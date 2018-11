EVN lo thiếu điện vào năm 2019 do không đủ than, TKV phản bác

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mới có báo cáo Bộ Công Thương và Chính phủ cho biết khả năng cung cấp điện trong năm 2018, trong đó nêu nhiều nguyên nhân có thể dẫn tới thiếu điện trong năm 2019.



EVN: Có nhà máy không đủ than cho một ngày vận hành

EVN cho biết tổng nhu cầu điện quốc gia 2 tháng cuối năm cao hơn 600 triệu kWh so với kế hoạch. Trong khi các thủy điện miền Trung đang mùa lũ nhưng hồ vẫn gần mực nước chết. Việc suy giảm khả năng cung cấp khí phục vụ phát điện từ hệ thống Nam Côn Sơn cũng làm sản lượng điện hụt 810 triệu kWh trong 2 tháng cuối năm.

Để bù lại lượng điện hao hụt từ nguồn khí và thủy điện, EVN phải phát huy tối đa năng lực của các nhà máy nhiệt điện. Tuy nhiên, tập đoàn lại đang gặp vấn đề khi thiếu hụt nguồn nhiên liệu, cụ thể là than. EVN cho biết từ đầu tháng 10 đến nay, EVN đã thiếu khoảng trên 340.000 tấn than.

EVN cũng nhấn mạnh nhiên liệu than cho sản xuất điện tại các nhà máy nhiệt điện tại Quảng Ninh, Hải Phòng đang thiếu hụt trầm trọng.

Một nhà máy nhiệt điện than ở Quảng Ninh. Ảnh: HC.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh chỉ còn 8.800 tấn than (không đủ một ngày vận hành), hai trong 4 tổ máy của nhà máy này đã phải dừng hoạt động từ 17/11, giảm khoảng 10 triệu kWh điện/ngày. Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng còn 66.785 tấn (khoảng 5 ngày vận hành).



Từ đó, EVN cảnh báo nguy cơ thiếu điện vào năm 2019 nếu để tình trạng này tiếp tục diễn ra. Đặc biệt, tình trạng khô hạn đang xảy ra phổ biến ở các hồ đập thủy điện ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Trong khi đó nguồn nhiên liệu khí cũng thiếu hụt.

TKV nói do EVN không chịu mua hợp đồng dài hạn

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Trung, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), cho biết đã hoàn thành hợp đồng cung cấp than cho EVN trước một tháng.

Theo hợp đồng năm 2018 với EVN, TKV cung cấp 2,6 triệu tấn than cho Nhiệt điện Quảng Ninh. Đến nay, TKV đã cấp cho Nhiệt điện Quảng Ninh 2,605 triệu tấn. Phần tăng thêm, TKV và EVN đã thống nhất thêm khoảng 200.000 tấn, giao hàng vào tháng 12. TKV và Tổng công ty Đông Bắc đã cam kết đảm bảo cấp đủ than theo hợp đồng đã ký cho các nhà máy nhiệt điện sản xuất.

Điều này cho thấy không phải là không có than, mà là EVN không chịu mua của TKV để cung cấp cho các nhà máy điện.

TKV khẳng định không thiếu than. Ảnh: Hoàng Hà.

Ông Nguyễn Hoàng Trung cho biết TKV bị động trong việc bổ sung thêm than cho Nhiệt điện Quảng Ninh bởi chưa ký hợp đồng dài hạn về cung cấp than. Do đó chưa có cơ sở để cân đối nhu cầu của nhà máy trong dài hạn để điều hành sản xuất theo yêu cầu. Khi có hợp đồng dài hạn, nhà máy này sẽ chủ động hơn về nguồn nguyên liệu, không lo bị thiếu hụt đột ngột.



TKV cho biết nhu cầu tiêu thụ than năm 2018 tăng cao do thủy điện và nhiệt điện khí giảm huy động. Giá than thế giới cao hơn so với than sản xuất trong nước từ 5-10 USD/tấn dẫn tới các hộ tiêu thụ chuyển từ nhập khẩu sang mua than từ TKV.

Theo tính toán của EVN, riêng nhu cầu than cho các hộ điện là 38,3 triệu tấn trong năm 2019. TKV thì dự kiến lượng tiêu thụ khoảng 40 triệu tấn, trong đó cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện là 31,9 triệu tấn.

Dự kiến TKV khai thác 39 triệu tấn than nguyên khai, chế biến 36 triệu tấn than sạch. Phần thiếu hụt sẽ nhập khẩu để pha trộn với than sản xuất trong nước thành nguồn than đảm bảo tiêu chuẩn.