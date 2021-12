Công ty Hà Thành trúng thầu lớn, giá “siêu thấp” ở các Sở GD&ĐT?

Là doanh nghiệp đóng trụ sở chính tại Hà Nội, nhưng Công ty cổ phần thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành (gọi tắt Công ty Hà Thành) lại liên tục trúng nhiều gói thầu lớn do Sở giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) của nhiều địa phương như: Hà Giang, Vĩnh Phúc, Lai Châu, Ninh Bình, Bắc Ninh… mời thầu.



Điểm chung của những gói thầu mà Công ty Hà Thành thực hiện ở các Sở GD&ĐT là tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước "siêu thấp", thậm chí doanh nghiệp này còn trở thành một nhà thầu liên danh “quen mặt” tại các Sở GD&ĐT. Điều này khiến dư luận không khỏi hồ nghi về tính minh bạch trong công tác đấu thầu.

Công ty cổ phần thiết bị giáo dục và đồ chơi Hà Thành có địa chỉ tại số 41D Tập thể Đại học Thương Mại, phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Liên quan vụ việc Công ty Hà Thành trúng thầu liên tục ở các Sở GD&ĐT, theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang từ năm 2019 đến nay, với tư cách liên danh hay độc lập Công ty Hà Thành đã trúng 4 gói thầu với giá trị lên tới gần 60 tỷ đồng.

Trong đó, gói thầu mua thiết bị đồ dùng, đồ chơi cho các trường mầm non, mua sách thư viện cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số vào tháng 9/2019, có giá trị 1.974.000.000 đồng, Sở GD&ĐT Hà Giang đã lựa chọn liên danh Công ty Hà Thành và Nhà sách Đống Đa trúng thầu với giá trị 1.958.105.000 đồng, chỉ tiết kiệm được cho ngân sách gần 16.000.000 đồng.

Tháng 12/2019, Sở GD&ĐT Hà Giang tiếp tục lựa chọn liên danh Công ty Hà Thành và hộ kinh doanh Bùi Thế Hùng, Công ty Hải Hà trúng gói thầu mua sắm trang thiết bị, đồ dùng cho các trường học năm 2019. Giá trúng thầu là 5.727.678.000 đồng và tiết kiệm 0 đồng.

Gần đây, ngày 15/6/2020, ông Nguyễn Thế Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang ký quyết định lựa chọn liên danh Công ty Hà Thành, Công ty Cao Nguyên và Công ty Hải Hà trúng gói thầu số 02 mua thiết bị phòng học ngoại ngữ. Gói thầu trị giá 6.525.230.000 đồng, giá trúng thầu 6.525.079.000 đồng. Gói thầu số 02 cũng chỉ tiết kiệm được cho ngân sách với tỷ lệ “siêu nhỏ giọt” 151.000 đồng.

Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu của Sở GD&ĐT Hà Giang.

Tại Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 10/9/2021, liên danh Công ty Hà Thành và Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục và Đồ chơi Bình Dương được ông Nguyễn Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở ký ban hành quyết định phê duyệt trúng thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị vận động, đồ chơi ngoài trời cho các trường tiểu học và mầm non trên địa bàn tỉnh” với giá 58.590.600.000 đồng.

Hay tại gói thầu trang bị đồ chơi, thiết bị nhà bếp cho các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc với giá 39.537.886.000 đồng do Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc mời thầu, liên danh Công ty Hà Thành - Công ty Bình Dương cũng "may mắn" được lựa chọn với giá sát nút, chỉ tiết kiệm được cho ngân sách 180.000.000 đồng.

Trường hợp khác, tại gói thầu cung cấp tài liệu, đồ dùng học tập, đồ chơi ngoài trời cho các trường mầm non, tiểu học thuộc các xã khó khăn, Công ty Hà Thành trúng với giá 550.150.000 đồng, gói thầu tiết kiệm 3,8 triệu đồng.

Không chỉ ở Hà Giang, Vĩnh Phúc, Công ty Hà Thành còn trúng nhiều gói thầu tiền tỷ nhưng tiết kiệm "nhỏ giọt" ở nhiều địa phương khác như Lai Châu, Bắc Ninh...

Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu của Sở GD&ĐT Lai Châu.

Cụ thể, tại gói thầu “Mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học năm 2018 cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu”, có giá 22.814.576.000 đồng, Công ty Hà Thành trúng thầu với giá 22.778.484.180 đồng, qua đấu thầu chỉ tiết kiệm được 36 triệu đồng.

Chưa dừng lại, tháng 8/2020, liên danh Công ty Hà Thành và Công ty Thanh Oánh và Công ty Thuận Thành trúng gói thầu số 07 “Mua sắm bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu, bàn ghế học sinh, đồ dùng bán trú cho các trường TH và THCS”. Giá gói thầu 34.000.000.000 đồng, giá trúng thầu 33.732.404.000 đồng, gói thầu tiết kiệm hơn 267 triệu đồng.

Trước đó, liên danh Công ty Thuận Thành và Công ty Thanh Oánh và Công ty Hà Thành cũng trúng gói thầu số 01 “Mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng bán trú cho các trường Tiểu học và Trung học cơ sở”. Giá gói thầu này là 35.100.000.000 đồng, giá trúng thầu 35.070.390.000 đồng, gói thầu tiết kiệm 29,6 triệu đồng.

Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu của Sở GD&ĐT Bắc Ninh.

Tại Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh, Công ty Hoàng Mai, Công ty Hà Thành và Công ty Long Hưng trúng gói thầu “mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục chuyên biệt ngoài công lập”. Giá gói thầu 31.716.430.000 đồng, giá trúng thầu 31.387.105.500 đồng, tiết kiệm hơn 329 triệu đồng…

Để rộng đường dư luận và đa chiều các thông tin liên quan đến hoạt động đấu thầu của Công ty Hà Thành, ngày 23/11/2021, PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã đến liên hệ và đặt lịch làm việc với doanh nhiệp này. Đến nay (ngày 30/11/2021), Công ty Hà Thành vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào.

Theo dữ liệu DauThau.info, Công ty Hà Thành có địa chỉ tại số 41D Tập thể Đại học Thương Mại, phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, đã tham gia 105 gói thầu, trong đó đã trúng thầu 71 gói, trượt thầu 28 gói, 6 gói chưa có kết quả; có quan hệ với 49 bên mời thầu. Công ty Hà Thành đã từng liên danh với 37 nhà thầu trong 36 gói thầu, thắng thầu 34 gói, thua 0 gói, 2 gói thầu chưa có kết quả.

Vi phạm trong công tác đấu thầu, nhiều Giám đốc Sở “ngã ngựa” Gần đây, cơ quan chức năng liên tiếp khởi tố và bắt giam nhiều lãnh đạo của các Sở giáo dục của nhiều địa phương cùng giám đốc các doanh nghiệp do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đơn cử như ngày 23/9, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 222 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên và các Công ty liên quan. Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên là ông Nguyễn Văn Kiên bị khởi tố, bắt tạm giam do sai phạm trong việc đấu mua sắm thiết bị dạy học. Trước đó, ngày 16/7/2021, C03 cũng đã tiến hành khởi tố vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa. Tại ngày 28/9/2021, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh do để xảy ra vi phạm pháp luật trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư giai đoạn này.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin.