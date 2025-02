FAHASA trúng gói thầu cung cấp tài liệu hơn 6 tỷ cho ĐH Mở TP HCM

Không đối thủ cạnh tranh

Dự thầu với giá 6,276 tỷ đồng, Công ty CP phát hành sách TP HCM FAHASA (FAHASA) đã trúng gói thầu Cung cấp học liệu sách ngoại văn cho Sinh viên Trường Đại Học Mở TP HCM trong học kỳ 2, 3 năm học 2024 -2025 và học kỳ 1, 2 năm học 2025 -2026 do Trường Đại học Mở TP HCM làm chủ đầu tư, công ty TNHH tư vấn xây dựng và thường mại T.A.T mời thầu.

Theo thông tin đăng tải công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu Cung cấp học liệu sách ngoại văn cho Sinh viên Trường Đại Học Mở TP HCM trong học kỳ 2, 3 năm học 2024 -2025 và học kỳ 1, 2 năm học 2025 -2026 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) cùng tên được Trường Đại học Mở TP HCM phê duyệt tại Quyết định 3205/QĐ-ĐHM ngày 16/12/2024 với tổng dự toán 7,121 tỷ đồng. Tới ngày 27/12/2024, chủ đầu tư đã phê duyệt E-HSMT tại Quyết định 3319/QĐ-ĐHM, Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thường mại T.A.T đăng tải cùng ngày, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức 'Một giai đoạn một túi hồ sơ', nguồn vốn thực hiện được trích từ Nguồn thu sự nghiệp của Trường.

Quyết định KQ2400605820_2502051532, phê duyệt cho FAHASA trúng thầu với giá 6,276 tỷ đồng (giá gói thầu 7,093 tỷ đồng). Nguồn MSC

Gói thầu có giá 7,093 tỷ đồng, hoàn thành đóng mở thầu ngày 5/01/2025 với duy nhất FAHASA dự thầu. Ngày 06/02/2025, PGS.TS Nguyễn Minh Hà - Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP HCM đã ký Quyết định KQ2400605820_2502051532, phê duyệt cho FAHASA trúng thầu với giá 6,276 tỷ đồng (giá gói thầu 7,093 tỷ đồng). Loại hình lớp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 16 tháng, giao hàng làm nhiều đợt tùy theo nhu cầu sử dụng của nhà trường.

Theo Quyết định KQ2400605820_2502051532, FAHASA sẽ cung cấp khoảng 17 danh mục sách như: 2700 cuốn Life (BrE) (2 Ed.) A1: Student Book with Code Online Workbook với đơn giá 143.000 đồng/ cuốn xuất xứ Việt Nam; 5600 cuốn Life (BrE) (2 Ed.) A1-A2: Student Book with Code Online Workbook với đơn giá 146.500 đồng/ cuốn, xuất xứ Việt Nam; 5600 cuốn Life (BrE) (2 Ed.) A2-B1: Student Book with Code Online Workbook với đơn giá 146.500 đồng/ cuốn, xuất xứ Việt Nam; 6700 cuốn Life (BrE) (2 Ed.) Inter: Student Book with Web App Code với đơn giá 237.500 đồng/ cuốn, xuất xứ Việt Nam; 1600 cuốn Life (BrE) (2 Ed.) Upper-Inter: Student Book with Web App Code với đơn giá 232.000 đồng/ cuốn, xuất xứ Việt Nam; 750 cuốn Q: Skills for Success Reading and Writing 3-SA (2e) với đơn giá 152.500 đồng/ cuốn, xuất xứ Anh; 200 cuốn Q: Skills for Success Reading and Writing 5-SA(2e) với đơn giá 152.500 đồng/ cuốn, xuất xứ Anh; 750 cuốn Q: Skills for success Listening and Speaking 3-SA(2e) với đơn giá 152.500 đồng/ cuốn, xuất xứ Anh; 150 cuốn Q: Skills for success Listening and Speaking 5-SA(2e) với đơn giá 152.500 đồng/ cuốn, xuất xứ Anh; 250 cuốn Q: Skills for success Listening and Speaking 4-SA(2e) với đơn giá 152.500 đồng/ cuốn, xuất xứ Anh; 300 cuốn Q: Skills for Success Reading and Writing 4-SA(2e) với đơn giá 152.500 đồng/ cuốn, xuất xứ Anh; 2400 cuốn Q: Skills for Success Reading and Writing 3-SA (3e) với đơn giá 152.500 đồng/ cuốn, xuất xứ Anh; 1800 cuốn Q: Skills for Success Reading and Writing 5-SA (3e) với đơn giá 152.500 đồng/ cuốn, xuất xứ Anh; 2400 cuốn Q: Skills for success Listening and Speaking 3-SA (3e) với đơn giá 152.500 đồng/ cuốn, xuất xứ Anh; 1800 cuốn Q: Skills for success Listening and Speaking 5-SA (3e) với đơn giá 152.500 đồng/ cuốn, xuất xứ Anh; 2100 cuốn Q: Skills for success Listening and Speaking 4-SA (3e) với đơn giá 152.500 đồng/ cuốn, xuất xứ Anh; 2100 cuốn Q: Skills for Success Reading and Writing 4-SA (3e) với đơn giá 152.500 đồng/ cuốn, xuất xứ Anh;

Trúng 5/5 gói cung cấp tài liệu cho Đại học Mở TP HCM

Công ty CP phát hành sách TP HCM - Fahasa có địa chỉ tại phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM; thành lập năm 2005 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật Phạm Minh Thuận.

Nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu tháng 6/2016 đến nay (15/02/2025) đã tham gia và trúng khoảng 33/48 gói, trượt 13 gói, 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 36,086 tỷ đồng hoàn toàn với vai trò độc lập, trong đó có hơn 577,723 triệu đồng là các gói chỉ định thầu.

Là khách hàng của một số bên mời thầu như: Trường Đại học Trà Vinh; Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại T.A.T; Trường Đại học Cần Thơ ...

Riêng đối với Trường Đại Học Mở TP HCM từ tháng 3/2022 đến tháng 2/2025, nhà thầu được ghi nhận trúng 5 gói thầu gồm:

Cung cấp và phân phối học liệu sách ngoại văn cho sinh viên Trường Đại Học Mở TP HCM năm học 2022-2023 trị giá 6,865 tỷ đồng; Gói thầu số 1: Cung cấp và phân phối học liệu sách ngoại văn cho sinh viên Trường Đại Học Mở TP HCM năm học 2023-2024 trị giá 4,883 tỷ đồng; Gói thầu số 1: Mua sắm bài thi kiểm tra năng lực tiếng Anh trị giá 456,66 triệu đồng; Mua sắm bài thi kiểm tra năng lực tiếng Anh trị giá 380,42 triệu đồng và gói Cung cấp học liệu sách ngoại văn cho Sinh viên Trường Đại Học Mở TP HCM trong học kỳ 2, 3 năm học 2024 -2025 và học kỳ 1, 2 năm học 2025 -2026 trị giá 6,276 tỷ đồng. Cả 5 gói thầu này đều do Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại T.A.T tổ chức mời thầu