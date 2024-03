Cty Kiến Gia Hưng tiếp tục trúng thầu tại Phòng QLĐT huyện Cần Giờ?

Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, dự án Dịch vụ sự nghiệp công năm 2023 - hạng mục “duy tu, sửa chữa hệ thống thoát nước ấp Lý Hòa Hiệp, xã Lý Nhơn (khu vực dân cư giáp đường song hành cầu Vàm Sát 2)” - có tổng mức đầu tư 1.927.697.000 đồng. Dự án do UBND huyện Cần Giờ phê duyệt tại Quyết định 2067/QĐ-UBND ngày 30/12/2023.



Gói thầu xây lắp có giá 1.919.057.000 đồng, được Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ giao cho Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Quang Vinh mời thầu; sử dụng ngân sách huyện năm 2024 (duy tu thoát nước), thực hiện trong 90 ngày.

Nguồn: MSC

Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 3/3, chỉ có duy nhất Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Kiến Gia Hưng dự thầu với giá 1.917.954.380 đồng.

"Một mình một ngựa" trúng 2 gói xây lắp/ngày

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Kiến Gia Hưng (địa chỉ tại phường 15, quận Bình Thạnh, TP. HCM) thành lập năm 2016; ông Phạm Đức Thiện là người đại diện pháp luật; lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, tư vấn…

Theo thống kê, công ty đã tham gia 29 gói thầu, trong đó trúng 20 gói, trượt 2 gói, 5 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu hơn 64,4 tỷ đồng (toàn bộ trúng với vai trò độc lập).

Công ty chủ yếu trúng thầu tại Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ, UBND thị trấn Cần Thạnh, UBND xã Long Hòa, UBND xã An Thới Đông...

Theo đó, từ tháng 1 - 2/2/2024, đơn vị trúng liền 2 gói xây lắp, toàn “một mình một ngựa”.

Năm 2023, đơn vị đã trúng 6 gói thầu “không đối thủ” cạnh tranh; trong đó, ngày 19/10/2023, trúng liền 2 gói thầu xây lắp của UBND thị trấn Cần Thạnh (duy nhất tham gia và trúng). Tháng 10/2023, đơn vị trúng liền 3 gói thầu, trong đó 1 gói của Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ.

Công ty đang thi công:

Gói thầu xây lắp (bao gồm hạng mục chung) tại Dự án Dịch vụ sự nghiệp công năm 2023 - hạng mục “duy tu, cải tạo các tuyến đường nội bộ, khu dân cư ấp An Phước và An Lộc, xã Tam Thôn Hiệp”, do Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ làm chủ đầu tư, có giá trúng thầu 5.264.334.000 đồng, thi công trong 90 ngày;

Sửa chữa trụ sở UBND xã Long Hòa, do UBND xã Long Hòa làm chủ đầu tư, có giá trúng thầu 1.295.216.000 đồng, thi công trong 90 ngày, từ 10/1/2024;

Duy tu giao thông, trên địa bàn xã Bình Khánh và xã Tam Thôn Hiệp, thuộc Dự án Dịch vụ sự nghiệp công năm 2023 - hạng mục “duy tu giao thông, trên địa bàn xã Bình Khánh và xã Tam Thôn Hiệp, do Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ làm chủ đầu tư, có giá trúng thầu 9.926.000.000 đồng (giá gói thầu 9.931.183.000 đồng), thi công trong 150 ngày.

Trước đó (7/12/2023), Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ đã phê duyệt cho Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Kiến Gia Hưng thi công tại KHLCNT Công trình: Dịch vụ sự nghiệp công năm 2023 – hạng mục “sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Thạnh An và thị trấn Cần Thạnh” với giá 4.504.041.000 đồng.

Nguồn: MSC

Ngày 19/10/2023, UBND thị trấn Cần Thạnh phê duyệt cho Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Kiến Gia Hưng trúng thầu gói thầu xây lắp - Dự án Xây dựng cống thoát nước hẻm dân cư Tổ 4 Miễu Ba (khu vực Khách sạn Song Anh) với giá 1.771.915.000 đồng (giá gói thầu 1.773.808.441 đồng), thi công trong 120 ngày.

Cũng trong ngày 19/10, nhà thầu còn trúng gói thầu xây lắp, tại Dự án Xây dựng cống thoát nước hẻm dân cư Tổ 3 Miễu Ba (khu vực nhà ông Khê), do UBND thị trấn Cần Thạnh làm chủ đầu tư, có giá 1.488.507.000 đồng (giá gói thầu 1.490.302.865 đồng), thi công trong 120 ngày.

Cả 2 gói trên, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Kiến Gia Hưng đều “một mình một ngựa” tham gia và trúng.

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Kiến Gia Hưng cũng trúng gói thầu xây dựng hệ thống thoát nước đường Tổ 5, ấp An Hòa, do UBND xã An Thới Đông làm chủ đầu tư, có giá trúng thầu 2.392.987.000 đồng, thi công trong 120 ngày…

Một chuyên gia đấu thầu dự đoán, liên tiếp trúng thầu tại Cần Giờ, đặc biệt của Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Kiến Gia Hưng “sáng cửa” tại gói thầu, thuộc Dự án Dịch vụ sự nghiệp công năm 2023 - hạng mục “duy tu, sửa chữa hệ thống thoát nước ấp Lý Hòa Hiệp, xã Lý Nhơn (khu vực dân cư giáp đường song hành cầu Vàm Sát 2)” của Phòng quản lý đô thị huyện Cần Giờ.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng băn khoăn:

“Gói thầu của Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ, chỉ có một nhà thầu tham gia, liệu rằng, có đảm bảo tiêu chí cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế?

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Kiến Gia Hưng trúng thầu liên tiếp, thi công sát nhau, liệu rằng, có đủ nhân sự, vật tư máy móc để đảm bảo tiến độ, cũng như chất lượng công trình?”…