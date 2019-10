Dự án Dragon Riverside City của Địa ốc Phú Long sai phạm, bị phạt gần 400 triệu

(Kiến Thức) - Dự án Khu phức hợp cao ốc văn phòng - thương mại - khách sạn và chung cư (Dragon Riverside City) do Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long phát triển, bị cơ quan chức năng TP HCM xử phạt gần 400 triệu đồng.

UBND TP HCM ban hành Quyết xử phạt hành chính đối với dự án Dragon Riverside City, do Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến ký.

Quyết định này cho biết, theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm.

Do vậy, căn cứ điểm c khoản 8 điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP phạt tiền chủ đầu tư với mức phạt 325 triệu đồng; yêu cầu dừng thi công xây dựng công trình; buộc chủ đầu tư tháo dở phần công trình vi phạm (do đã quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính).

Cụ thể, buộc tháo dở toàn bộ tầng hầm B1, B2, tổng diện tích là 25.049,8 m2. Tháo dở toàn bộ diện tích vi phạm tại tầng trệt của các tháp A, B, C, D và nắp hầm mở rộng, tổng diện tích là 9.700 m2.

Quá thời hạn 10 ngày (kể từ ngày nhận quyết định) mà chưa nộp phạt thì sẽ bị cưỡng chế và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì phải nộp 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hình ảnh quảng cáo cho dự án Dragon Riverside City

Dự án căn hộ Dragon Riverside City quận 5 trước kia có tên là Saigon Green Energy Tower thuộc chủ đầu tư Sài Gòn Vina (Land Saigon), tiền thân là Công ty CP Bất động sản Điện lực Sài Gòn Vina - EVN Land Saigon; từng được đưa tin dự kiến khởi công vào năm 2011, nhưng mãi "đắp chiếu".

Đến năm 2016, dự án Dragon Riverside City Quận 5 đã được hồi sinh nhờ vào nguồn tiền của tập đoàn Sovico Holdings (Công ty mẹ của công ty cổ phần Địa Ốc Phú Long ).Hhai doanh nghiệp ký kết phát triển dự án tại hợp đồng số 36/2016/PL-LSG vào ngày 13.1.2016. Địa ốc Phú Long trở thành đơn vị chính phát triển Dragon Riverside City.

Trước đó, quan kiểm tra, UBND quận 5, TP HCM cũng đã xác định Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na đã có vi phạm do thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng theo quy định tại dự án trên.

“Sau khi được cấp phép xây dựng Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na phải khôi phục lại tình trạng ban đầu không phù hợp với nội dung giấy phép xây dựng được cấp thì mới được thi công xây dựng theo quy định”, quyết định xử phạt nêu rõ. UBND quận 5 đã xử phạt công ty này 40 triệu đồng.

Được biết, chủ đầu tư của dự án Dragon Riverside là Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vina (Land Sài Gòn) và đơn vị phát triển dự án là Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long.

Dự án gồm có Tháp cao ốc thương mại dịch vụ Dragon Tower 53 tầng, khu căn hộ cao cấp Dragon Residence 40 tầng và khu thương mại Dragon Mall.