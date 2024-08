Hà Nội: Dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng tại phường Phạm Đình Hổ

Theo phản ánh của bạn đọc đến đường dây nóng Báo Tri thức và Cuộc sống, công trình dãy nhà một tầng ở địa chỉ số 32 Nguyễn Công Trứ chỉ được phép sửa chữa, bảo trì nhưng chủ đầu tư lại phá dỡ, đổ trụ cột bê tông xây mới, có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng (TTXD).

Ghi nhận của phóng viên những ngày đầu tháng 8/2024 cho thấy, công trình dãy nhà một tầng ở địa chỉ số 32 Nguyễn Công Trứ nằm trong khuôn viên của 1 công ty vận tải, quây kín tôn xung quanh.

Bên trong, công trình đã phá dỡ gần như toàn bộ, chỉ còn lại bức tường cũ hình chữ L. Công trình được đào móng, đổ trụ cột bê tông mới và lắp đặt khung dầm thép tầng một. Cùng với đó, một vài vị trí tường nhà đã được công nhân xây mới.

Công trình dãy nhà một tầng ở địa chỉ số 32 Nguyễn Công Trứ được quây kín tôn.

Làm việc với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống ngày 21/8, đại diện Tổ Quản lý TTXD phường Phạm Đình Hổ khẳng định, công trình số 32 Nguyễn Công Trứ chỉ được phép sửa chữa, bảo trì và không cấp phép xây dựng mới.

Theo tài liệu mà Tổ Quản lý TTXD phường Phạm Đình Hổ cung cấp, văn bản số 1142/UBND-QLĐT ngày 18/7/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng đồng ý cho Transerco sửa chữa, bảo trì công trình tại số 32 Nguyễn Công Trứ.

Văn bản trên của quận Hai Bà Trưng trích dẫn báo cáo của Transerco nêu hiện trạng công trình số 32 Nguyễn Công Trứ: Các công trình xây dựng và khối nhà 3 tầng, dãy nhà một tầng nằm sát mặt đường Nguyễn Công Trứ được xây dựng, sử dụng hơn 20 năm. Dãy nhà một tầng nằm sát mặt đường Nguyễn Công Trứ (đối diện gara để xe cao tầng) đã xuống cấp và hư hỏng (xuất hiện thấm dột, kết cấu khung nhà, mái han gỉ nặng, nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng).

Bên trong, công trình đã phá dỡ gần như toàn bộ, đào móng, đổ trụ cột bê tông xây mới. Công trình được đào móng, đổ trụ cột bê tông mới và lắp đặt khung dầm thép tầng một. Phần tường nhà ở một vị trí cũng được xây mới.

Dãy nhà có kích thước hiện trạng cụ thể: Diện tích 499,56 m2; chiều cao từ nền nhà đến đỉnh mái 7,61 m. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và mỹ quan đô thị, đồng thời phục vụ nhu cầu văn phòng làm việc của các ban, đơn vị trực thuộc, công ty báo cáo đề xuất UBND quận Hai Bà Trưng thực hiện nội dung sửa chữa, cải tạo phần diện tích bị hư hỏng, xuống cấp của dãy nhà một tầng, gồm: Sửa chữa, thay thế các vị trị mái tôn han gỉ không đảm bảo an toàn; cải tạo, sửa chữa chát và tường một số vị trí bị nứt, hư hỏng không đảm bảo an toàn; lát nền, thay thế các vị trí cửa hư hỏng xuống cấp; lắp đặt hệ thống trần giả; đi lại hệ thống điện, hệ thống nước…

Liên quan việc bạn đọc phản ánh 1 công ty vận tải có dấu hiệu vi phạm TTXD, ngày 7/8/2024, Báo Tri thức và Cuộc sống có Công văn số 532/CV-TTCS.2024 gửi UBND TP Hà Nội, để có thông tin khách quan, đa chiều. Ngày 12/8/2024, Văn phòng UBND TP Hà Nội có văn bản số 1163/PC-VP, chuyển nội dung nêu trên đến UBND quận Hai Bà Trưng, yêu cầu quận chủ trì, xử lý theo quy định. Tuy nhiên, đến nay, ngày 28/8/2024, UBND quận Hai Bà Trưng chưa có phản hồi.

*Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin vụ việc.