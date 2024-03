Cty Thế Tường “không đối thủ” tại gói thầu của Phòng GD&ĐT Cần Giờ

Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, dự án sửa chữa cơ sở vật chất tại Trường THCS Cần Thạnh và Trường Tiểu học Cần Thạnh 2, có tổng mức đầu tư 1.362.566.000 đồng, do UBND huyện Cần Giờ (TP.HCM) phê duyệt tại Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 30/12/2023.



Gói thầu xây lắp có giá 1.194.210.585 đồng, được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ giao cho Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Lê Phan mời thầu từ 29/1 - 7/2/2024.

Ngày 26/2, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ đã phê duyệt cho Công ty TNHH Xây dựng Thế Tường trúng thầu với giá 1.188.787.000 đồng, thực hiện trong 180 ngày (đây cũng là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng).

Trúng 17 gói xây lắp/năm, thường xuyên "một mình một ngựa"

Công ty TNHH Xây dựng Thế Tường (địa chỉ tại khu phố Miễu Ba, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP. HCM) thành lập năm 2013; ông Dương Gia Nghĩa là người đại diện pháp luật; loại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; lĩnh vực kinh doanh gồm hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, tư vấn…

Theo thống kê, trong lịch sử đấu thầu, công ty đã tham 106 gói thầu, trong đó trúng 92 gói, 9 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu hơn 177 tỷ đồng; trong đó trúng vai trò độc lập hơn 155 tỷ đồng (bao gồm 1.594.007.537 đồng các gói chỉ định thầu).

Công ty TNHH Xây dựng Thế Tường thường xuyên "một mình một ngựa" trúng thầu tại Cần Giờ, chủ yếu của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Giờ, Hội Chữ thập đỏ huyện Cần Giờ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ, UBND xã Thạnh An, UBND xã An Thới Đông, UBND xã Lý Nhơn, UBND xã Long Hòa, UBND thị trấn Cần Thạnh…

Từ tháng 1 - 11/3/2024, đơn vị đã trúng 2 gói thầu xây lắp; trước đó (năm 2023), trúng 17 gói thầu xây lắp, trong đó từ tháng 9 - 11, mỗi tháng trúng 3 gói thầu xây lắp. Có đến 15/17 gói thầu "một mình một ngựa" tham gia và trúng thầu.

Bên mời thầu - thường là Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng phát triển Hoàng Yến, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Lê Phan, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Quang Vinh…

Công ty đang thực hiện:

Thi công lắp đặt hệ thống bể chứa nước sạch cho xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ làm chủ đầu tư, có giá trúng thầu 3.925.088.000 đồng (giá gói thầu 3.940.061.000 đồng), thực hiện trong 180 ngày, từ 12/1/2024.

Thi công sửa chữa trung tâm văn hóa - thể thao các xã trên địa bàn huyện Cần Giờ: Ngày 26/12/2023, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Cần Giờ phê duyệt trúng thầu cho liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Quốc Khánh Hậu Giang và Công ty TNHH Xây dựng Thế Tường với giá 2.081.281.000 đồng, thi công trong 180 ngày từ 29/12/2023 (Công ty TNHH Xây dựng Thế Tường đóng vai trò liên danh chính).

Sửa chữa các trường trên địa bàn xã Long Hòa, do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ làm chủ đầu tư; liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thế Tường và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng An Gia Nguyễn trúng thầu với giá 3.090.775.587 đồng (giá gói thầu 3.105.955.000 đồng), thực hiện trong 180 ngày, từ 21/11/2023.

Sửa chữa trụ sở ban chỉ huy quân sự xã và trụ sở ban nhân dân ấp kết hợp điểm sinh hoạt văn hóa các ấp Rạch Lá, An Nghĩa và Doi Lầu, do UBND xã An Thới Đông làm chủ đầu tư, có giá trúng thầu 606.253.000 đồng, thực hiện trong 180 ngày từ 15/11/2023.

Trước đó, nhà thầu này đã thi công:

Sửa chữa UBND xã Thạnh An với giá 650 triệu đồng trong 90 ngày;

Nâng cấp mặt đường và cải tạo hệ thống cống hẻm dân cư, khu vực xóm Tiên, do UBND thị trấn Cần Thạnh làm chủ đầu tư, có giá 2.856.600.000 đồng, thực hiện trong 120 ngày, từ 3/11/2023;

Xây dựng hệ thống thoát nước, tại Tổ 1 và Tổ 5, ấp Thạnh Hòa của UBND xã Thạnh An, có giá 2.820.551.000 đồng, thực hiện trong 120 ngày, từ 31/10/2023;

Xây dựng cống thoát nước Lô 1, Lô 6, Khu dân cư Giồng Ao (từ sau Đường số 2 đến khu Đài Loan) của UBND thị trấn Cần Thạnh, có giá trúng thầu 2.892.717.000 đồng, thực hiện trong 120 ngày, từ 20/10/2023;

Sửa chữa, cải tạo cổng chính trụ sở UBND xã Thạnh An, do UBND xã Thạnh An làm chủ đầu tư, có giá trúng thầu 218.962.000 đồng, thực hiện trong 90 ngày, từ 5/10/2023;

Sữa chữa trụ sở Hội Chữ thập đỏ huyện Cần Giờ, do Hội Chữ thập đỏ huyện Cần Giờ làm chủ đầu tư, có giá trúng thầu 889.785.000 đồng;

Mua sắm, sửa chữa phòng làm việc các tổ chức hội và câu lạc bộ - thuộc huyện, do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Giờ làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Xây dựng Thế Tường trúng thầu với giá 654.604.000 đồng;

Tháo dỡ 2 phòng học cũ của Trường Tiểu học Doi Lầu, có giá trúng thầu 132.499.817 đồng;

Xây dựng hàng rào, cải tạo cửa chính và sân của Văn phòng ấp kết hợp tụ điểm sinh hoạt văn hóa ấp Hòa Hiệp của UBND xã Long Hòa, có giá trúng thầu 147.319.498 đồng;

Ngoài ra, đơn vị còn sửa chữa cổng chính, tường rào UBND xã Long Hòa; mua sắm, sửa chữa một số hạng mục tại UBND thị trấn Cần Thạnh; mua sắm, sửa chữa một số hạng mục tại UBND xã An Thới Đông…

Một chuyên gia đấu thầu băn khoăn:

"Bách phát bách trúng" với tỷ lệ tiết kiệm thấp, các gói thầu thi công sát nhau, liệu rằng, Công ty TNHH Xây dựng Thế Tường có đủ nhân sự, vật tư máy móc để đảm bảo tiến độ, cũng như chất lượng công trình?