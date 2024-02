Duy nhất Cty Kiến Tường dự gói thầu trang trí Tết 2024 tại Long An

Duy nhất một DN dự thầu



Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 27/1/2024, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Khải Đăng đã hoàn thành mở thầu gói thầu trang trí hoa Tết năm 2024, theo hình thức chào hàng cạnh tranh; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”; loại hình hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 15 ngày.

Đây là gói thầu thuộc KHLCNT trang trí hoa Tết năm 2024, được Phòng Quản lý đô thị TX. Kiến Tường (tỉnh Long An) phê duyệt tại Quyết định số 132/QĐ-UBND, ngày 15/1/2024, có tổng mức vốn đầu tư 836.074.000 đồng; nguồn vốn đầu tư được trích từ vốn kiến thiết thị chính.

Theo Biên bản mở thầu đã được công bố, duy nhất Công ty CP Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường (Công ty Kiến Tường) dự thầu với giá 737.350.160 đồng (giá gói thầu 737.703.000 đồng).

Cũng theo thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được biết, ngoài gói thầu nêu trên, Công ty Kiến tường đang “một mình một ngựa” tham gia 3 gói thầu khác và chưa được công bố kết quả trúng thầu, trên Hệ thống mua sắm công. Cụ thể:

Gói thầu mua sắm, thuộc KHLCNT trang trí hoa Tết năm 2024, do UBND huyện Mộc Hóa (Long An) làm chủ đầu tư, trị giá 592.051.000 đồng (đã hoàn thành mở thầu lúc 7h30 ngày 24/1/2024).

Gói thầu xây lắp, thuộc KHLCNT dịch vụ công ích năm 2024, do UBND huyện Mộc Hóa làm chủ đầu tư, trị giá 3.553.919.000 đồng (đã hoàn thành mở thầu lúc 8h ngày 18/1/2024).

Gói thầu số 1: Thi công trang trí mới đèn Tết năm 2024, thuộc Dự án Trang trí mới đèn Tết năm 2024, do UBND TX. Kiến Tường làm chủ đầu tư, trị giá 2.357.513.807 đồng (đã hoàn thành mở thầu lúc 8h ngày 13/1/2024).

Năng lực nhà thầu rao sao?

Công ty Kiến Tường (địa chỉ tại phường 2, TX. Kiến Tường, tỉnh Long An) thành lập năm 2007; người đại diện pháp luật là ông Chung Văn Minh; ngành nghề chính đăng ký trên Mua sắm công quốc gia là khai thác, xử lý và cung cấp nước.

Theo số liệu tổng hợp từ năm 2016 đến nay, công ty đã tham gia 50 gói thầu, trong đó trúng 35 gói, trượt 6 gói, 8 gói chưa có kết quả, 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu 203.340.085.123 đồng (trong đó 92.166.375 đồng là các gói chỉ định thầu); tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập 144.293.156.623 đồng, với vai trò liên danh 59.046.928.500 đồng.

Ngoài các gói thầu đang chờ kết quả, đơn vị đang thực hiện các gói thầu:

Thi công xây dựng, đoạn từ cầu Kênh 7 đến cầu Cái Cóc, thuộc Dự án Đường cặp kênh Sông Trăng (đoạn từ biên giới đến Thạnh Hưng), có tổng mức đầu tư 267.400.000.000 đồng, do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An làm chủ đầu tư; liên danh Công ty CP Giao thông Long An - Công ty Kiến Tường (tên viết tắt là Giao thông Long An – KWACO) trúng thầu với giá 42.519.884.000 đồng, thời gian thực hiện 730 ngày, từ 20/12/2023.

Cải tạo, sửa chữa Cụm DCVL số 2, thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa Cụm DCVL số 2, có tổng mức đầu tư 6.300.000.000 đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) làm chủ đầu tư; Công ty Kiến Tường trúng thầu với giá 4.871.767.000 đồng, thời gian thực hiện 120 ngày, từ 20/10/2023.

Gói thầu xây lắp: Cấp điện trung thế, hạ thế, trạm biến áp và chiếu sáng đường Lê Duẩn, thuộc Dự án Cấp điện trung thế, hạ thế, trạm biến áp và chiếu sáng đường Lê Duẩn, có tổng mức đầu tư 18.906.352.581 đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX. Kiến Tường làm chủ đầu tư; liên danh Công ty Kiến Tường và Công ty CP Phát triển đô thị Kiên Giang trúng thầu với giá 14.805.899.500 đồng, thời gian thực hiện 210 ngày, từ 22/9/2023…

Công ty Kiến Tường là khách hàng thường xuyên của nhiều chủ đầu tư trên đại bàn tỉnh Long An, như: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An (trúng 4 gói); UBND TX. Kiến Tường (trúng 2 gói) UBND huyện Mộc Hóa (trúng 2 gói); Phòng Quản lý đô thị TX. Kiến Tường (trúng 2 gói); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX. Kiến Tường (trúng 6 gói); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mộc Hóa (trúng 5 gói); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Thạnh (trúng 6 gói); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bến Lức (trúng 2 gói)…