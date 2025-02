Đồng Nai: Năng lực nhà thầu xây dựng trường tiểu học Thái Hiệp Thành

Vượt qua 2 đối thủ

Quyết định 412/QĐ-BQL công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05 (Xây dựng): Xây lắp cho Liên danh dự thầu Trường Tiểu học Thái Hiệp Thành (gồm Công ty TNHH xây dựng Ngọc Pháp, Công ty TNHH xây dựng phòng cháy chữa cháy D.N.F, công ty TNHH MTV kỹ thuật Đại Hải) trúng thầu với giá 53,69 tỷ đồng. Nguồn MSC

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 12/12//2024, Ban QLDA huyện Long Thành đã phê duyệt Quyết định 412/QĐ-BQL công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 (Xây dựng): Xây lắp cho Liên danh dự thầu Trường Tiểu học Thái Hiệp Thành (gồm Công ty TNHH xây dựng Ngọc Pháp, Công ty TNHH xây dựng phòng cháy chữa cháy D.N.F, công ty TNHH MTV kỹ thuật Đại Hải) trúng thầu với giá 53,69 tỷ đồng (giá gói thầu 55,361 tỷ đồng).

Gói thầu thuộc dự án Trường tiểu học Thái Hiệp Thành được UBND huyện Long Thành phê duyệt tại Quyết định 868/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 với tổng mức đầu tư là 74,595 tỷ đồng.

Dự án được đầu tư xây dựng nhằm mục tiêu đáp ứng đầy đủ về nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất của học sinh và giáo viên nhà trường không còn tình trạng thiếu phòng học và phòng chức năng, thiếu các trang thiết bị phục vụ giảng dạy, các phòng học và phòng chức năng đồng thời đưa trường tiểu học Thái Hiệp Thành trở thành trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Trong 74,595 tỷ đồng được phê duyệt thì chi phí xây dựng chiếm 51,868 tỷ đồng; chi phí thiết bị (tạm tính) là 12,329 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án là 1,422 tỷ đồng chi phí tư vấn xây dựng 4,284 tỷ đồng; các chi phí khác là hơn 840 triệu đồng và chi phí dự phòng là 3,849 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án được trích từ ngân sách huyện.

Dự án có hai lần thay đổi kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đó tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu 13270/QĐ-UBND ngày 04/11/2024, của UBND huyện Long Thành thì dự án có 8 gói thầu liên kết trong đó có Gói thầu số 05 (Xây dựng): Xây lắp. Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 13270/QĐ-UBND thì gói thầu đã được nâng giá trị từ 51,868 tỷ đồng lên là 55,361 tỷ đồng

Gói thầu số 05 (Xây dựng): Xây lắp được Ban QLDA huyện Long Thành phê duyệt E-HSMT tại Quyết định số 382/QĐ-BQL ngày 08/11/2024. Công ty TNHH tư vấn công nghệ xây dựng Quang Minh đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 09/11/2024.

Gói thầu có giá 55,361 tỷ đồng, hoàn thành đóng mở thầu vào ngày 28/11/2024 với ba nhà thầu tham gia, gồm có Liên danh Trường Thái Hiệp Thành dự thầu với giá 62,419 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh giảm 14% còn 53,1 tỷ đồng;

Liên danh dự thầu Trường Tiểu học Thái Hiệp Thành dự thầu với giá 53,69 tỷ đồng. Và công ty cổ phần xây dựng An Đại Lộc dự thầu với giá 54,359 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 412/QĐ-BQL của Ban QLDA huyện Long Thành ngày 12/12/2024 thì Liên danh dự thầu Trường Tiểu học Thái Hiệp Thành trúng thầu với giá 53,69 tỷ đồng

