngày Tết.