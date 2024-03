Điểm những dự án nghìn tỷ của Tập đoàn Phúc Sơn ở Vĩnh Phúc

Ngày 8/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) về tội nhận hối lộ.

Ngoài ra, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ.