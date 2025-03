Liên danh Chánh Hằng–T&T trúng gói thầu xây dựng hơn 9 tỉ đồng

Ngày 17/02/2025, Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng Nha Trang có Quyết định số: KQ2400618521_2502171618 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) qua mạng của gói thầu số 6: Thi công xây dựng, thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa đường Thái Khang, đường Bình Hòa xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, ngày 27/06/2024 UBND thành phố Nha Trang ban hành Quyết định số 3764/QĐ-CT-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường Thái Khang, đường Bình Hòa, xã Phước Đồng với mục tiêu tạo thuận lợi cho người dân đi lại góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông địa phương, cải thiện vệ sinh môi trường và tạo mỹ quan đô thị.

Ngày 13/12/2024 UBND thành phố Nha Trang đã có Quyết định số 6961/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường Thái Khang, đường Bình Hòa, xã Phước Đồng; Dự án với 7 gói thầu có tổng mức đầu tư 12,296 tỷ đồng. Trong đó, Gói thầu số 6: Thi công xây dựng là gói thầu có dự toán cao nhất 11,741 tỷ đồng.

Ngày 30/12/2024, Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Nha Trang có Quyết định số E2400618521_2412301628 phê duyệt E-HSMT cho gói thầu số 6 lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày. Lựa chọn nhà thầu theo phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ; Nguồn vốn thực hiện được trích từ Ngân sách thành phố.

Thời điểm hoàn thành mở thầu ngày 10/01/2025, Biên bản mở thầu cho thấy gói thầu này có 6 nhà thầu tham gia dự thầu là Liên danh Chánh Hằng – T&T; Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất; Công Ty Cổ phần Kỹ Thuật - Xây Dựng Ngũ Thường; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ - Xây dựng Khánh Vĩnh; Liên danh Nhà thầu thi công Xây dựng đường Thái Khang – Bình Hòa; Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng cơ bản Việt Ngân.

Sau thời gian xét thầu, ngày 17/02/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Nha Trang đã ban hành Quyết định số: KQ2400618521_2502171618 phê duyệt lựa chọn Liên danh Chánh Hằng–T&T (Cty TNHH MTV Chánh Hằng và Cty TNHH Tư vấn - Xây dựng T&T Nha Trang) trúng thầu gói thầu số 6 Thi công xây dựng với giá 9,061 tỷ đồng, (giá dự toán gói thầu 10,917 tỷ đồng). Thực hiện trong 150 ngày.

Biết gì về Liên danh Chánh Hằng–T&T

Công ty TNHH MTV Chánh Hằng (Cty Chánh Hằng) được thành lập ngày 14/01/2009 có trụ sở tại Phước Đa 1, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa. Người đại diện pháp luật là Nguyễn Ngọc Chánh.

Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng T&T Nha Trang (Cty T&T) được thành lập ngày 20/03/2019 có trụ sở tại xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Người đại diện pháp luật là Nguyễn Thành Tâm.

Từ số liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), theo khảo sát diễn biến nhiều gói thầu chưa đầy đủ trên hệ thống, qua đó thấy được “cặp” nhà thầu trên vừa liên danh, đồng thời cũng là đối thủ của nhau tại một số gói thầu, trong đó:

Thân hữu cùng nhau trúng thầu: Gói thầu số 6 Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa đường Thái Khang, đường Bình Hòa, xã Phước Đồng; Gói thầu B1 Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông của dự án Nâng cấp, cải tạo đường Lý Thánh Tôn - Phan Chu Trinh; Gói thầu B1 Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông của dự án Nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong, đều do Ban QLDA các CTXD Nha Trang mời thầu.

Đối thủ cạnh tranh nhau tại Gói thầu số 03 Thi công xây dựng; hạng mục đường giao thông, hệ thống thoát nước của dự án Đường Huỳnh Thúc Kháng do Ban QLDA các CTXD huyện Vạn Ninh mời thầu;

Riêng Cty Chánh Hằng, từ thời điểm được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 03/2020 đến nay (7/3/2025) đã tham gia khoảng 101 gói thầu tại các KV Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa; trong đó trúng thầu khoảng 21 gói, trượt thầu 76 gói, và gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 46,120 tỉ đồng. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh: 106,125 tỉ đồng.

Cty Chánh Hằng đa số dự và trúng thầu tại Khánh Hòa là nhiều nhất.

