Lâm Đồng: Điểm danh những gói thầu của Cty Huỳnh Tâm Long tại Bảo Lộc

Hoạt động đa lĩnh vực, tập trung vào lắp đặt hệ thống điện

Theo thông tin PV cập nhật trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Huỳnh Tâm Long (công ty Huỳnh Tâm Long) có địa chỉ tại Số 75 Phan Huy Chú, phường B’Lao, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Công ty được thành lập ngày 05/10/2009 do ông Huỳnh Tấn Viên làm giám đốc.

Công ty hoạt động với ngành kinh doanh chính là Lắp đặt hệ thống điện. Bên cạnh đó, công ty còn đăng ký và hoạt động các ngành kinh doanh khác như: Xây dựng công trình công ích khác; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Phá dỡ; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Lấp đặt hệ thống xây dựng khác; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Thường xuyên tham gia dự thầu tại Phường B’Lao

Theo số liệu PV thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), từ ngày 12/04/2017 đến ngày 11/3/2025, công ty đã tham gia 69 gói thầu, trong đó trúng 66 gói, trượt 2 gói và 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 370,566 tỷ đồng, trong đó, với vai trò độc lập khoảng 220,776 tỷ đồng, với vai trò liên danh khoảng 149,789 tỷ đồng (Bao gồm giá trị trúng thầu các thành viên liên danh).

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 11/3/2025, công ty chỉ tham gia và trúng duy nhất Gói số 4: Chi phí xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa các khối nhà và làm mới một số công trình phụ trợ tại trụ sở UBND phường B'Lao do UBND phường B’Lao làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế KA là đơn vị mời thầu. Tại gói thầu này, công ty trúng thầu giá 1,474 tỷ đồng với tư cách liên danh.

UBND phường B'Lao, TP Bảo Lộc. (ảnh: Internet)



Trong năm 2024, công ty tham gia dự thầu 6 gói. Trong đó, trúng 5 gói và trượt 1 gói. Cụ thể, các gói trúng gồm:

Tại UBND Phường B’Lao, công ty tham gia dự thầu 3 gói:

Gói số 4: Chi phí xây dựng công trình thuộc dự án Đường nối Phan Huy Chú - Trần Quốc Toản, phường B'Lao do UBND phường B’Lao làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế KA là đơn vị mời thầu. Công ty Huỳnh Tâm Long tham gia dự thầu với giá 3,398 tỷ đồng, bị loại với lý do Không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm.

Gói số 1: Chi phí xây dựng thuộc dự án Xây dựng hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời hẻm 371 đường 1/5 do UBND Phường B’Lao làm chủ đầu tư. Công ty Huỳnh Tâm Long trúng thầu với giá 530,1 triệu đồng, hình thức LCNT là chỉ định thầu rút gọn.

Gói số 1: Chi phí xây dựng công trình thuộc dự án Đậy đan mương đường vào Buôn Sooven, phường B'Lao do UBND phường B’Lao làm chủ đầu tư. Công ty trúng thầu với giá 700,6 triệu đồng, hình thức LCNT là chỉ định thầu rút gọn.

Các gói còn lại lần lượt do UBND xã Lộc Nga, UBND xã Lộc Châu, UBND xã Đại Lào làm chủ đầu tư, cụ thể:

Gói số 1: Chi phí xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huy Tưởng (Giai đoạn 1), xã Lộc Nga do UBND xã Lộc Nga làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế KA là đơn vị mời thầu với giá trúng thầu 9,066 tỷ đồng thực hiện hợp đồng trong 720 ngày. Tại gói thầu này, Công ty Huỳnh Tâm Long là nhà thầu duy nhất tham gia dự thầu và trúng thầu.

Gói số 1: Chi phí xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường Ngô Tất Tố (giai đoạn 1), xã Lộc Châu do UBND xã Lộc Châu làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế KA là đơn vị mời thầu, có giá trúng thầu 12,244 tỷ đồng, thời gian thực hiện 540 ngày. Tại gói thầu này, Công ty là nhà thầu duy nhất tham gia dự thầu và trúng thầu.

Gói số 1: Chi phí xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường nối đường B'Lao Sire với đường Phạm Hồng Thái (đường quy hoạch số 3) do UBND xã Đại Lào làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế KA là đơn vị mời thầu. Tại gói thầu này, Công ty là nhà thầu duy nhất tham gia dự thầu và trúng thầu với giá 5,992 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 420 ngày.

Một góc phường B'Lao (TP Bảo Lộc) nhìn từ trên cao.



Đối với năm 2023, Có thể nói đây là năm mà công ty kinh doanh rất thuận lợi với việc tham gia dự thầu 14 gói có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối. Một số gói thầu tiêu biểu như:

Tại UBND Phường B’Lao, công ty trúng các gói sau:

Gói thầu Chi phí xây dựng thuộc dự án Bảo dưỡng, sửa chữa sân bãi UBND phường B'Lao. Tại gói này, công ty trúng thầu với giá 204,3 triệu đồng. Hình thức LCNT là chỉ định thầu rút gọn.

Gói số 1: Chi phí xây dựng + thiết bị thuộc dự toán mua sắm Xây mới hội trường Tổ dân phố 14, phường B'Lao. Tại gói này, công ty trúng thầu với giá 840,3 triệu đồng. Hình thức LCNT chỉ định thầu rút gọn.

