Hé lộ choáng váng về ông chủ Laimain City xây 13.000 căn hộ không phép

Xây dựng không phép



Thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, dự án Laimain hiện không có giấy phép xây dựng. Đến thời điểm hiện tại Sở vẫn chưa tiếp nhận hồ sơ liên quan đến dự án này.

Dự án Laimain City nằm trong Khu đô thị An Phú – An Khánh đã bị UBND quận 2 ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1502/QĐ-XPVPHC ngày 14/5 đối với Công ty HDTC do có hành vi tổ chức thi công công trình không có giấy phép xây dựng.

Dự án Raemian Galaxy City được quảng cáo có quy mô lên đến hơn 10.000 căn hộ cao cấp, gồm 8 cụm cao ốc CT01, CT02, CT03, CT04, CT05, CT06, CT07 và CT08. Mỗi tòa cao ốc cao từ 40 - 45 tầng, cung ứng khoảng 13.144 căn hộ.

Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, 2 cụm công trình của dự án thuộc quy hoạch Khu đô thị An Phú - An Khánh đang được triển khai rầm rộ, hàng trăm công nhân đang gấp rút thi công các hạng mục phần móng và tầng hầm.

Có ít nhất 3 tầng hầm và khu nhà mẫu đã cơ bản hoàn thành trong khuôn viên quây rào của dự án.

Theo tìm hiểu, khi khách hàng có nhu cầu mua căn hộ tại dự án này thì phải tiến hành đặt cọc 100 triệu đồng/căn.

Tiến độ thanh toán Raemian Galaxy City được chia làm 11 đợt. Đợt 1, 2, 3, mỗi đợt khách hàng thanh toán 10% giá trị căn hộ và tiến hành ký hợp đồng mua bán chính thức.

Từ đợt 4, mỗi đợt khách hàng thanh toán 10% giá trị căn hộ, mỗi đợt cách nhau 3 tháng...

Đây được xem là dự án "hot" thu hút sự quan tâm, săn đón của giới đầu tư bậc nhất hiện nay ở khu vực quận 2.

Dù chưa có giấy phép xây dựng nhưng nhiều hạng mục của dự án đã được thi công. Ảnh: Viết Dũng

Ông chủ của dự án sai phạm này là ai?

HDTC trước đây được biết đến là công ty có 100% vốn của nhà nước và trực thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - Resco.

Năm 2016, Công ty CP Việt Hân (Công ty Việt Hân) của đại gia Đinh Trường Chinh đã âm thầm chi hơn 1.600 tỷ đồng thâu tóm 70% cổ phần của HDTC.

Hiện ông Đinh Trường Chinh cũng đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty HDTC.

Cụ thể, quyết định số 5603/QĐ-UBND về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa của HDTC do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Tất Thành Cang ký ngày 3/11/2015, xác định giá trị thực tế của HDTC là hơn 3.000 tỷ đồng (3.196.252.635.420 đồng).

Trong đó, giá trị thực tế phần góp vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 2.200 tỷ đồng.

Ông Đinh Trường Chinh.

Chủ trương của UBND TP.HCM là chỉ giữ lại 30% vốn điều lệ, tương đương 67.257.000 cổ phần; số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động của công ty là 702.500 cổ phần, tương đương 0,32%; số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là là 78.000.000 cổ phần, tương đương 34,79% vốn điều lệ.

Còn lại 34,89%, tương đương 78.230.500 cổ phần sẽ được bán đấu giá công khai trên sàn cho nhà đầu tư thông thường.

Có nghĩa, ngoài số cổ phần không đáng kể (0,32%), bán ưu đãi cho người lao động của công ty, thì gần toàn bộ 70% cổ phần còn lại sẽ được chào bán công khai cho các nhà đầu tư. Và, Công ty CP Việt Hân đã ôm trọn 70% cổ phần này.

Năm 2014, ông Đinh Trường Chinh bất ngờ nổi tiếng khi vỡ lỡ chuyện hôn nhân với Hoa hậu Diễm Hương.

Trong câu chuyện lùm xùm giữa người đẹp và vị đại gia này cũng tốn không ít bút mực của giới truyền thông. Đồng thời thời lộ rõ những khó khăn trong kinh doanh của ông Đinh Trường Chinh trong thời điểm đó.

“Năm 2010 và 2011, bất động sản lên đến đỉnh điểm, tiền tôi rất nhiều. Nhưng sau năm 2011, kinh tế khó khăn, tôi phải co bóp lại, chứ bất động sản không bán được và lo tập trung làm ăn, chứ không phải chơi bời như người khác”, ông Chinh phát biểu với báo chí.

Hoa hậu Diễm Hương "tố" rằng ông Đinh Trường Chinh gian dối trong việc đăng ký kết hôn và cô thường xuyên bị chồng cũ chửi bới, đe dọa, thậm chí vu khống nghiện ngập.

Sau ly hôn, Hoa hậu Diễm Hương ngậm ngùi ra đi tay trắng, giữa hai người không có tranh chấp gì về tài sản lẫn con cái.

Trong lĩnh vực kinh doanh, trong năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ký quyết định về việc “khai tử” dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ dự án khu đô thị sinh thái Du lịch nghỉ dưỡng Thể thao Tam Nông (tên thương mại là Dream City) tại huyện Tam Nông do Công ty Việt Hân làm chủ đầu tư. Nguyên nhân được biết là dự án “đắp chiếu” từ 2010 cho đến năm 2018.

Cũng trong năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng ý về việc thu hồi đối với 3 dự án của Công ty Việt Hân ở huyện Long Điền.

3 dự án bị thu hồi gồm: dự án Khu dân cư Việt Hân 5 tại thị trấn Long Hải (năm 2010); dự án Khu dân cư Việt Hân 3 tại thị trấn Long Hải (năm 2009); dự án Khu đô thị mới Skypark Long Điền tại thị trấn Long Điền (2008).

