Hé lộ sở thích nghìn tỷ của Tổng thống Donald Trump

Kể từ khi có được sân golf đầu tiên vào năm 1999, Donald Trump đã mua thêm 15 câu lạc bộ golf với các địa điểm trải dài từ Châu Mỹ tới Trung Đông. Câu lạc bộ golf tại Westchester, New York: Câu lạc bộ golf quốc gia Trump. Câu lạc bộ golf này bao gồm sân golf 18 lỗ, sân tennis và khu phức hợp bể bơi với chi phí xây dựng là 50 triệu USD (hơn 1.100 tỷ đồng). Câu lạc bộ golf tại Bronx, New York: Trump Golf Links. Câu lạc bộ này bao gồm sân golf 18 lỗ, nhà sinh hoạt 2.000 mét vuông và nhà hàng bên bờ sông. Sân golf này mất 14 năm để xây với chi phí 269 triệu USD (hơn 6.200 tỷ đồng). Câu lạc bộ golf tại Hudson Valley, New York: Câu lạc bộ golf quốc gia Trump. Câu lạc bộ bao gồm một sân golf 18 lỗ, khu phức hợp bể bơi và trung tâm thể dục. Đây là nơi tổng thống nước Mỹ bị kiện vì tội thuê nhân viên không có giấy tờ. Câu lạc bộ golf của Tổng thống Trump ở Bedminster, New Jersey trải rộng trên 600 mẫu Anh và bao gồm hai sân golf 18 lỗ, sân tennis, hồ bơi và trung tâm thể dục. Câu lạc bộ golf tư nhân của Tổng thống Trump ở Colts Neck, New Jersey bao gồm một sân golf 18 lỗ, sân ngắn 9 lỗ, khu tập thể dục, câu lạc bộ, khu phức hợp bể bơi và sân tennis. Câu lạc bộ golf của Tổng thống Trump ở đồi thông New Jersey bao gồm sân golf 18 lỗ, nhà câu lạc bộ rộng 3.994 mét vuông và khu phức hợp bể bơi. Câu lạc bộ golf của Tổng thống Trump tại Washington, D.C. bao gồm hai sân golf 18 lỗ, một công viên thủy sinh, trung tâm thể dục và sân tennis, tự hào với tầm nhìn hướng tới sông Potomac. Câu lạc bộ golf của Tổng thống Trump tại Charlotte, Bắc Carolina bao gồm một sân golf 18 lỗ, khu phức hợp hồ bơi, spa và sân tennis. Câu lạc bộ golf của Tổng thống Trump ở West Palm Beach, Florida bao gồm một sân golf theo chuẩn par-72 và một sân 9 lỗ. Đây là sân golf đầu tiên mà Tổng thống Trump mua với giá 44 triệu USD (hơn 1000 tỷ đồng) và mở vào năm 1999. Câu lạc bộ golf của Tổng thống Trump tại Miami, Florida bao gồm 4 sân golf, sân tennis, spa và một khách sạn sang trọng. Câu lạc bộ golf của Tổng thống Trump tại Jupiter, Florida bao gồm sân golf 18 lỗ, khu phức hợp bể bơi, spa và thẩm mỹ viện, sân tennis và biệt thự. Câu lạc bộ golf của Tổng thống Trump tại Los Angeles, California bao gồm một sân 18 lỗ, một tòa nhà câu lạc bộ rộng 4.180 mét vuông và một phòng khiêu vũ có thể chứa tới 300 khách. Câu lạc bộ golf của Tổng thống Trump tại Aberdeen, Scotland bao gồm một sân golf kiểu liên kết 18 lỗ, một khu lái xe rộng 8ha, một quán rượu whisky và một khách sạn năm sao. Câu lạc bộ golf của Tổng thống Trump tại Ayrshire, Scotland bao gồm 2 sân golf: 18 lỗ, 9 lỗ; khu vực cưỡi ngựa và spa. Nơi đây từng là nơi có hai sân golf lịch sử: sân Ailsa và sân King Robert the Bruce. Câu lạc bộ golf của Tổng thống Trump ở Doonbeg, Ireland bao gồm một sân golf kiểu 18 lỗ và một khách sạn năm sao. Nơi đây có hơn 300 nhân viên phục vụ 24/7. Câu lạc bộ golf của Tổng thống Trump tại Dubai bao gồm một sân golf 18 lỗ, một sân par-3, một câu lạc bộ rộng 2.787 mét vuông, một hồ bơi, một khu tập thể dục, một khách sạn sang trọng và các studio đu quay trong nhà. (Tiêu đề bài viết do Kiến Thức đặt lại)

