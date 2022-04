Hà Nội: Xót xa nhà văn hóa thôn Đống mới dùng đã hư hỏng, trách nhiệm của ai?

Phản ánh đến Báo Tri thức và Cuộc sống, người dân cho biết, nhà văn hóa thôn Đống (xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội) được làm từ năm 2019, với chi phí lên đến tiền tỷ. Thế nhưng, mới đưa vào sử dụng chưa được bao lâu, thì nhiều hạng mục của Nhà văn hóa thôn Đống đã bị hư hỏng, xuống cấp khiến người dân địa phương không khỏi xót xa. Ghi nhận của phóng viên ngày 15/4/2022 cho thấy, màu sơn phủ lên nhà văn hóa thôn Đống vẫn còn rất mới, nhưng một số vị trí sơn tại chân tường nhà bên ngoài lại bị bong tróc nham nhở. Một vị trí tường nằm sát với mái nhà văn hóa thôn Đống bị hư hỏng, lộ rõ phần tường bê tông bên trong. Tại nhiều vị trí sát với chân tường nhà văn hóa thôn Đống, được sơn màu đỏ, nhưng lớp sơn này đang bị bong tróc. Hạng mục nhà vệ sinh được xây dựng ngay cạnh nhà văn hóa, có phần tường xuất hiện màu ố vàng và bong tróc tường ở vị trí sát chân. Nghiêm trọng nhất là nhiều trụ cột tường bao bị vỡ, nứt. Những khe nứt trên cột rộng đến vài cm. Khe nứt rộng, đút lọt được hai ngón tay chỏ của người lớn. Một số trụ cột khác bị vỡ, nứt lộ cả gạch đỏ bên trong ra ngoài. Những vết nứt chạy dài xung quanh tường bao, không có dấu hiệu dừng lại. Vết nứt xuất hiện quá nhiều, bằng mắt thường cũng dễ dàng quan sát thấy. Nằm đối diện nhà văn hóa thôn Đống là một trường mầm non của xã Cao Viên, nhưng trước việc các hạng mục nhà văn hóa thôn Đống đang bị hư hỏng, xuống cấp, trụ cột cùng với tường bao về lâu dài không được khắc phục, sửa chữa có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào, tiềm ẩn nguy hiểm, đe dọa tính mạng trẻ nhỏ và người dân địa phương. Một vị trí tường bao phía trước nhà văn hóa được làm bằng sắt còn bị gãy, cong vẹo. Cửa ra vào nhà văn hóa thôn Đống gỉ sét. Bên trong cửa sổ, thì che chắn bạt nhếch nhác. Nhà văn hóa luôn được khóa trái, chìa khóa do trưởng thôn cầm, không để người dân ra vào tự do. Nhìn cánh cửa bị gỉ sét này, người từ nơi khác đến không biết, cữ ngỡ nhà văn hóa thôn Đống bị “bỏ hoang” nhiều năm chứ không nghĩ công trình này mới được xây dựng. Bên cạnh thông tin phản ánh nhà văn hóa thôn Đống bị xuống cấp, người dân còn cho hay, thời điểm nhà văn hóa thôn Đống được xây dựng, ông Nguyễn Tiến Hải (khi đó là Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Oai), hiện là Bí thư Đảng ủy xã Cao Viên và ông Phạm Văn Hạnh (đang công tác tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Oai) bị tố có nhiều sai phạm, nhưng hai vị này chưa bị xử lý dứt điểm, còn được bổ nhiệm chức vụ cao hơn? Nhằm làm rõ và khách quan các thông tin liên quan, ngày 15/4/2022, phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ và đặt lịch công tác với Bí thư Huyện ủy Thanh Oai; UBND huyện Thanh Oai; UBND xã Cao Viên. Đồng thời, phóng viên cũng liên hệ nhiều lần đến số điện thoại của ông Nguyễn Tiến Hải, nhưng vị này không nghe máy.

