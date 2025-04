Đồng Nai: Ai đang thi công nâng cấp trường THCS Trảng Dài?

6 nhà thầu cạnh tranh

Một phần Quyết định 408/QĐ-BQLDA của Ban Quản lý dự án Biên Hòa. Nguồn MSC

Theo thông tin đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 11/9/2024, Ban Quản lý dự án Biên Hòa đã phê duyệt Quyết định 408/QĐ-BQLDA, công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu số 3: Xây lắp + trạm biến áp cho Liên danh Công ty TNHH Đất Thành Đồng và Công ty Cổ phần Xây dựng Nhật Gia trúng thầu với giá hơn 29,74 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 31,821 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng 238 ngày.

Tại gói thầu này, theo báo cáo đánh giá E-HSDT số 180/BC-TCGĐT của Công ty TNHH xây dựng công trình 360 (đơn vị tổ chức mời thầu): Công ty CP xây dựng dân dụng công nghiệp số 1- Đồng Nai dự thầu với giá 30,495 tỷ đồng; Công ty CP xây dựng Nova dự thầu với giá 30,661 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng Đồng Nhật Huy dự thầu với giá 30,919 tỷ đồng (cả 3 nhà thầu này cùng trượt thầu do không đáp ứng về kỹ thuật) và Công ty CP đầu tư và xây dựng Việt Kiến Minh dự thầu với giá 31,44 tỷ đồng là nhà thầu xếp hạng 2; Liên danh Thiên An Phát - Trung Nhân dự thầu với giá 32,319 tỷ đồng trượt thầu do không đáp ứng về tính hợp lệ do nhà thầu đính kèm Bảo lãnh dự thầu số BG0194068 ngày 21/8/2024 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong- CN Đồng Nai không đáp ứng đủ accs cam kết theo quy định tại Mẫu số 4B Chương IV (áp dụng trong trường hợp nhà thầu liên danh)...

Một phần Quyết định 2170/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của UBND TP Biên Hòa

Gói thầu thuộc dự án Nâng cấp trường THCS Trảng Dài, thành phố Biên Hòa được UBND TP Biên Hòa phê duyệt tại Quyết định 2170/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 với tổng mức đầu tư hơn 43,46 tỷ đồng.

Thông tin dự án. Ảnh HĐ

Dự án được đầu tư với kỳ vọng đơn vị trúng thầu thi công hoàn thành đúng như dự kiến để năm học 2025-2026, học sinh Trường THCS Trảng Dài chấm dứt được cảnh phải đi học nhờ. Hiện các trường học công lập trên địa bàn phường Trảng Dài đều trong tình trạng quá tải sĩ số học sinh. Học sinh Trường tiểu học Trảng Dài, Trường THCS Trảng Dài đều phải đi học nhờ. Riêng Trường THCS Trảng Dài có hơn 3.666 học sinh và nhiều học sinh trong số này phải đi học nhờ ở Trường tiểu học Nguyễn Thái Học kế bên và Trường tiểu học Tân Phong 2 (tại phường Tân Phong).

Dự án nâng cấp, Trường THCS Trảng Dài sẽ được xây dựng thêm 1 khối phòng học mới cao 5 tầng trên diện tích đất hiện hữu là gần 5 ngàn mét vuông. Khi hoàn thành khối phòng học mới sẽ có 16 phòng học, 5 phòng bộ môn và một số phòng phục vụ khác. Ảnh HĐ Dự án được đầu tư với kỳ vọng đơn vị trúng thầu thi công hoàn thành đúng như dự kiến để năm học 2025-2026, học sinh Trường THCS Trảng Dài chấm dứt được cảnh phải đi học nhờ. Ảnh HĐ

Được biết, vào tháng 12/2023 khi các thủ tục xây dựng khối phòng học mới của Trường THCS Trảng Dài chưa hoàn tất thì dãy phòng học cũ dự kiến được xây mới đã được đập bỏ, một phần sĩ số học sinh phải đi học nhờ.

Dự án nâng cấp, Trường THCS Trảng Dài sẽ được xây dựng thêm 1 khối phòng học mới cao 5 tầng trên diện tích đất hiện hữu là gần 5 ngàn mét vuông. Khi hoàn thành khối phòng học mới sẽ có 16 phòng học, 5 phòng bộ môn và một số phòng phục vụ khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của các em học sinh cũng như đáp ứng số lượng học sinh tăng thêm trong thời gian tới.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Đất Thành Đồng có địa chỉ tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa; thành lập năm 2004 do ông Vũ Thành Đồng là người đại diện pháp luật. Nhà thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu năm 2014, đến tháng 12/2015 được ghi nhận trúng gói thầu đầu tiên, đến nay (9/4) đã tham gia và trúng 41/54 gói thầu, trượt 9 gói, 1 gói chưa có kết quả, 3 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu gần 222 tỷ đồng, trong đó với vai trò độc lập gần 17 tỷ đồng, vơi vai trò liên danh hơn 105,151 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Là nhà thầu đồn trú tại địa phương nên Công ty TNHH Đất Thành Đồng chủ yếu tham gia và trúng thầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hiện nhà thầu đang chờ kết quả Gói 3: Xây lắp (bao gồm bảo hiểm công trình) thuộc dự án Xây dựng nhà QLVH Đội Truyền tải điện Tánh Linh do Công ty Truyền tải điện 3 làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá hơn 10,512 tỷ đồng với 3 nhà thầu cạnh tranh. Trong đó Liên danh Công ty TNHH Đất Thành Đồng và Công ty TNHH Ân Phú Phát dự thầu với giá 9,496 tỷ đồng.

Mới đây, tại Đồng Nai, Liên Danh thi công Gói thầu số 1: Xây lắp (Công ty TNHH M&E Đại Dũng và Công ty TNHH Đất Thành Đồng đã trúng Gói thầu số 1: Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng phường Tam Phước do UBND phường Tam Phước làm chủ đầu tư với giá 1,402 tỷ đồng theo Quyết định KQ2500042859_2503111124 ngày 11/3/2025 (giá gói thầu 1,446 tỷ đồng).

Công ty CP xây dựng Nhật Gia (được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV xây dựng Nhật Gia), có địa chỉ tại KP 3 phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai, thành lập năm 2013, người đại diện pháp luật Bùi Vĩnh Nhật.

Nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu năm 2016 đến nay (9/4) đã tham gia và trúng 32/51 gói, trượt 15 gói, 1 gói chưa có kết quả, 3 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu gần 113 tỷ đồng (với hơn 2,135 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 65,361 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 47,581 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh)

Hiện nhà thầu đang chờ kết quả Gói 3: Xây lắp (bao gồm bảo hiểm công trình) thuộc dự án Xây dựng nhà QLVH Đội Truyền tải điện Tánh Linh do Công ty Truyền tải điện 3 làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá hơn 10,512 tỷ đồng với 3 nhà thầu cạnh tranh. Trong đó Công ty CP xây dựng Nhật Gia dựt hầu với giá 10,19 tỷ đồng.