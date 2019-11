Đã mắt ngắm đào khủng, khungrsai trĩu quả xuống phố sớm đón Tết

Trên các tuyến đường Võ Chí Công, Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội), rất nhiều gốc đào thế lớn và bưởi cảnh được bày bán để phục vụ người dân chơi Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ảnh: VTC. Phần lớn các gốc đâò đã được đều đã được tuốt lá xong và chuẩn bị công đoạn nuôi nụ đào. Ảnh: Hanoimoi. Theo một số người bán, việc bán những gốc đào thế sớm là để cho khách có thời gian ngắm nghía, lựa chọn và đặt hàng trước. Ảnh: VTC. Những cây đào lớn chủ yếu phục vụ nhu cầu khách thuê. Giá thuê đào dao động từ 5-10 triệu đồng, tùy từng cây. Ảnh: Cand. Cùng với đào, bưởi cảnh sai trĩu quả được bày bán dọc các tuyến đường Lạc Long Quân. Ảnh: Hanoimoi. Vài năm nay, bưởi cảnh được khách hàng lựa chọn nhiều do bưởi có thể chơi trong thời gian dài, quản chín vàng rất đẹp mắt. Ảnh: VTC. Giá mỗi gốc bưởi từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, tùy theo độ to của gốc và thế cây. Ảnh: Hanoimoi. Ngoài bán, bưởi cảnh còn được cho thuê với giá từ 20 đến 30% giá trị của cây. Ảnh: VTC. Theo người bán, bưởi hiện tại vẫn chưa ra hoa. Đến gần Tết, hoa nở nhiều, cây bưởi nhìn sẽ đẹp và cân đối hơn. Ảnh: Hanoimoi. Khoảng đầu tháng 1 dương lịch là thời điểm có nhiều khách đến hỏi mua nhất. Tuy nhiên, hiện cũng có nhiều người do thích thú dừng lại khảo giá, hỏi mua hoặc thuê. Ảnh: Tiền phong. Video: Độc lạ cây cảnh 10 loại quả. Nguồn: VTC14.