Các nhà thầu còn lại gồm Công ty cổ phần xây dựng An Đại Lộc không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT; Liên danh trường Thái Hiệp Thành gồm công ty TNHH Tiến Đức, công ty TNHH xây dựng Thiên Tú, công ty TNHH phát triển công nghệ Thành Công đều không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 12/BCĐG-QM-201 của Công ty TNHH TVCN XD Quang Minh tại bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm thì công ty cổ phần xây dựng An Đại Lộc và liên danh Trường Thái Hiệp Thành đều không đạt. Trong đó, công ty An Đại Lộc là nhà thầu đề xuất 02 hợp đồng tương tự không có hạng mục trạm biến áp, không đáp yêu cầu E-HSMT, bên mời thầu đã có công văn đề nghị nhà thầu làm rõ, bổ sung, thay thế hợp đồng khác theo quy định, tuy nhiên sau quá trình làm rõ, nhà thầu đã không bổ sung tài liệu chứng minh theo yêu cầu, không thay thế hợp đồng khác, bên mời thầu đã đánh giá nhà thầu không đáp ứng về kinh nghiệm của E-HSMT.

Tại phần cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công phần điện và cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công phần đường dây và trạm biến áp nhà thầu đã kê khai theo mẫu 06A. Bên mời thầu đã có yêu cầu nhà thầu giải trình làm rõ trường hợp nhân sự nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, đề nghị nhà thầu làm rõ bổ sung thay thế nhân sự khác theo quy định tuy nhiên thì sau quá trình làm rõ nhà thầu không giải trình làm rõ không thay thế nhân sự khác...

Các thiết bị thi công như là máy đào dung tích gầu 1,25m3; máy vận thăng lồng sức nâng trên 3 tấn; đồng hồ vạn năng máy; khoan bê tông công suất trên 1KW. Tuy nhiên, sau quá trình làm rõ thì nhà thầu cũng không thay thế thiết bị.

Đối với liên danh trường Thái Hiệp thành về yêu cầu nguồn lực tài chính cho gói thầu, nhà thầu đã đính kèm cam kết tài trợ nguồn vốn ngày 26/11/2024 thể hiện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu tài trợ vốn cho công ty với số tiền tối đa là 13.840.401.000 đồng... Theo yêu cầu của E-HSMT: "Đối với trường hợp nhà thầu sử dụng cam kết cung cấp tín dụng của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam thì cam kết cung cấp tín dụng phải đáp ứng các điều kiện:

Giá trị tối thiểu là 13.840.401.000 đồng bên mời thầu có công văn đề nghị nhà thầu giải trình làm rõ khả năng huy động vốn nguồn lực tài chính cho gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT bổ sung xác nhận của ngân hàng về giá trị cam kết cấp tín dụng theo yêu cầu E-HSMT". Tuy nhiên, đến hết thời gian trả lời làm rõ nhà thầu không có văn bản làm rõ không có tài liệu chứng minh theo yêu cầu...

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH xây dựng Ngọc Pháp có địa chỉ tại phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai; thành lập tháng 8/2011 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật ông Phan Văn Trưởng.

Nhà thầu được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 6/2016 đến nay 25/02/2025 Công ty TNHH xây dựng Ngọc Phá p đã tham gia và trúng 71/82 gói thầu, trượt 11 gói. Tổng giá trị trúng thầu cả với vai trò độc lập lẫn liên danh khoảng 955,881 tỷ đồng trong đó với vai trò độc lập là 500,003 tỷ đồng với vai trò liên danh là 451,87 tỷ đồng (bao gồm giá trị trúng thầu của tất cả các thành viên liên danh)

Theo thông tin đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cùng ngày 13/12/2024, nhà thầu được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai phê duyệt trúng Gói thầu số 01 (xây dựng): Sửa chữa tuyến ĐT.762 đoạn từ Km5+000 đến Km7+000 và đoạn từ Km10+600 đến Km11+900 (Bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông) với giá 9,91 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 10,659 tỷ đồng), theo Quyết định 611/QĐ-BQLDACTGT ngày 13/12/2024.

Công ty TNHH xây dựng phòng cháy chữa cháy D.N.F có địa chỉ tại phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Công ty thành lập tháng 12/2008 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật bà Hách Thị Thanh Nga.

Nhà thầu được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 9/2014 đến nay đã tham gia và trúng 36/45 gói, trượt 8 gói, 1 gói đã hủy. Tổng giá trị trúng thầu là hơn 374,252 tỷ đồng (với hơn 8,263 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 22,643 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 351,608 tỷ đồng (bao gồm giá trị trúng thầu các thành viên liên danh).

