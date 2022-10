KĐT Sunny Garden City: Biệt thự thả gà, nhà xã hội cho thuê vẫn “ế”

Dự án Khu đô thị Quốc Oai (tên thương mại là Sunny Garden City) nằm trên địa bàn xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Dự án được chủ đầu tư xúc tiến từ những năm 2006 và được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt vào năm 2007. Trước khi Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, ngày 4/2/2008, UBND tỉnh Hà Tây ban hành quyết định giao 244.174,5m2 đất thuộc địa bàn xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai cho Công ty CP Đầu tư CEO (CEO Group) thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới tại lô đất N1 và N3 thuộc Khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai. Ảnh: Phối cảnh dự án Khu đô thị Sunny Garden City. Theo giới thiệu của CEO Group, Sunny Garden City được quy hoạch thấp tầng theo tiêu chuẩn xanh quốc tế. Trên 24,4ha sẽ cung cấp ra thị trường 323 căn biệt thự cao cấp với diện tích từ 180 - 530m², 72 căn nhà phố thương mại với diện tích từ 100 - 152m². Quy mô dân số dự kiến đạt 2.666 người. Từ năm 2008 - 2011, CEO Group đã tiến hành đầu tư xây dựng hạ tầng, cảnh quan dự án khu đô thị. Dự án đã hoàn thành xây thô 200 căn biệt thự, liền kề trên tổng số 330 căn được phê duyệt theo quy hoạch. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số hạng mục dù đã được xây dựng vẫn thưa thớt bóng người do người dân chưa có nhu cầu sử dụng, một số căn khác vẫn còn chưa được chủ đầu tư xây dựng. Cũng theo giới thiệu của CEO Group, dự án Sunny Garden City bao gồm khu dân cư cao cấp, phức hợp văn phòng, thương mại và thể thao với mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa - giải trí mới dành cho người dân tại huyện Quốc Oai (Hà Nội). Thế nhưng, đến nay, sau 15 năm, kỳ vọng đó vẫn đang dang dở. Sau nhiều năm hoạt động, do chưa "lấp đầy" số người dân đến ở nên Sunny Garden City vẫn thưa thớt bóng người. Hầu hết những căn biệt thự trong dự án Sunny Garden City đang trong cảnh mới xây thô chưa được hoàn thiện. Hầu hết những căn biệt thự trong dự án Sunny Garden City đang trong cảnh mới xây thô chưa được hoàn thiện. Do không có người ở nên một số khu vực trong khu đô thị này đang được rào tạm lại để người dân bên ngoài không thể tự do đi lại đến các khu vực những dãy biệt thự phía trong. Nhiều căn biệt thự tại Khu đô thị Sunny Garden City nằm “phơi sương phơi nắng”, đang dần xuống cấp theo thời gian. Các dãy nhà biệt thự bỏ trống, không một bóng người, tường đầy rêu mốc, ẩm ướt. Một dãy biệt thự tiền tỷ hoang vắng, nằm “dầm mưa, dãi nắng”. Nằm ở một khu đô thị hiện đại nhưng vẫn nhiều căn biệt thự vẫn vắng lặng sau nhiều năm đi vào sử dụng. Khuôn viên một số căn biệt thự tại Khu đô thị Sunny Garden City được người dân tận dụng làm nơi nuôi thả gà để tăng gia. Cỏ tốt xanh um ở các biệt thự đắt tiền sau nhiều năm triển khai. Trong quần thể dự án, nhiều căn biệt thự chưa biết bao giờ chủ nhân dọn về ở. Bên cạnh đó, bên trong Khu đô thị Sunny Garden City còn có dự án nhà ở xã hội mang tên Bamboo Garden có tổng diện tích 10.582m2, bao gồm 2 tòa chung cư CT9A và CT9B, cao 9 tầng được xây dựng tại ô đất CC1, cung cấp tổng cộng 432 căn hộ có diện tích dao động từ 48 - 66m2. Bamboo Garden được đánh giá là một trong những dự án nhà ở xã hội có vị trí thuận tiện, dễ dàng kết nối giao thông với các khu vực trọng điểm. Dù có nhiều "lợi thế" như trên nhưng Bamboo Garden lại là dự án nhà ở xã hội ế ẩm bậc nhất trên địa bàn Hà Nội khi rao đến 20 lần vẫn chưa bán hết. Cụ thể, vào tháng 9/2020, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký bán và cho thuê nhà ở xã hội đợt 22 tại dự án khu nhà ở xã hội Bamboo Garden tại ô đất CC-1 thuộc Khu đô thị mới tại lô đất N1+N3, Khu đô thị Quốc Oai. Đối với các căn nhà ở xã hội cho thuê, đến giữa năm 2021, Bamboo Garden vẫn chưa cho thuê hết khi Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục phát đi thông báo lần thứ 23 về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cho thuê của chủ đầu tư dự án.

