Khoá Việt Tiệp lên kế hoạch lợi nhuận đi lùi năm 2020

(Kiến Thức) - Năm 2020, Khoá Việt Tiệp tiếp tục lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế sụt giảm so với năm 2019 vì hàng loạt lý do.

Năm 2020, CTCP Khoá Việt Tiệp phấn đấu mức tăng trưởng chung từ 6-10% so với năm 2019. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 920 tỷ đồng, tăng 5% so năm 2019. Sản phẩm sản xuất 23,76 triệu sản phẩm, tăng gần 8% so năm trước. Phấn đấu cổ tức từ 15-20%, riêng năm 2019 ở mức 20%.



Về chỉ tiêu tài chính, Khoá Việt Tiệp lên kế hoạch doanh thu thuần 1.100 tỷ đồng, nhích nhẹ so mức 1.011 tỷ đồng của cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế còn 26 tỷ đồng, giảm 13% so mức gần 30 tỷ của cùng kỳ 2019.

Theo Khoá Việt Tiệp, 2020 là năm công ty tiếp tục gặp khó khăn khi dịch bệnh COVID-19 lan tràn gây hiệu ứng không tốt cho nền kinh tế; sức ép cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nạn hàng giả hàng nhái, gian lận thương mại tràn lan.

Do đó, Khoá Việt Tiệp cho biết sẽ củng cố thị trường nội địa, quan tâm đến cấp 2 để điều chỉnh cấp 1 chu phù hợp; quyết liệu phát triển thị trường Campuchia; xây dựng thị trường bán van vòi nước…

Tại thời điểm cuối năm 2019, Khoá Việt Tiệp có tổng tài sản 519 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với đầu kỳ. Trong đó hàng tồn kho vẫn chiếm mức cao tới 254 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương ở mức 130 tỷ đồng.

Trong năm 2019, Khoá Việt Tiệp đã chi gần 29 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên kết là CTCP. Năm 2019, Novo-Việt Tiệp đạt gần 41 tỷ doanh thu nhưng lại ghi nhận lỗ gần 2 tỷ đồng. Do Khoá Việt Tiệp nắm giữ 36% vốn nên bị ảnh hưởng lỗ 712 triệu đồng.