Trước khi trúng Gói thầu số 05 (Xây dựng): Xây lắp nêu trên, với vai trò là nhà thầu liên danh, trước đó nhà thầu cũng được công bố trúng Gói thầu số 11 (xây dựng và mua sắm hàng hóa) Xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị Hệ thống phòng cháy chữa cháy, chống sét với giá 1,054 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Trong tháng 11/2024, nhà thầu cũng là thành viên liên danh cùng lúc trúng 2 gói thầu do Công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình làm chủ đầu tư gồm: XL-01: Thi công xây dựng kho hàng số 26 và đường bãi quanh kho với giá 110,026 tỷ đồng và gói XL-02: Thi công xây dựng kho hàng số 27 và đường bãi quanh kho với giá 110,701 tỷ đồng

Công ty TNHH MTV kỹ thuật Đại Hải có địa chỉ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; thành lập tháng 10/2008 với loại hình công ty TNHH MTV; người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hoàng Hà

Nhà thầu được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 8/2018 đến nay đã tham gia và trúng 29/36 gói thầu, trượt 6 gói, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu là hơn 220,827 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập là 63,105 tỷ đồng, với vai trò liên danh là hơn 157,721 tỷ đồng (bao gồm giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh). Nhà thầu chủ yếu tham gia dự thầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Mới đây tháng 1/2025, nhà thầu đã trúng gói Xây lắp + thiết bị hạng mục điện với giá 36,339 tỷ đồng do công ty TNHH xây dựng Hà Minh Khuê mời thầu. Gói thầu thuộc dự án Khu tái định cư 15ha huyện Tân Phú do Ban quản lý dự án huyện Tân Phú làm chủ đầu tư

Trong tháng 12/2024 với vai trò là nhà thầu liên danh, công ty được ghi nhân trúng 5 gói thầu. Trong đó có Gói thầu số 06 (Xây lắp): Nội dung Chi phí xây dựng + Chi phí đảm bảo an toàn giao thông với giá 23,189 tỷ đồng do Công ty TNHH tư vấn đầu tư phát triển xây dựng Trường An mời thầu;

Gói thầu số 05 (Xây dựng): Xây lắp do Công ty TNHH tư vấn công nghệ xây dựng Quang Minh mời thầu với giá 53,69 tỷ đồng;

Gói thầu số 05: Nội dung chi phí xây dựng + Thiết bị văn phòng, hạ tầng kỹ thuật do Công ty TNHH tư vấn đầu tư phát triển xây dựng Trường An mời thầu với giá 11,286 tỷ đồng;

Gói thầu số 01 (xây dựng): Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường Bình Lộc – Suối Tre: Km1+500 – Km2+300; đường tổ 1 ấp Ruộng Tre, xã Bảo Quang đi tổ 23 khu phố Ruộng Lớn, phường Bảo Vinh (Đường số 1, Bảo Quang): Km0+000 - Km4+300; đường Tổ 4 ấp Ruộng Tre đi Tổ 7 ấp Thọ An, xã Bảo Quang (Đường số 6, Bảo Quang): Km0+000 tại thành phố Long Khánh (không bao gồm nhà tạm để ở và điều hành thi công) do Công ty TNHH xây dựng công trình 360 mời thầu với giá 4,539 tỷ đồng

Gói thầu số 01 (xây dựng ): Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường liên xã Võ Văn Tần: Km0+000 – Km2+100; đường Số 10 khu phố Suối Tre: Km0+000 – Km1+200; đường Số 2, Hàng Gòn: Km1+000 – Km3+400; đường Số 2, Bàu Sen (đường cầu Bến Ngựa): Km0+000 – Km1+600; đường tổ 12 -13 Khu phố Núi Đỏ: Km0+000 – Km1+100 tại thành phố Long Khánh (không bao gồm nhà tạm để ở và điều hành thi công) do Công ty TNHH xây dựng công trình 360 mời thầu với giá 4,368 tỷ đồng ...

Các gói thầu này đều thực hiện tại tỉnh Đồng Nai và đều với vai trò thành viên trong liên danh