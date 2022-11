Green Dragon City 2 xâm hại môi trường: “Tỉnh Quảng Ninh cần làm rõ“

Như báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh, tại dự án khu đô thị - du lịch, dịch vụ Bái Tử Long 2 (Green Dragon City 2; TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) do Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp TTP làm chủ đầu tư, có dấu hiệu xả nước thải đen xì hướng ra Vịnh Bái Tử Long, tiềm ẩn nguy cơ xâm hại cảnh quan, môi trường.



Vật liệu san lấp mặt bằng tại dự án này chủ yếu bằng đất, đá, xít thải tại mỏ than, vì thế có hiện tượng nước từ bên trong dự án rỉ ra môi trường tạo thành nước có màu đen, có mùi hôi và ngấm xuống đất.

Liên quan đến việc này, PV báo Tri thức và Cuộc sống đã có cuộc trao đổi với PGS.TS. Bùi Thị An - Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng (nguyên Đại biểu Quốc hội).

Bà Bùi Thị An cho rằng, đối với bất kỳ loại vật liệu mới nào để đưa vào sử dụng đều phải trải qua quá trình nghiên cứu, đánh giá.

“Nếu tốt thì mới sử dụng còn hại thì kiên quyết không sử dụng. Tôi không rõ các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã có nghiên cứu, đánh giá thế nào trước khi cho sử dụng xít thải mỏ than này vào làm vật liệu san lấp mặt bằng? Tất cả cần công khai để dư luận được biết”, bà Bùi Thị An nhấn mạnh.

Nước thải đen xì bên trong dự án Green Dragon City 2 sử dụng đất, đá, xít thải tại mỏ than làm vật liệu san lấp mặt bằng.

Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng cho rằng, Quảng Ninh là địa phương ven biển, có nhiều khu du lịch, di sản thiên nhiên được cả thế giới công nhận như Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long… thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch, do đó việc bảo vệ môi trường càng cần được chú trọng.

“Hơn ai hết chính quyền Quảng Ninh cần hiểu được điều này, do đó tôi cho rằng cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh và các bộ, ngành liên quan cần xem xét thật kỹ.

Cần thiết phải xem nước thải đổ ra Vịnh Bái Tử Long có độc hại không? Liệu việc sử dụng xít thải than tại mỏ than làm vật liệu san lấp san lấp mặt bằng có ảnh hưởng đến mạch nước ngầm không?”, Bà Bùi Thị An đặt một loạt câu hỏi.

Nước thải đen xì bên trong dự án Green Dragon City 2 chảy qua một đường cống hướng ra phía Vịnh Bái Tử Long.

Cùng trao đổi về vấn đề trên, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng, cần làm rõ việc chất thải mỏ than đã được cơ quan, ban ngành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cho phép sử dụng làm vật liệu san lấp mặt bằng hay chưa?

“Bảo vệ môi trường là việc sống còn, Chính phủ đã nhiều lần khẳng định không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, cho nên việc bảo vệ môi trường có vai trò rất quan trọng.

Quốc hội cũng rất quan tâm về vấn đề bảo vệ môi trường. Các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương đều phải vào cuộc, do đó nếu địa phương nào mà công tác bảo vệ môi trường lỏng lẻo gây ô nhiễm môi trường thì chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm”, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa nói.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa.

Đối với việc tỉnh Quảng Ninh cho phép sử dụng chất thải mỏ than làm vật liệu san lấp mặt bằng , đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đặt câu hỏi rằng: Việc này đã được Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận hay chưa?

“Những chất thải sử dụng vào san lấp mặt bằng đó đã được qua xử lý hay chưa? Chất đó có độc hại như thế nào? Có độc hại như chất thải sinh hoạt hay không? Điều này đều cần được làm rõ”, ông Hòa lưu ý. Đồng thời đề nghị phải xử lý nghiêm nếu việc này gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống người dân, ảnh hưởng di sản thiên nhiên Vịnh Bái Tử Long.

Nằm kế bên di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long thuộc địa phận TP Cẩm Phả và huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) và một phần tại TP Hạ Long. Vịnh có hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó nổi bật là vườn quốc gia Bái Tử Long, với 3 cụm đảo chính là Ba Mùn, Trà Ngọ và Sậu. Vịnh Bái Tử Long không chỉ có những đảo đá thiên hình vạn trạng mà còn có rất nhiều đảo núi đất lớn, nhỏ có dân cư sinh sống, là phên dậu cho cả vùng biển hùng vĩ. Ngoài những giá trị do thiên nhiên ban tặng, Vịnh Bái Tử Long còn gắn liền với lịch sử của dân tộc Việt Nam, với di tích thương cảng Vân Đồn nổi tiếng cùng nhiều di tích lịch sử như: đồn Tĩnh Hải; thành nhà Mạc (trên đảo Ngọc Vừng), đình Quan Lạn (xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn); chùa 100 gian (xã đảo Thắng Lợi, huyện Vân Đồn)… Ngày nay, các di tích, lễ hội gắn với các di tích trên là điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách tham quan tìm hiểu.

