Hé lộ chủ Five Star West Lake 167 Thụy Khuê không qua đấu giá

Chủ đầu tư dự án 167 Thụy Khuê (tên thương mại là dự án Five Star West Lake) không tổ chức đấu giá lựa chọn nhà thầu là Công ty CP Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất (CIRI).



Theo tìm hiểu của PV, Công ty CIRI được thành lập tháng 5/2005, có trụ sở chính tại số 508 đường Trường Chinh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Thành Công. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là xây dựng nhà để ở.

Thông tin về Công ty CIRI trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. (Ảnh chụp màn hình).

CIRI là Công ty thành viên của Tập đoàn GFS, doanh nghiệp được thành lập năm 1997. Sau khi được cổ phần hóa vào năm 2005, Tập đoàn GFS chuyển hướng sang đầu tư và phát triển các dự án bất động sản cùng nhiều lĩnh vực khác như công nghệ, nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, thương mại, tịch vụ…

Cuối năm 2019, Tập đoàn GFS đã có tổng cộng 12 đơn vị thành viên , hoạt động trong ba lĩnh vực chính là tài chính, bất động sản, năng lượng.

Ông Phạm Thành Công. (Ảnh: gfs).

Trên website http://gfs.com.vn giới thiệu, ông Phạm Thành Công vừa là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của GFS. Ngoài ra, ông Công cũng đồng thời giữ chức danh lãnh đạo của nhiều đơn vị thành viên trong hệ thống Tập đoàn GFS.

Tập đoàn GFS lấn sân sang mảng bất động sản vào năm 2014, với hàng loạt dự án đầu tư mang thương hiệu “Five Star” như: Five Star Garden, Five Star Mỹ Đình, Five Star Residence, Five Star West Lake...

Phối cảnh dự án dự án 167 Thụy Khuê (Five Star West Lake).

Trước đó, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có thông báo kết luận thanh tra một số dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay, việc chuyển đổi, chuyển nhượng, nhà đất của cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước, nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP.Hà Nội giai đoạn 2003-2016.

Trong phần kết luận về một số dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn tồn tại một số sai phạm, TTCP đã nêu tên dự án 167 Thụy Khuê (Five Star West Lake) do Công ty CIRI làm chủ đầu tư không tổ chức đấu giá lựa chọn nhà thầu (tự thỏa thuận theo hình thức hỗ trợ) dẫn tới việc số tiền thu về cho ngân sách Nhà nước thu được thấp.

“Việc pháp luật không có quy định xác định lợi thế thương mại đối với giá trị quyền sử dụng đất cũng như việc đấu giá khi lựa chọn nhà đầu tư liên doanh, liên kết để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án, đây là một trong những sơ hở chính sách gây thất thoát ngân sách Nhà nước trong quá trình chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện dự án đất ở những vị trí đắc địa” TTCP chỉ rõ.

