Kinh hãi hiện trường dự án Cty Nhật Quân Anh làm nứt lún nhà dân

Như Kiến Thức đã phản ánh ở bài trước, một số người dân sinh sống cạnh dự án Khu tập thể số 3 Quang Trung (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) do Công ty CP Nhật Quân Anh làm chủ đầu tư đang cùng sợ hãi trước việc dự án của doanh nghiệp này làm nứt lún nhà dân. Theo người dân, hiện đang có ít nhất 5 ngôi nhà của người dân bị sụt lún nghiêm trọng. Trong đó, 4 chủ nhà đã phải báo cáo chính quyền sở tại để di chuyển người thân đi nơi khác để bảo toàn tính mạng cùng tài sản. Việc nứt lún nhà được người cho biết, xảy ra từ sau Tết Nguyên đán 2019. Ban đầu chỉ xuất hiện vài vết nứt nhỏ trên tường, nhưng dần dần mấy tháng nay các vết nứt bắt đầu to dần, chạy dài trên tường và dầm mái, cửa ra vào cũng không thể đóng lại được. Những vết nứt hiện đã chạy dài và lan rộng trên tường nhà của các hộ dân. Theo người dân, thời điểm xảy ra sự việc người dân đã báo cáo chính quyền sở tại. Tiếp nhận thông tin, UBND phường Tràng Tiền đã cử các cán bộ liên quan xuống ghi nhận hiện trạng, đồng thời lập biên bản. Bên chủ đầu tư cũng sang và hỗ trợ tiền cho người dân tạm thời đi thuê nhà. Nhiên, người dân vẫn đang chờ chủ đầu tư sang đàm phán lại để xem mức độ sụt lún như thế nào. Một số vị trí vết nứt tường đang dần bị vỡ bung ra. Các khe nứt rất rộng, xe dọc bức tường. Các dầm mái cũng bắt đầu hở "hàm ếch". Trần nhà cũng bắt đầu trồi sụt, nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào. Mối nguy hiểm không chỉ đe dọa 5 hộ gia đình mà còn nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ khác liền kề dự án Khu tập thể số 3 Quang Trung. Tường nứt từ trong ra phía ngoài. Trong khi người dân bị ảnh hưởng vẫn chưa được chủ đầu tư xử lý thỏa đáng, thì một số nhà khác lại có nguy cơ tương tự. Tuy nhiên không hiểu vì sao bên trong dự án vẫn được thi công rầm rộ mà không bị cơ quan chức năng đình chỉ?. Dư luận hiện đang đặt câu hỏi: Từ thời điểm thi công dự án, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã khảo sát mức độ ảnh hưởng đến người dân chưa?. Hay chỉ đến lúc thi công dự án làm nứt lún nhà dân gây nguy hiểm tính mạng con người mới chạy theo tìm cách đàm phán, khắc phục?. Trách nhiệm quản lý của UBND phường Tràng Tiền trong việc này là như thế nào?. Mời độc giả xem video: Tường nhà dân bị nứt bởi dự án Khu tập thể số 3 Quang Trung (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) do Công ty CP Nhật Quân Anh làm chủ đầu tư.

Như Kiến Thức đã phản ánh ở bài trước, một số người dân sinh sống cạnh dự án Khu tập thể số 3 Quang Trung (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) do Công ty CP Nhật Quân Anh làm chủ đầu tư đang cùng sợ hãi trước việc dự án của doanh nghiệp này làm nứt lún nhà dân. Theo người dân, hiện đang có ít nhất 5 ngôi nhà của người dân bị sụt lún nghiêm trọng. Trong đó, 4 chủ nhà đã phải báo cáo chính quyền sở tại để di chuyển người thân đi nơi khác để bảo toàn tính mạng cùng tài sản. Việc nứt lún nhà được người cho biết, xảy ra từ sau Tết Nguyên đán 2019. Ban đầu chỉ xuất hiện vài vết nứt nhỏ trên tường, nhưng dần dần mấy tháng nay các vết nứt bắt đầu to dần, chạy dài trên tường và dầm mái, cửa ra vào cũng không thể đóng lại được. Những vết nứt hiện đã chạy dài và lan rộng trên tường nhà của các hộ dân. Theo người dân, thời điểm xảy ra sự việc người dân đã báo cáo chính quyền sở tại. Tiếp nhận thông tin, UBND phường Tràng Tiền đã cử các cán bộ liên quan xuống ghi nhận hiện trạng, đồng thời lập biên bản. Bên chủ đầu tư cũng sang và hỗ trợ tiền cho người dân tạm thời đi thuê nhà. Nhiên, người dân vẫn đang chờ chủ đầu tư sang đàm phán lại để xem mức độ sụt lún như thế nào. Một số vị trí vết nứt tường đang dần bị vỡ bung ra. Các khe nứt rất rộng, xe dọc bức tường. Các dầm mái cũng bắt đầu hở "hàm ếch". Trần nhà cũng bắt đầu trồi sụt, nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào. Mối nguy hiểm không chỉ đe dọa 5 hộ gia đình mà còn nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ khác liền kề dự án Khu tập thể số 3 Quang Trung. Tường nứt từ trong ra phía ngoài. Trong khi người dân bị ảnh hưởng vẫn chưa được chủ đầu tư xử lý thỏa đáng, thì một số nhà khác lại có nguy cơ tương tự. Tuy nhiên không hiểu vì sao bên trong dự án vẫn được thi công rầm rộ mà không bị cơ quan chức năng đình chỉ?. Dư luận hiện đang đặt câu hỏi: Từ thời điểm thi công dự án, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã khảo sát mức độ ảnh hưởng đến người dân chưa?. Hay chỉ đến lúc thi công dự án làm nứt lún nhà dân gây nguy hiểm tính mạng con người mới chạy theo tìm cách đàm phán, khắc phục?. Trách nhiệm quản lý của UBND phường Tràng Tiền trong việc này là như thế nào?. Mời độc giả xem video: Tường nhà dân bị nứt bởi dự án Khu tập thể số 3 Quang Trung (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) do Công ty CP Nhật Quân Anh làm chủ đầu tư.