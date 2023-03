Lâm Đồng: 7 nhà đầu tư “cạnh tranh” làm khu NƠXH 511 tỷ

DN nào quan tâm dự án?



Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng vừa công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Nhà ở xã hội khu quy hoạch 5B - CC5 tại Khu dân cư - tái định cư 5B, phường 3 và phường 4, TP Đà Lạt.

Theo đó, dự án có 7 nhà đầu tư nộp hồ sơ, gồm: Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư; Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành; Công ty CP Xây dựng và Kỹ thuật Việt Nam; Công ty CP Đầu tư địa ốc Sông Hồng; liên danh Công ty CP 873 - Xây dựng công trình giao thông - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Vạn Phúc Việt; liên danh Công ty CP Địa ốc Kim Thi - Công ty CP Phát triển Gia Thịnh Phát; liên danh Công ty CP Thương mại và Đầu tư Linh Châu - Công ty CP Tri Việt Hội An.

Về nhà đầu tư, tìm hiểu cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư có trụ sở đóng tại số 238 Ngô Gia Tự, phường Phước Tiến, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và được thành lập ngày 18/3/2002, do ông Nguyễn Xuân Hòa, Tổng Giám đốc công ty làm đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà để ở. Theo thống kê, Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư đã tham gia 24 gói thầu, trong đó trúng 12 gói, trượt 11 gói, 1 chưa có kết quả, với tổng giá trị trúng thầu là 218,7 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 98,49%. Địa bàn tham gia đấu thầu chủ yếu tại tỉnh Khánh Hòa.

Còn Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành được thành lập ngày 14/8/2001, do ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc công ty làm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 113/89 An Dương Vương Khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM và hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Theo thông tin giới thiệu tại trang website: http://lethanh.com.vn, Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành được biết đến là doanh nghiệp bất động sản chuyên phục vụ nhà ở cho người có thu nhập trung bình và trung bình thấp. Cụ thể, tại quận Bình Tân, TPHCM có các dự án gồm: Chung cư nhà ở xã hội Lê Thành - Tân Tạo 1 (quy mô 31.953m2); chung cư Lê Thành – khu A (quy mô 10.121m2); chung cư Lê Thành – khu B (quy mô 10.224m2); chung cư Lê Thành – Twin Towers (diện tích 7.685,9m2); chung cư Lê Thành – An Lạc (diện tích 19.505m2)…

Ngoài ra, hệ sinh thái của Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành còn có: Hệ thống thẩm mĩ viện Angel Beauty, chuỗi siêu thị mĩ phẩm AB Beauty World, Thế giới nha khoa AB World Denta, thương hiện cafe Lekofe, khách sạn La Château - hotel & beaut…

Cùng hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, Công ty CP Xây dựng và Kỹ thuật Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Công ty được thành lập ngày 11/10/2005, người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Kiều Vân.

Trong khi đó, Công ty CP Đầu tư địa ốc Sông Hồng thành lập ngày 22/5/2007, do bà Văn Diễm Hương, Tổng Giám đốc công ty làm đại diện pháp luật. Công ty có trụ sở đóng tại tòa nhà văn phòng 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Lâm Đồng: 7 NĐT "so găng" làm khu nhà ở xã hội 511 tỷ (ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Tiếp đó, Công ty CP 873 - Xây dựng công trình giao thông thành lập ngày 10/8/2006, có trụ sở đóng tại số 346 đường Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chủ tịch HĐQT công ty kiêm người đại diện pháp luật là ông Nghiêm Phú Sơn. Doanh nghiệp này đã tham gia 57 gói thầu, trong đó trúng 32 gói, trượt 19 gói, 4 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu là 2.945 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 87,08%.

Tương tự, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Vạn Phúc Việt thành lập ngày 13/6/2011 có địa chỉ trụ sở chính tại số 1, ngõ 279/39, đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà để ở. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hoàng Nam.

Nhà đầu tư thứ 6 gồm: Công ty CP Địa ốc Kim Thi có trụ sở chính tại tầng 15, tòa nhà CT1, số 65, đường Phan Bội Châu, khối 1, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Công ty được thành lập ngày 26/3/2014, do bà Nguyễn Thị Kim Hoa làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Đây là doanh nghiệp hoạt động chuyên về lĩnh lực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Dự án nhà ở xã hội CT1 cao 15 tầng tại Khối 1 – phường Quán Bàu, TP Vinh là 1 trong những dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Nghệ An mà Địa ốc Kim Thi thực hiện.

Cùng đó, Công ty CP Phát triển Gia Thịnh Phát được thành lập ngày 6/7/2017, có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trụ sở chính công ty đóng tại số 176, đường Nguyễn Du, phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Người đại diện pháp luật là Trần Bá Loan. Công ty CP Phát triển Gia Thịnh Phát từng dính “lùm xùm” khi xây dựng công trình sai với thiết kế đã được phê duyệt thuộc dự án Tổ hợp nhà ở và Trung tâm thương mại của công ty tại phường Bến Thủy, TP Vinh (Nghệ An) và bị lực lượng chức năng xử phạt 45 triệu đồng vào tháng 1/2018.

Liên danh nhà đầu tư thứ 7 gồm: Công ty CP Thương mại và Đầu tư Linh Châu có trụ sở chính tại số 9, đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội, được thành lập ngày 25/1/2008, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng nhà để ở. Giám đốc công ty kiêm người đại diện pháp luật là ông Lê Huy Hoàng.

Công ty CP Tri Việt Hội An thành lập ngày 10/5/2005, do ông Huỳnh Vũ Minh Tiến, Chủ tịch HĐQT công ty làm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này có địa chỉ trụ sở chính tại khối phố An Bàng, phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam và hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

DA đầu tư quy mô ra sao?

Trước đó, dự án Nhà ở xã hội khu quy hoạch 5B - CC5, TP Đà Lạt được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư vào giữa tháng 12/2022 và phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất vào tháng 1/2023.

Ngày 19/1/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đã có thông báo mời nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện dự án, thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án là 17 giờ 00 ngày 15/3/2023.

Theo đó, mục tiêu đầu tư dự án là xây dựng chung cư nhà ở xã hội theo chỉ tiêu, quy hoạch kiến trúc được duyệt, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở xã hội cho các đối tượng theo quy định của Luật Nhà ở và các quy định có liên quan, phù hợp nhu cầu cấp thiết về nhà ở xã hội và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Lạt.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 511 tỷ đồng (trong đó, 418,4 tỷ đồng chi phí thực hiện dự án; 92,84 tỷ đồng chi phí bồi thường, tái định cư) với diện tích sử dụng đất 20.950m2, bao gồm các hạng mục đầu tư: Khu vực sinh hoạt cộng đồng; hệ thống kỹ thuật (sân đường, cây xanh, điện, thông tin truyền thông, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy...); xây dựng 3 khu chung cư gồm 480 căn, trong đó 2 khu chung cư nhà ở xã hội với diện tích xây dựng 6.704m2, 1 khu chung cư nhà thương mại với diện tích xây dựng 1.676m2. Quy mô dân số dự kiến khoảng 1.450 - 1.900 người.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, trong đó, tiến độ thực hiện là 3 năm kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Ở diễn biến liên quan, tháng 2/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi Công ty CP Địa ốc Kim Thi (địa chỉ tại Nghệ An) hướng dẫn đăng ký đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội khu quy hoạch 5B - CC5, TP Đà Lạt. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 1/2/2023, Công ty CP Địa ốc Kim Thi có văn bản về việc đề xuất tham gia đầu tư xây dựng dự án. Theo hướng dẫn, trường hợp Công ty CP Địa ốc Kim Thi quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.