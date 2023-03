Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Đại Á Châu (Công ty Đại Á Châu) vừa được lựa chọn thực hiện gói thầu Thi công xây dựng đoạn từ đầu tuyến đến Km49+373, thuộc dự án Đường tỉnh 819 do Ban Quản lý dự án Công trình giao thông (Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An) làm chủ đầu tư với giá trúng thầu hơn 57,276 tỷ đồng (gói thầu có giá dự toán là 57,377 tỷ đồng), giảm 0,17% so với giá dự toán. Thời gian thực hiện hợp đồng là 730 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Tại gói thầu này, Công ty Đại Á Châu là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu.



Tìm hiểu cho thấy, Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Đại Á Châu được thành lập ngày 27/9/2005, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại số 496/15/3 Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM; do ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc công ty làm người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này là nhà thầu chuyên thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật; chuyên cung cấp và lắt đặt hệ thống điện, điện lạnh, phòng cháy chữa cháy…

Trong lịch sử đấu thầu của mình, Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Đại Á Châu được công bố đã tham gia 119 gói thầu, trong đó trúng 105 gói, trượt 10 gói, 3 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu gần 3.107 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 96,37%. Địa bàn doanh nghiệp này tham gia nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu chủ yếu hoạt động tại khu vực phía Nam, đặc biệt là địa bàn tỉnh Long An .

Ít phải cạnh tranh, Đại Á Châu "thẳng tiến" trúng thầu tại Long An (ảnh minh họa: Báo Long An).

Tìm hiểu cho thấy, thời gian qua, trong cả vai trò thành viên liên danh hay nhà thầu độc lập, Công ty Đại Á Châu thường trúng thầu trong trường hợp 1 nhà thầu tham dự, phần nhiều trong số đó không gặp phải sự cạnh tranh về giá. Thống kê cho thấy trong năm 2022, nhà thầy này được công bố trúng gần 20 gói thầu xây lắp. Đáng chú ý, hầu hết trong số đó đều tổ chức đấu thầu qua mạng, Công ty Đại Á Châu một mình tham dự và trúng thầu. Trong đó, nhiều gói thầu có tỷ lệ giảm giá qua đấu thầu dưới 1%.

Đơn cử vào tháng 10/2022, tại gói thầu Thi công xây dựng đoạn từ Km20+500 đến Km22+830,10, thuộc dự án Mở rộng ĐT.825 đoạn từ thị trấn Hậu Nghĩa đến ĐT.822B, huyện Đức Hòa do Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An làm chủ đầu tư, Công ty Đại Á Châu là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với giá 50,106 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu là 50,228 tỷ đồng), đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,24%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 450 ngày.

Cũng là nhà thầu duy nhất tham dự, vẫn trong tháng 10/2022, Công ty Đại Á Châu trúng gói thầu Cải tạo, sửa chữa các khu khám bệnh và các khu vực còn lại; cổng chính, hàng rào, nhà bảo vệ; hệ thống hạ tầng kỹ thuật; thiết bị xây dựng; thang máy thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An (bao gồm thiết bị) với giá trúng thầu là 96,842 tỷ đồng (giá gói thầu là 97,014 tỷ đồng), đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,17%. Gói thầu này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An làm chủ đầu tư/bên mời thầu.

Hay, tại gói thầu Thi công Đoạn 1 (từ Km 0+000 đến Km 3+000) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đê dọc kênh Cà Nhíp, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, Công ty Đại Á Châu tiếp tục “một mình một ngựa” được chọn là đơn vị thực hiện gói thầu với giá trúng thầu là 38,695 tỷ đồng (gói thầu có giá dự toán 38,797 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 450 ngày.

Tương tự, tháng 12/2022, tại gói thầu Thi công xây dựng Đường số 3 và khai thác quỹ đất cặp Đường số 3 thuộc dự án Đường số 3 và Khai thác quỹ đất cặp Đường số 3 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Thạnh (Long An) làm chủ đầu tư/bên mời thầu, Công ty Đại Á Châu vẫn là nhà thầu duy nhất tham gia nộp hồ sơ dự thầu và được duyệt trúng thầu với giá 129,491 tỷ đồng (gói thầu có giá dự toán là 129,607 tỷ đồng)…