Trong năm 2024, Cty Chánh Hằng trúng nhiều gói thầu có giá trị cao. Chỉ trong một tháng 10/2024, Cty Chánh Hằng liên tiếp trúng hàng loạt gói thầu, như:

Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Kè bờ tả thị trấn Khánh Vĩnh (đoạn từ cầu sông Khế, tỉnh lộ 2 đến cầu Hoàng Quốc Việt): Cty TNHH MTV Chánh Hằng cùng Cty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại Sao Đỏ trúng thầu với giá: 16,839 tỉ đồng. Do Ban QLDA các CTXD huyện Khánh Vĩnh làm chủ đầu tư. Theo Quyết định phê duyệt KQLCNT số 220/QĐ-BQL, ngày 10/10/2024 của P.Giám đốc QLDA các CTXD huyện Khánh Vĩnh.

Cũng trong tháng 10/2024, Cty TNHH MTV Chánh Hằng cùng Cty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Phát Đạt trúng gói thầu số 1: Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống PCCC. Do Ban QLDA các CTXD Diên Khánh làm chủ đầu tư. Theo Quyết định phê duyệt KQLCNT số 42/QĐ-QLDA, ngày 18/10/2024 của Giám đốc QLDA các CTXD Diên Khánh.

Trước đó,

Tháng 5/2024, Cty TNHH MTV Chánh Hằng cùng Cty CP SQ Nha Trang trúng gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình, lắp đặt hệ thống PCCC thuộc dự án Trường Mầm non Hoa Mai với giá trúng thầu: 7,004 tỉ đồng. Do Ban QLDA các CTXD huyện Khánh Vĩnh làm chủ đầu tư. Theo Quyết định phê duyệt KQLCNT số 91/QĐ-BQL, ngày 6/5/2024 của Giám đốc Ban QLDA các CTXD huyện Khánh Vĩnh.

Tháng 4/2024, Cty TNHH MTV Chánh Hằng cùng Cty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyễn Văn Trãi - Cty CP SQ Nha Trang trúng gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo Trường THPT Nguyễn Thái Học với giá trúng thầu: 9.877 tỉ đồng. Do Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hoà làm chủ đầu tư. Theo Quyết định phê duyệt KQLCNT số 69/QĐ-SGDĐT, ngày 1/4/2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hoà.

Tháng 12/2023, Cty TNHH MTV Chánh Hằng với vai trò độc lập trúng gói thầu số 10: Xây lắp thuộc dự án Xây dựng Trường Tiểu học và THCS Ninh Tây với giá trúng thầu: 14,800 tỉ đồng. Do Ban quản lý dự án các công trình xây dựng thị xã Ninh Hòa làm chủ đầu tư. Theo Quyết định phê duyệt KQLCNT số 271/QĐ-BQL, ngày 28/12/2023 của Giám đốc Ban QLDA các CTXD Ninh Hoà....

Thống kê chưa đầy đủ, Cty TNHH Tư vấn - Xây dựng T&T Nha Trang (Cty T&T), từ 11/2021 đến nay Cty T&T đã tham gia 32 gói thầu, trong đó trúng 7 gói, trượt 23 gói, 0 chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 6,2423 tỉ đồng; Tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh: 31,123 tỉ đồng (bao gồm giá trị trúng thầu các thành viên liên danh).

Gần đây nhất (23/1/2025), Cty T&T với vai trò độc lập đã trúng gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sơn vạch kẻ đường các tuyến đường nội thị phường Ninh Hiệp (giai đoạn 2) với giá trúng thầu: 933,020 triệu đồng. Do Phòng Quản lý Đô thị Ninh Hòa làm chủ đầu tư. Theo Quyết định phê duyệt KQLCNT số KQ2400626673_2501200944, ngày 23/1/2025 của Trưởng phòng Phòng Quản lý Đô thị Ninh Hòa.

Tháng 2/2024, Cty T&T đã trúng gói thầu Thi công xây dựng với giá trúng thầu: 1,679 tỉ đồng. Do Ban QLDA các CTXD Nha Trang làm chủ đầu tư. Theo Quyết định phê duyệt KQLCNT số 34/QĐ-BQLDANT, ngày 26/02/2024 của Giám đốc Ban QLDA các CTXD Nha Trang.

Tháng 11/2023, Cty T&T với vai trò độc lập đã trúng gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Mở rộng Hương Lộ 5 với giá trúng thầu: 1,518 tỉ đồng. Do Ban QLDA các CTXD Diên Khánh làm chủ đầu tư. Theo Quyết định phê duyệt KQLCNT số 98/QĐ-BQLDA, ngày 07/11/2023 của Giám đốc QLDA các CTXD Diên Khánh....

