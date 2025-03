Long An: Gói thầu cầu bắt ngang kênh T1 được công bố kết quả sau 5 tháng

Chậm công bố KQLCNT sau 5 tháng

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), dự án Cầu bắt ngang kênh T1 có tổng mức đầu tư hơn 3,62 tỷ đồng do UBND xã Tân Thành phê duyệt theo Quyết định 345/QĐ-UBND ngày 28/05/2024; ngân sách sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2024.

Ngày 30/05/2024, UBND xã Tân Thành đã phê duyệt Quyết định 353/QD-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) công trình Cầu bắt ngang kênh T1.

KHLCNT gồm 6 gói thầu liên kết trong đó gói thầu xây lắp được giao cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển xây dựng TMC mời thầu; ngày 05/06/2024, UBND xã Tân Thành đã phê duyệt E-HSMT tại Quyết định 368/QĐ-UBND. Gói thầu được Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển xây dựng TMC đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 14/06/2024; hoàn thành mở thầu ngày 24/06/2024.

Ngày 16/07/2024, UBND xã Tân Thành đã phê duyệt Quyết định 435/QĐ-UBND liên danh Tài Anh Trí - Hiệp Phát Tân An (Công ty TNHH Tài Anh Trí – Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Hiệp Phát Tân An) trúng thầu với giá 2,7 tỷ đồng thực hiện trong 240 ngày.

Ngày 26/2/2025, KQLCNT của gói thầu thuộc dự án Cầu bắt ngang kênh T1 được UBND xã Tân Thành công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tuy nhiên, đến ngày 26/2/2025, KQLCNT gói thầu dự án Cầu bắt ngang kênh T1 của UBND xã Tân Thành được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (chậm 5 tháng kể từ ngày công bố Quyết định).

Năng lực các nhà thầu ra sao?

Công ty TNHH Tài Anh Trí (địa chỉ tại Phường 1, Thị xã Kiến Tường, Long An), được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 21/05/2020.

Theo tìm hiểu của PV, công ty đã tham gia 16 gói thầu, trúng 10 gói, 2 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm độc lập và liên danh) ghi nhận hơn 22,67 tỷ đồng. Công ty trúng với vai trò độc lập ghi nhận hơn 8,75 tỷ đồng; tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh hơn 13,91 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Công ty thường liên danh với Công ty TNHH Xây dựng Toàn Mai trúng thầu.

Các gói thầu công ty đã trúng gồm:

Gói thầu thuộc dự án Nạo vét, san sửa đê kênh Lộ làng Khi phố 6 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Kiến Tường với giá trúng thầu hơn 1,632 tỷ đồng thực hiện trong 130 ngày. Tại gói thầu này, Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Hiệp Phát Tân An, Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Hải bị loại.

Gói thầu thuộc dự án Cống Lâm Trường - Thanh Niên 2 (Kênh Thanh Niên 2 - Kênh Lâm Trường) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, liên danh Công ty TNHH Tài Anh Trí – Công ty TNHH Xây dựng Toàn Mai trúng thầu với giá hơn 2,3 tỷ đồng thực hiện trong 270 ngày.

Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Hiệp Phát Tân An (địa chỉ tại xã Hướng Thọ Phú, Thành phố Tân An, Long An). Theo thống kê chưa đầy đủ của PV, công ty đã tham gia 24 gói thầu, trong đó trúng 13 gói, trượt 7 gói, 3 chưa có kết quả, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả độc lập và liên danh) hơn 42,8 tỷ đồng.

Công ty trúng với vai trò độc lập hơn 28,26 tỷ đồng; tổng giá trị trúng với vai trò liên danh ghi nhận hơn 14,545 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Hiệp Phát Tân An thường trúng thầu tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, UBND Thị xã Kiến Tường…