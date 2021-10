Lâm Đồng: Chưa được cấp phép, dự án Sun Valley ngang nhiên phân lô bán nền?

Đề nghị Công an điều tra việc hiến đất làm đường để phân lô, tách thửa

Tại Thông báo Kết luận thanh tra Số 1136/TB-TTr ngày 11/10/2021 của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng về việc: Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc trong công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã chỉ rõ công tác quản lý với một số điểm người dân tự đầu tư hạ tầng, hiến đất nhằm mục đích phân lô, tách thửa có nhiều vi phạm.



Cụ thể, một số trường hợp người sử dụng đất đã hiến đất, sau đó tiếp tục xây dựng công trình (làm hàng rào, xây dựng nhà bảo vệ) là hành vi lấn chiếm đất công (vì đã hiến quyền sử dụng đất cho Nhà nước). Việc tự ý xây dựng đường giao thông không tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục về xây dựng, các "công trình công cộng" do người dân tự xây dựng không có hồ sơ thiết kế, nghiệm thu công trình hoàn thành là không đủ cơ sở pháp lý theo quy định; việc chấp nhận hồ sơ, căn cứ vào đơn xin hiến đất để ghi nhận hiện trạng (đường giao thông) vào hồ sơ địa chính đã gián tiếp ghi nhận công trình vi phạm, tạo điều kiện cho người sử dụng đất được tách thửa vì lợi ích cá nhân…,



Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng nhận định việc hình thành các con đường không theo quy hoạch, kế hoạch của địa phương nên gián tiếp ảnh hưởng đến các chỉ tiêu cơ cấu sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt và làm giảm hiệu quả sử dụng đất (đất nông nghiệp nhưng hiện trạng sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp).



Bên cạnh đó còn tiềm ẩn nguy cơ hình thành các điểm dân cư mới không đúng quy hoạch do hiện nay diện tích đất này được rao bán dưới hình thức các "dự án bất động sản" để lừa đảo đối với người mua.



Với những sai phạm về công tác quản lý, sử dụng đất, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị chuyển cơ quan công an để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý đối với các cơ quan, cá nhân có trách nhiệm; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm tra công tác lãnh đạo Thành ủy Bảo Lộc để xử lý trách nhiệm (nếu có).



Trước tình trạng xẻ đất nông nghiệp để phân lô bán nền nhưng lại gắn mác dự án bất động sản nghỉ dưỡng gây tổn hại đến môi trường, cảnh quan, quy hoạch kiến trúc… mà báo chí phản ánh, Văn phòng đăng ký đất đai, Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản giao các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đại huyện Bảo Lâm, Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc kiểm tra, xác minh cung cấp thông tin đất đai liên quan đến việc thực hiện các dự án bất động sản, hiến đất làm đường, phân lô bán nền trên đất nông nghiệp gây biến dạng cảnh quan môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.



Tại huyện Bảo Lâm có các dự án: dự án Forest Hill, ngã 5 Đạm B’ri, xã Lộc Tân do Công ty Cổ phần Phúc Long PNJ làm chủ đầu tư; dự án Sun Valley xã Lộc Quảng do Công ty Bất động sản Khải Hưng làm chủ đầu tư; dự án The Tropicana Garden, xã B’lá do Công ty Hải Phát Land làm chủ đầu tư; dự án Farm Hill, ĐT 725, xã Lộc Ngãi do Công ty TNT Group làm chủ đầu tư…