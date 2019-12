Ngắm cơ ngơi hàng trăm m2 của gia đình tiền đạo Tiến Linh hot nhất nhì SEA Games 30

Theo Vietnamnet, ông Nguyễn Tiến Quyền, bố tiền đạo Tiến Linh cho biết, lúc đầu, gia đình ở Hải Dương, cuộc sống khó khăn. Năm 1999, với mong thay đổi cuộc sống, ông Quyền làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, do sức khỏe của ông không đáp ứng nhu cầu của bên tuyển dụng nên bà Hà Thị Mai phải đi thay chồng. Ảnh: Vietnamnet. Bà Mai đi xuất khẩu lao động được một năm, ông Quyền cũng vào Bình Dương làm thuê. Tiến Linh khi đó mới 3 tuổi phải đến ở với ông bà nội. Ảnh: Vietnamnet. Năm 2000, bố mẹ Tiến Linh gom tiền tiết kiệm mua căn nhà hiện tại, giá 280 triệu đồng. Ảnh: Tiền phong. Căn nhà vườn của gia đình Tiến Linh rộng hơn 300m2, tọa lạc ở phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Vietnamnet. Phía trước là quán cà phê sân vườn có sức chứa hàng trăm chỗ ngồi. Phía sau là căn nhà 2 tầng. Ảnh: Vietnamnet. Tầng dưới là khu bếp và phòng trưng bày các kỷ niệm chương, huy chương... mà cầu thủ Tiến Linh nhận được những năm qua. Ảnh: Vietnamnet. Tầng trên gồm ba phòng ngủ, phòng tắm và phòng vệ sinh. Ảnh: Vietnamnet. Không gian quán cà phê thoáng rộng của bố mẹ Tiến Linh. Ảnh: Vietnamnet. Video: Bóng Đá Nam U22 Việt Nam Vô Địch SEA Games 30 Giành HCV SEA Games Lịch Sử Sau 60 Năm-KPCS TV. Nguồn: Youtube.

