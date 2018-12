Đại gia Việt "loại" tỷ phú TQ mua khối ngọc 5 tấn lớn nhất châu Á

Phiến ngọc nguyên khối đẹp hiếm có tại Yên Bái

Đây được xem là một trong những khối ngọc tự nhiên có kích thước lớn, đường vân đẹp hiếm có ở Việt Nam. Khối ngọc độc đáo này mới đây được trưng bày tại Mỹ Đình, Hà Nội thu hút sự chú ý của rất đông khách tham quan.

Chủ nhân của khối ngọc bạc tỷ này là anh Nguyễn Văn Việt (SN 1981, Văn Chấn, Yên Bái). Anh Việt cho biết, đây là ngọc Serpentine. Phiến ngọc nặng 16 tấn, dài 3,24m, rộng 2,1m và dày khoảng 0,6m có giá vào khoảng 2,6 tỷ đồng.

“Ngọc Serpentine trong tự nhiên không phải là hiếm tuy nhiên, để tìm thấy một tấm ngọc có kích thước lớn, vuông vắn, đường vân đẹp lại không bị lỗi hỏng như trên là rất hiếm có.", anh Việt nói trên Dân trí.

Phiến ngọc nguyên khối bạc tỷ.

Theo anh Việt, ngoài đường vân đẹp, ngọc Serpentine còn được nhiều người ưa chuộng bởi ý nghĩa phong thủy mà nó mang lại. Chúng thường được chế tác thành đồ trang sức, bàn ghế, tỳ hưu, các vị Phật, Bồ tát,... biểu tượng cho sự may mắn, an lành và sung túc. So với các loại đá ngọc khác, Serpentine có ưu điểm là bề mặt bóng đẹp, mịn, đường vân nổi mềm mại.

Anh Việt cho hay, phiến ngọc nằm trên núi đá ở Suối Giàng, Văn Chấn, đường đi vào rất khó khăn, mất 7km đi bộ với dốc, đá lởm chởm. Anh Việt phải thuê rất nhiều nhân lực và mất nhiều ngày liền để vận chuyển về xưởng. Sau đó, để hoàn thiện tác phẩm, gần 10 nhân công phải lao động miệt mài, thủ công trong nhiều tháng trời.

Ngoài kích thước lớn, điểm độc đáo của phiến ngọc là những hoa văn đẹp, nổi 3D mềm mại và nước ngọc trong xanh. Để vận chuyển được tấm ngọc này xuống Hà Nội, anh Việt phải thuê xe cẩu 25 tấn với chi phí gần 150 triệu.

Trước sự độc đáo của tấm ngọc, nhiều người đã hỏi mua và trả giá cao nhưng anh Việt vẫn chưa đồng ý sang nhượng do chưa đạt được mức giá như mong muốn.

"Với sự độc đáo của tác phẩm, nhiều người đã hỏi mua và trả giá cao nhưng tôi vẫn chưa đồng ý sang nhượng. Có khá đông người tham quan, chụp ảnh phiến ngọc. Nhiều người cũng ngỏ ý mua đứt, tuy nhiên có người lại yêu cầu tôi xẻ tấm ngọc ra làm 3 nên tôi từ chối. Điểm nhấn lớn nhất của tác phẩm chính là kích thước lớn, muốn chia nhỏ phiến này sẽ không còn ý nghĩa.”, anh Việt tâm sự.

Bộ bàn ghế 8 tỷ làm từ 50 tấn ngọc của nữ đại gia Hà Nội

Cũng tại Triển lãm sinh vật cảnh Việt Nam, bộ bàn ghế quý được chế tác bằng hoàng ngọc nguyên khối trị giá tới 8 tỷ đồng thu hút sự tò mò của không ít khách tham quan.

Bộ bàn ghế gồm có 2 bàn, 4 ghế sofa và 12 đôn nhỏ, thuộc sở hữu của nữ nghệ nhân Tô Chinh (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nghệ nhân Tô Chinh cho biết, bộ bàn ghế được chế tác từ 50 tấn hoàng ngọc màu cam vàng, vân màu trắng nguyên khối, có xuất xứ từ vùng Trung Mỹ, được nhập về Việt Nam cách đây 3 năm.

Hoàng ngọc được cho là tăng cường tiềm năng tâm linh của con người, được sử dụng nhiều cho mục đích phong thủy và thẩm mỹ.

Bộ bàn ghế khủng làm từ 50 tấn hoàng ngọc.

Chủ nhân cho biết, để hoàn thiện bộ bàn ghế này, 10 thợ lành nghề đã làm việc liên tục trong hơn 1 năm. Họ đều có tay nghề rất cao, phải thăm ngọc thường xuyên để có thể tìm được hướng vân gia tác cho phù hợp. Với sự độc đáo và tỉ mỉ để hoàn thiện nên sản phẩm, bộ bàn ghế này đang được chủ nhân định giá 8 tỷ đồng.

Ngoài bộ bàn ghế kể trên, nghệ nhân Tô Chinh còn có một bộ bàn ghế khác cũng được chế tác từ ngọc Hoàng Long, nhưng số lượng ít hơn.

Theo chủ nhân của bộ bàn ghế đá quý cho biết, bộ bàn ghế thứ hai được chế tác từ 20 tấn Ngọc Hoàng Long cũng được nhập từ Trung Mỹ về. Giá của bộ bàn ghế này vào khoảng 4 tỷ đồng.

Bức tranh 9 rồng bằng ngọc nguyên khối lớn nhất châu Á ở Thái Nguyên

Bức "Cửu long tranh châu” được ông Lê Văn Dũng (một doanh nhân ở Thái Nguyên) mang về từ cuộc đấu giá tại Bắc Kinh (Trung Quốc) hồi tháng 4/2010. Được biết, tác phẩm bằng ngọc nguyên khối này được xác lập kỷ lục "viên ngọc nguyên khối lớn nhất châu Á" vào năm 2012.

Bức tranh cao 1m8 (bao gồm phần âm vào đế gỗ 5cm), rộng 2,1m, dày 35cm và nặng 5 tấn do những nghệ nhân bậc thầy của Đài Loan (Trung Quốc) chạm khắc. Đây là tác phẩm được làm hoàn toàn bằng ngọc nguyên khối có nguồn gốc từ Pakistan.

Theo ông Dũng, tác phẩm mô tả sống động hình ảnh 9 con rồng Châu Á đang uốn lượn trên mây cùng tranh một viên ngọc, thể hiện sức mạnh, quyền uy, sự thịnh vượng và thành đạt.

Để hoàn thành tác phẩm này, các nghệ nhân của Đài Loan phải lao động miệt mài trong hơn 1 năm trời và phải làm hoàn toàn thủ công. Từng đường nét của con rồng được chế tác tinh xảo, thể hiện trình độ chế tác bậc thầy của những nghệ nhân.

Theo vị đại gia này, đã từng có người trả ông 10 tỷ để sở hữu bức tranh ngọc quý hiếm này song ông vẫn chưa đồng ý bán.