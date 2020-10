NĐT ngoại “rót tiền” vào Bamboo: Tài chính hãng bay của sếp Quyết thế nào?

Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) vừa báo cáo Thủ tướng việc cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways).

Bộ GTVT cho biết qua 4 lần điều chỉnh, hiện vốn điều lệ của Bamboo Airways là 7.000 tỷ đồng. Trong đó, lần thứ nhất vào tháng 7/2018 tăng lên 1.300 tỷ đồng do CTCP Tập đoàn FLC góp thêm vốn bằng tiền. Lần thứ hai vào 9/2019 tăng lên 2.200 tỷ đồng do các cổ đông góp vốn bằng tiền. Lần thứ 3 diễn ra ngay sau đó, vào tháng 10/2019 tăng lên 4.050 tỷ đồng do cổ đông góp vốn bằng tiền và cổ phiếu. Lần cuối cùng là vào tháng 4/2020, tăng lên 7.000 tỷ đồng cũng do cổ đông góp vốn bằng tiền và cổ phiếu.

Bamboo Airways tăng vốn điều lệ lên 7.000 tỷ đồng.

Theo Bộ GTVT, việc tăng vốn điều lệ của hãng phù hợp với điều kiện về vốn tối thiểu để duy trì doanh nghiệp vận chuyển hàng không với quy mô đến 30 tàu bay là 600 tỷ đồng theo quy định tại Nghị định 89 của Chính phủ và không làm tăng tổng vốn đầu tư của dự án.

Cũng theo Bộ GTVT, tổng vốn đầu tư của Dự án hàng không Tre Việt là 5.700 tỷ đồng không thay đổi, trong đó vốn cố định là 3.700 tỷ đồng. Vốn lưu động là 2.000 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo, tính đến ngày 21/9/2020, danh sách các cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên của Bamboo Airways gồm Công ty cổ phần Tập đoàn FLC chiếm 51,24%, ông Trịnh Văn Quyết 40,03% và cổ đông khác (sở hữu nhỏ hơn 5% vốn điều lệ) nắm giữ 8,73% vốn.

Đáng chú ý, cơ cấu góp vốn của Bamboo Airway có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện kinh doanh vận tải hàng không có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 89/2019/NĐ-CP.

Liên quan đến việc cấp lại giấy phép kinh tế cho Bamboo Airways, UBND tỉnh Bình Định cũng khẳng định: Qua xem xét hồ sơ, tổng mức đầu tư của dự án không thay đổi. Việc Bamboo Airways tăng vốn điều lệ là quyền của doanh nghiệp và nhằm góp phần đảm bảo thực hiện dự án đầu tư.

Trước đó, về việc cấp lại giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Bamboo Airways, Văn phòng Chính phủ đã có công văn giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch – Đầu tư, UBND tỉnh Bình Định và các cơ quan liên quan làm rõ danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt; căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng, báo cáo Thủ tướng phương án xử lý.