Gói số 1: Chi phí xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa cống Thiện Phương đường 1 tháng 5, phường B'Lao. Tại gói này, công ty trúng thầu với giá 646,9 triệu đồng. Hình thức LCNT: chỉ định thầu rút gọn.

Gói số 1: Chi phí xây dựng thuộc dự án Xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước đường 1/5 (Đoạn còn lại) do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng Kim Mộc là đơn vị mời thầu. Giá trúng thầu 8,491 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 540 ngày. Tại gói này, công ty Huỳnh Tâm Long là nhà thầu duy nhất tham gia dự thầu và trúng thầu.

Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bảo Lộc, công ty tham gia dự thầu và trúng 2 gói:

Gói số 1: Chi phí xây dựng công trình thuộc dự án Chỉnh trang khu vực vòng xoay đường 28 tháng 3 và đường Lê Thị Pha do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bảo Lộc làm chủ đầu tư với giá trúng thầu 4,039 tỷ đồng, thời gian thực hiện 300 ngày. Tại gói thầu này, công ty Huỳnh Tâm Long là nhà thầu duy nhất tham gia dự thầu và trúng thầu.

Gói số 03: Thi công hạng mục giao thông, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Nâng cấp đường Cao Bá Quát, thành phố Bảo Lộc do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bảo Lộc làm chủ đầu tư. Tại gói thầu này, công ty Huỳnh Tâm Long trúng thầu (tư cách liên danh) với giá 40,480 tỷ đồng, thực hiện hợp đồng trong 690 ngày.

Tại Văn phòng Thành Ủy Bảo Lộc, công ty tham gia và trúng 2 gói:

Gói số 1: Chi phí xây dựng và thiết bị thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo khối nhà làm việc và công trình phụ trợ tại trụ sở Thành ủy Bảo Lộc (Giai đoạn 2) do Văn phòng Thành ủy Bảo Lộc làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế KA là đơn vị mời thầu. Tại gói thầu này, công ty Huỳnh Tâm Long là nhà thầu duy nhất tham gia dự thầu và trúng thầu với giá 2,601 tỷ đồng, thực hiện trong 360 ngày.

Gói số 1: Chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo nhà khách và công trình phụ trợ tại Trụ sở Thành ủy Bảo Lộc do Văn phòng Thành ủy Bảo Lộc làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế KA là đơn vị mời thầu. Tại gói thầu này, công ty Huỳnh Tâm Long là nhà thầu duy nhất tham gia dự thầu và trúng thầu với giá 1,350 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày.

Tại Công an TP Bảo Lộc:

Gói số 1: Thi công xây dựng + Lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng cơ sở làm việc cho lực lượng Công an xã Lộc Châu và xã Đam B'ri do Công an TP Bảo Lộc làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế KA là đơn vị mời thầu. Tại gói thầu này, công ty Huỳnh Tâm Long là nhà thầu duy nhất tham gia dự thầu và trúng thầu với giá 9,495 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 480 ngày.

Tại UBMTTQVN TP Bảo Lộc:

Gói số 1: Chi phí xây dựng + lắp đặt thiết bị thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo hội trường Khối Mặt Trận - Đoàn thể thành phố Bảo Lộc do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Bảo Lộc làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế KA là đơn vị mời thầu. Tại gói thầu này, công ty Huỳnh Tâm Long là nhà thầu duy nhất tham gia dự thầu và trúng thầu với giá 3,382 tỷ đồng

Tại UBND phường Lộc Sơn:

Gói số 1: Chi phí xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường Tố Hữu do UBND phường Lộc Sơn làm chủ đầu tư (Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế KA là đơn vị mời thầu), công ty Huỳnh Tâm Long trúng thầu (độc lập) với giá 6,152 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 540 ngày.

Tại UBND phường II:

Gói số 1: Chi phí xây dựng thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường Tây Sơn do UBND phường II làm chủ đầu tư (Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế KA) là đơn vị mời thầu, công ty Huỳnh Tâm Long trúng thầu (độc lập) với giá 7,922 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 540 ngày.

Tại UBND Phường I:

Gói số 1: Chi phí xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc, nhà tạm giữ tang vật Công an Phường 1, thành phố Bảo Lộc do UBND phường I làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế KA là đơn vị mời thầu. Tại gói thầu này, công ty Huỳnh Tâm Long là nhà thầu duy nhất tham gia dự thầu và trúng thầu với giá 1,895 tỷ đồng, thực hiện hợp đồng trong 320 ngày.

Được biết, công ty Huỳnh Tâm Long thường xuyên tham gia dự thầu các gói thầu do các đơn vị mời thầu như Công ty TNHH Tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng Kim Mộc, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế KA, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bảo Lộc, Công ty TNHH Phong Thiên Đạt, UBND phường B'Lao.

Với tỷ lệ trúng thầu nêu trên, có thể nói hoạt động đấu thầu của công ty Huỳnh Tâm Long khá thành công. Đồng thời, là một doanh nghiệp có trụ sở tại TP Bảo Lộc, công ty có lợi thế trong việc tiếp cận thông tin đấu thầu, hiểu rõ điều kiện địa phương và có thể tối ưu hóa chi phí thi công so với các nhà thầu ngoại tỉnh.